دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت شركة جاجير الرائدة عالميًا في مجال التجارة الذاتية، تقريرها الثالث حول تأثير المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2023، حيث تساعد شركة جاجير عملائها على إدارة العمليات المعقدة وأتمتتها، مع تمكين قاعدة مورديهم بالمرونة والمساءلة والتكامل، كما تدعم جاجير العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين في تحقيق أهدافهم المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة من خلال تضمين هذه المعايير في برامجها وحلولها. وتدرك الشركة أهمية الريادة في اتباع أفضل ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة داخليًا

وبهذه المناسبة صرح آندي هوفانسيك، الرئيس التنفيذي لشركة جاجير قائلاً: "أنا في غاية السعادة بالعمل كمحفز رئيسي لتسريع نتائج الأعمال مع آلاف العملاء والشركاء العالميين لشركة جاجير، حيث يكشف أحدث تقرير صادر عن تأثير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لدينا بالتحسينات التي طرأت على أفضل عروض المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في فئتها للعملاء والبيئة الجذابة لمواهبنا والأهداف البيئية الطموحة في عام 2023".

وأضاف هوفانسيك قائلاً: "تلعب تقنيتنا دورًا حاسماً في مساعدة العملاء على إحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع وتحسين الحوكمة من خلال تحقيق قدر أكبر من الشفافية".

التحقق الخارجي جاء من قبل شركة "إيكوفاديس"، الرائدة في تصنيفات استدامة الأعمال، حيث حصلت جاجير في 2023 على الميدالية الفضية لتصنيفها الشامل في مجال الاستدامة، مما وضعها ضمن أفضل 9% من شركات صناعة معالجة البيانات والاستضافة، كذلك جاءت ضمن أفضل 20% من جميع الشركات المصنفة من قبل إيكوفاديس ذلك العام.

كما تضع شركة جاجير آمالاً كبيرة وتوقعات عالية بما يتعلق بأهداف الشركة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي استلهمت من الراعي التجاري الحالي، سينفين، وهو أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وسنذكر لكم فيما يلي بعض النقاط البارزة من أحدث تقرير صادر عن الشركة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة:

البيئة:

أفادت جاجير أنها في طريقها لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، والتي تم التحقق منها من خلال مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi). وقد حققت الشركة انخفاضًا بنسبة 28% في الانبعاثات الكربونية من النطاقين 1 و2 مقارنة بعام 2021. علاوة على ذلك، تم تخفيض انبعاثات النطاق 3، التي تمثل 92% من إجمالي الانبعاثات مقارنة بخط الأساس لعام 2021.

هذا ويرجع انخفاض النطاق 3 جزئيًا إلى انتقال خدمات جاجير إلى مزود البنية الأساسية للاستضافة المستندة إلى السحابة التابع لجهة خارجية، خدمات الويب من أمازون (AWS).

المشاركة المجتمعية:

يسلط التقرير الضوء على إنجازات جاجير في مجال المشاركة المجتمعية وإدارة المواهب، حيث يتم عرضه على كل موظف في شركة جاغير يومين من وقت التطوع المدفوع الأجر كل عام.

وقد شهدت الشركة في عام 2023 زيادة في الإقبال بنسبة 156% في جميع أرجاء الشركة، وهذا يعادل ما يزيد قليلاً عن 300 ساعة من الوقت المخصص للمجتمعات المحلية في جميع البلدان والمناطق التي لديها مكاتب فيها.

وقد أصدرت شركة جاجير تقريرًا آخراً عن مبادرات رفاهية الموظفين العالمية لتعزيز ثقافتها التنظيمية، كما حصلت على تقدير خارجي لجهودها، بما في ذلك تسميتها كأفضل صاحب عمل في فئته لعام 2023 من قبل جالاغر في أمريكا الشمالية، كما تم إحراز تقدم في مجال التنوع والمساواة والإدماج. حيث تمثل النساء 42% من القوى العاملة العالمية و43% من فريق القيادة التنفيذية، مقابل الثلث في العام السابق، ويتألف موظفو جاغير من 40 جنسية مختلفة.

الحوكمة:

اتخذت شركة جاجير عدة خطوات لتعزيز هياكل الحوكمة الخاصة بها في عام 2023.

وفي هذا السياق قال جيف لابورد، المدير المالي والراعي البيئي والاجتماعي والحوكمة لدى شركة جاجير: "أعمل بشكل وثيق مع فريق القيادة التنفيذية وفريق عمل البيئة والاجتماعية والحوكمة ومدير البيئة والاجتماعية والحوكمة لضمان تعاملنا الأمثل مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل شامل، وفيما يتعلق بتوجهنا العام، فإننا نهدف إلى التكيف مع بيئة العمل من خلال تبني متطلبات العملاء المتغيرة واللوائح وتوقعاتهم للابتكار مع المنتجات والشركاء والعمليات".

ونظرًا لأن خصوصية البيانات وأمن المعلومات من أهم الموضوعات بالنسبة لشركة جاجير ، فإن الشركة تظل شفافة وواضحة جداً بشأن أفضل ممارساتها وإجراءاتها لضمان خصوصية البيانات وأمن المعلومات، حيث يسلط تقرير تأثير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2023 الضوء على شهادات جاغير للأمن والامتثال وضماناتها، وإنجازات التدريب الإلزامي على الامتثال والأهداف المرتبطة بذلك.

نبذة عن شركة جاجير:

جاجير " هي شركة رائدة عالميًا في مجال المشتريات المؤسسية والتعاون بين الموردين، والمحفز الرئيسي لتعزيز عملية صنع القرار البشري لتسريع نتائج الأعمال. نحن نساعد المؤسسات على إدارة وأتمتة العمليات المعقدة مع تمكين قاعدة مورديها المرنة والمسؤولة والمتكاملة. مدعومة بـ 30 عامًا من الخبرة، تشكل حلولنا وخدماتنا وشراكاتنا وشراكاتنا المثبتة والمصممة خصيصًا للصناعة والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي "جاغير وان"،، والتي تخدم بشكل مباشر وغير مباشر، في اتجاه المنبع والمصب، في البيئات التي تتطلب حلاً ذكيًا وشاملاً من المصدر إلى الدفع. . موظفونا البالغ عددهم 1200 موظف عالمي مهووسون بمساعدة العملاء على خلق القيمة وتحويل أعمالهم وتسريع رحلتهم نحو التجارة المستقلة.

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