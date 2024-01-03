تهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لتأسيس "كرسي الفجيرة للعلوم التطبيقية والتقنية"

يتخذ الكرسي العلمي الجديد جامعة الشارقة مقرا له وسيشرف على مشاريع بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعلوم التطبيقية والتقنية، وعلوم الأحياء، والعلوم البيئية، والطبية

الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة الشارقة ومركز الفجيرة للبحوث توقيع شراكة بحثية جديدة من خلال تأسيس كرسي الفجيرة للعلوم التطبيقية والتقنية في جامعة الشارقة. وقّع الاتفاقية عن جامعة الشارقة مديرها سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، ووقعها عن مركز الفجيرة للبحوث الدكتور فؤاد المغاري رضوان، مدير المركز.

من جانبه نقل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، تحيات سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة للقائمين على المركز، معربا عن ترحيبه بهذه الشراكة، كما أعرب مدير الجامعة عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع مركز الفجيرة للبحوث بهدف إنشاء كرسي الفجيرة للأستاذية في جامعة الشارقة وذلك لدعم البحوث والدراسات العلمية المشتركة في مجال العلوم التكنولوجية والتطبيقية، والذكاء الاصطناعي، والعلوم البيولوجية والبيئية، إلى جانب التعاون على إعداد وتنفيذ المشاريع العلمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادة المدير حرص الجامعة على توفير بيئة ملائمة لإعداد بحوث علمية تساهم في خدمة المجتمع وتلبي احتياجاته في مختلف المجالات وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، مشيرا إلى تقدم الجامعة وتميزها في مجالات البحث العلمي الرصين ولا سيما من حيث الاقتباسات والاستشهادات البحثية.

وبمعرض حديثه عن أهداف الشراكة الجديدة، قال الدكتور فؤاد المغاري رضوان، مدير مركز الفجيرة للبحوث: “يفخر مركز الفجيرة للبحوث باتباع نهج طويل الأمد يقوم على تعزيز الشراكات مع مؤسسات وهيئات وطنية تتمتع بتأثير كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا المشروع المميز استكمالاً لهذا النهج وسيسهم في ترسيخ مبدأ الابتكار الذي شكل دائما عاملاً محفزاً للمحافظة على التقدم وتعزيز الريادة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية".

وأضاف الدكتور فؤاد: "لطالما كانت جامعة الشارقة شريكاً استراتيجياً ومساهماً فاعلاً في العديد من المشاريع والمبادرات المشتركة التي أطلقناها، ومع الإمكانات اللامحدودة المتاحة أمامنا، يسرنا مواصلة هذا التعاون البنّاء وتعزيز هذه الشراكة الطويلة الأمد. ويمكننا من خلال توحيد جهودنا والجمع بين خبراتنا ومواردنا الواسعة، تحقيق اكتشافات علمية هامة وإنجازات ملموسة تنعكس بصورة إيجابية على مجتمع الإمارات مستقبلاً".

وتتمثل أهداف الكرسي العلمي في تطوير الأبحاث والدراسات العلمية المشتركة في مجالات العلوم التطبيقية والتقنية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وعلوم الأحياء، والعلوم البيئية والطبية، حيث تُعد جامعة الشارقة رائدة في مجال البحوث العلمية التطبيقية الهادفة إلى خدمة وتنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنشأت عدد من المراكز البحثية، والتي تضم أكثر من 80 مجموعة بحثية تعمل على عدد كبير من المشاريع البحثية التي تخدم المجتمع في كافة المجالات، وعلى الجانب الأخر يطلع مركز الفجيرة للبحوث بدور هام وبارز في تنفيذ رؤية إمارة الفجيرة وينسجم في أهدافه وطموحاته مع استراتيجية الإمارات للابتكار، ويركز على البحوث التطبيقية والابتكارات التكنولوجية في المناطق الصحراوية والاستوائية، بحيث تضم الجوانب البيئية والوراثية والبحرية لتحقيق اقتصاد مستدام في الدولة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم مركز الفجيرة للبحوث التمويل اللازم للكرسي العلمي والمساهمة في النشاط البحثي، بما ينعكس على نحو إيجابي على دعم الجهود المشتركة لدفع عجلة التنمية المجتمعية وتعزيز ممارسات الاستدامة. وستعمل جامعة الشارقة بالمقابل على إعداد دراسات شاملة وإجراء الأبحاث اللازمة وتوفير الخبرات العلمية لمواجهة التحديات البيئية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر توقيع الاتفاقية من طرف جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والسيد شهاب الحمادي نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والأستاذ الدكتور ربيع حلواني القائم بأعمال مدير معهد البحوث الطبية والعلوم الصحية، والأستاذ الدكتور فاكر غرايبة مدير معهد بحوث العلوم الانسانية والاجتماعية، والدكتورة نورة الكربي رئيسة قسم العلاقات المجتمعية للبحث العلمي، والدكتورة منار أبوطالب منسق العمليات البحثية بمكتب نائب مدير الجامعة للبحوث والدراسات العليا.

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