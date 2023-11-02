وفقاً لتقرير أرتيفاكت عن الذكاء الاصطناعي:​

​​يقدم​ ​التقرير​ ​رؤية​ ​شام​​لة​ ​حول​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​ا​​لانتاجي​ ​في​ ​منطقة​ ​الشرق​ ​الأوسط​ ​وشمال​ ​أفريقيا​​، ​​ويعرض​ ​التطبيقات​ ​المحتملة​​، ​​والتحديات​ ​التقنية​ ​والتنظيمية​​، ​​ومستقبل​ ​هذه​ ​التقنيات​ ​في​ ​المنطقة​.

​​تظهر​ ​نتائج​ ​التقرير​ ​الاندفاع​ ​المتزايد​ ​لدى​ ​الشركات​ ​في​ ​الاعتماد​ ​على​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ ​في​ ​المنطقة​​، ​​مما​ يتيح ​زيادة​ ​الفرص​ ​للابتكار​ ​ونمو​ ​القطاعات​ ​وتعزيز​ ​التنمية​ ​المجتمعية​.

​​دبي​​، ​​الإمارات​ ​العربية​ ​المتحدة​ - ​أصدرت​ ​شركة​ ​أرتيفاكت​ Artefact ​الرائدة​ ​في​ ​مجال​ ​البيانات​ ​والاستشارات​ ​الرقمية​ ​في​ ​الشرق​ ​الأوسط​ ​وشمال​ ​إفريقيا​​، ​​تقريرا​​ً ​​مفصلا​​ً ​​حول​ ​تطبيقات​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ ​مستندة​​ ​​على​ ​استطلاع​ ​رأي​ ​شامل​ ​ومقابلات​ ​مع​ ​مدراء​ ​تنفيذيين​ ​من​ ​مختلف​ ​القطاعات​ ​في​ ​المنطقة​. ​تسعى​ ​الدراسة​ ​إلى​ ​فهم​ ​وتحليل​ ​مدى​ ​الاعتماد​ ​على​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ ​في​ ​شركات​ ​المنطقة​​، ​​عرض​ ​للتطبيقات​ ​الرئيسية​ ​المعتمدة​​، ​​والتطرق​ ​إلى​ ​التحديات​ ​والآفاق​ ​المستقبلية​.

​​يشير​ ​التقرير​ ​الى​ ​أن​ ​أكثر​ ​من​ 80 ​بالمئة​ ​من​ ​المشاركين​ ​في​ ​الاستطلاع​ ​تحدثوا​ ​عن​ ​تغييرات​ ​ضمن​ ​شركاتهم​ ​نتيجة​ ​الاعتماد​ ​على​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ ​بما​ ​يؤثر​ ​إيجابا​​ً ​​في​ ​الاستراتيجية​ ​المعتمدة​ ​والشركات​ ​والأفراد​. ​وذكر​ ​أن​ ​نحو​ 50 ​بالمئة​ ​من​ ​المشاركين​ ​في​ ​الاستطلاع​ ​قد​ ​بدؤا​ ​في​ ​استكشاف​ ​قدرات​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​من​ ​خلال​ ​تنفيذ​ ​إثبات​ ​المفهوم​ ​أوالتطبيقات​ ​المنتجة​ ​ليصبح​ ​اختبار​ ​التكنولوجيا​ ​واكتساب​ ​الخبرة​ ​العملية​ ​واضحا​ ​بصورة​ ​متزايدة​ ​في​ ​المنطقة​.

​بالاضافة​ ​الى​ ​ذلك​​، ​​تشجع​ ​حكومات​ ​دول​ ​الشرق​ ​الأوسط​ ​على​ ​اعتماد​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​في​ ​المؤسسات​ ​الحكومية​ ​بحيث​ ​نشهد​ ​زيادة​ ​في​ ​الاستثمارات​ ​على​ ​مختلف​ ​الأصعدة​ ​تبدآ​ ​من​ ​التطبيقات​ ​حتى​ ​النماذج​ ​الأساسية​ ​وصولا​ ​الى​ ​البنية​ ​التحتية​​، ​​بما​ ​في​ ​ذلك​ ​الاستثمارات​ ​في​ ​وحدات​ ​معالجة​ ​الرسومات​. ​كما​ ​أعلنت​ ​العديد​ ​من​ ​دول​ ​مجلس​ ​التعاون​ ​الخليجي​ ​عن​ ​استراتيجيات​ ​ومبادرات​ ​في​ ​مجال​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​مركزة​​ً ​​بشكل​ ​خاص​ ​على​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ .

