المنامة، البحرين: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق تقرير جديد يسلط الضوء على المهارات والوظائف المطلوبة في قطاع الضيافة والسياحة في المملكة.

يهدف هذا التقرير إلى دعم مسار تنمية المهارات المهنية المطلوبة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل البحريني المتغيرة، وتعزيز فرص العمل في القطاع. ويأتي هذا التوجه استجابة لتطلعات المملكة لتطوير الكفاءات البشرية التي تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

يسلط التقرير الضوء على قطاع الضيافة والسياحة كواحد من أهم القطاعات الرئيسية في دعم اقتصاد المملكة، حيث يبرز دوره في توفير فرص عمل متنوعة تسهم في تمكين القوى العاملة البحرينية. خصوصا أن مملكة البحرين تتمتع بمزايا تنافسية تجعلها وجهة متميزة في قطاع الضيافة والسياحة، حيث يعزز موقعها الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج العربي، وتراثها الثقافي العريق، والبنية التحتية المتطورة من مكانتها كخيار مثالي للسياح والمسافرين من رجال الأعمال.

وعلّق المدير العام لمبادرة مهارات البحرين، السيد عامر مرهون، قائلاً: " نحن فخورون بإطلاق 8 تقارير للمهارات لهذا العام، بالتعاون مع عدة جهات حكومية وجهات من القطاع الخاص. حيث تهدف هذه التقارير إلى تحديد احتياجات سوق العمل من المهارات والوظائف المطلوبة في القطاعات المختلفة في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها سوق العمل. وسنواصل التزامنا بإصدار تقارير مماثلة تدعم توجهات سوق العمل في عدة قطاعات أخرى، لدعم الأفراد الذين يطمحون للانضمام إلى القطاع أو من هم بالفعل جزء من بيئته العملية."

الجدير بالذكر بأن "مهارات البحرين" هي مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين" حيث تسعى هذه المبادرة لسد فجوة مهارات الكوادر المحليّة الناجمة عن التطورات الدائمة في سوق العمل والتي تتطلبها جهات العمل على المستوى العالمي. وتعمل "مهارات البحرين" مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب وجميع الأطراف المعنية في الحكومة من أجل سد فجوة المهارات، وذلك عبر توفير المعلومات والبيانات الخاصة بكل قطاع وغير ذلك من الأدوات اللازمة لكسب المهارات اللازمة ووضع مسارات واضحة نحو سلم التطور المهني، مما يساهم في تيسير عملية الانتقال من مرحلة التعليم إلى التوظيف، وهو ما يصب في تنمية كفاءات بحرينيّة تتحلّى بأفضل المهارات القادرة على التنافس عالمياً.

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#بياناتحكومية