​​ولفت​ ​تقرير​ ​أرتيفاكت​ ​إلى​ ​أن​ ​استخدام​ ​الشركات​ ​لتطبيقات​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ ​يحصل​ ​بشكل​ ​رئيسي​ ​في​ ​مجالات​ ​خدمة​ ​العملاء​ ​والمبيعات​ ​والتسويق​ ​والعمليات​. ​ولتنفيذ​ ​التطبيقات​ ​المنتجة​ ​هذه​​، ​​يجب​ ​على​ ​الشركات​ ​معالجة​ ​الشق​ ​التقني​ ​والمتعل​​ّ​​ق​ ​بحماية​ ​البيانات​ ​وأمنها​ ​وجودة​ ​البيانات​. ​كما​ ​يجب​ ​بناء​ ​القدرات​ ​والمهارات​ ​الضرورية​ ​لإستخدام​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ ​وإطلاق​ ​برامج​ ​لإدارة​ ​التغييرات​. ​وفي​ ​هذا​ ​الإطار​​، ​​ذكر​ ​التقرير​ ​بأن​ 33 ​بالمئة​ ​من​ ​ممثلي​ ​الشركات​ ​أبدوا​ ​استعداد​ ​موظفيهم​ ​لتقبل​ ​التغيير​ ​بينما​ 58 ​بالمئة​ ​منهم​ ​يرون​ ​احتمال​ ​في​ ​تقب​​ّ​​ل​ ​الموظفين​ ​للتغيير​ ​مع​ ​الحاجة​ ​إلى​ ​تدريب​ ​على​ ​إدارة​ ​التغيير​ ​والتحول​.

​​وعن​ ​ذلك​​، ​​قال​ ​راهول​ ​آريا​​، ​​الرئيس​ ​التنفيذي​ ​والشريك​ ​الإداري​ ​في​ ​أرتيفاكت​ ​الشرق​ ​الأوسط​ ​وشمال​ ​إفريقيا​: "​لقد​ ​وصلنا​ ​للمراحل​ ​الأكثر​ ​تطورا​​ً ​​في​ ​منطقة​ ​الشرق​ ​الأوسط​ ​وانضممنا​ ​للسباق​ ​في​ ​استكشاف​ ​كافة​ ​الفرص​. ​وللاستفادة​ ​من​ ​إمكانات​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​​،​ ​على​ ​الشركات​ ​والمؤسسات​ ​تبني​ ​رؤية​ ​شاملة​ ​ووضع​ ​خارطة​ ​طريق​ ​للاعتماد​ ​على​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​​، ​​بالإضافة​ ​إلى​ ​استخدام​ ​عوامل​ ​التمكين​ ​المناسبة​ ​بشكل​ ​صحيح​​، ​​بما​ ​في​ ​ذلك​ ​التكنولوجيا​ ​والقدرات​ ​والحوكمة​. ​بات​ ​للذكاء​ ​الاصطناعي​ ​القدرة​ ​على​ ​إجراء​ ​تغيير​ ​جذري​ ​في​ ​تنفيذ​ ​الأنشطة​ ​التجارية​ ​عبر​ ​قطاعات​ ​متنوعة​​، ​​وهنا​ ​يأتي​ ​الدور​ ​المحوري​ ​لأرتيفاكت​ ​في​ ​تمكين​ ​الشركات​ ​من​ ​استكشاف​ ​الطرق​ ​الأمثل​ ​لاستخدام​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​وتنفيذها​ ​عبر​ ​مختلف​ ​الإدارات​ ​والمجالات​."

​​ومن​ ​جانبها​​، ​​قالت​ ​كرستل​ ​سلامة​​،​​شريكة​ ​في​ ​أرتيفاكت​ ​الشرق​ ​الأوسط​ ​وشمال​ ​إفريقيا​: "​تتطور​ ​تكنولوجيا​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ ​بوتيرة​ ​متسارعة​ ​ويتزايد​ ​معدل​ ​اعتماد​ ​الشركات​ ​عليها​ ​في​ ​المنطقة​. ​تتمتع​ ​هذه​ ​التكنولوجيا​ ​بقدرة​ ​على​ ​الارتقاء​ ​بأساليب​ ​تنفيذ​ ​الأعمال​ ​في​ ​شتى​ ​القطاعات​ ​وقد​ ​بدأت​ ​معظم​ ​المؤسسات​ ​والشركات​ ​في​ ​استكشاف​ ​هذه​ ​الفرص​ ​لتحديد​ ​مدى​ ​تأثير​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ . ​ومثل​ ​أي​ ​تقنية​ ​جديدة​​، ​​لا​ ​يخلو​ ​الذكاء​ ​الاصطناعي​ ​الانتاجي​ ​من​ ​بعض​ ​التحديات​ ​التي​ ​يجري​ ​تجاوزها​ ​تدريجيا​​ً ​​مع​ ​تطور​ ​التكنولوجيا​ ​و​​تطبيقات​​ها​."

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- انتهى -