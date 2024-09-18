المنامة، البحرين: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق أربع تقارير جديدة للمهارات لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الوطني والتي تتضمن كل من قطاع الرعاية الصحية وقطاع النقل والخدمات اللوجستيّة وقطاع التجزئة وقطاع التشييد والعقارات وذلك كجزء من مبادرة "مهارات البحرين".

وتهدف هذه التقارير لتزويد المختصين العاملين في القطاعات المعنية، أو الذين سيلتحقون بها مستقبلًا، برؤى واضحة حول التطورات والتغيرات في المهارات المطلوبة لهذه القطاعات مع تسليط الضوء على مسارات النمو والتطور الوظيفي، بالإضافة الى تحديد الأدوار الوظيفية ضمن هذه القطاعات والمطلوبة من سوق العمل.

وتتضمن التقارير تحليلاً شاملاً لاحتياجات القطاعات الأربعة في مملكة البحرين من خلال دراسة كاملة تم اعدادها بالتعاون مع فرق العمل التي تم تشكيلها و التي ضمت ممثلين من القطاع الخاص ، ومؤسسات التعليم الأكاديمي ومراكز التدريب والتأهيل بالإضافة إلى استخدام بيانات سوق العمل.

وفي هذا السياق، صرح السيد عامر مرهون، مدير عام مبادرة "مهارات البحرين": "إن إطلاق هذه التقارير يعكس التزامنا بدعم الكوادر الوطنية البحرينية عبر توفير بيانات ورؤى شاملة حول المهارات المطلوبة والوظائف التي من المتوقع أن تكون مطلوبة مستقبلاً في عدد القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع التجزئة وقطاع التشييد والعقارات. نسعى في مهارات البحرين لتوفير هذه المعلومات بطرق مبسطة وسهلة الوصول من أجل المساهمة في التوجيه الأمثل للكفاءات البحرينية والمؤسسات ذات الصلة بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مما يعزز من تنافسية المواطنين ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة."

أوضحت هذه التقارير عن وجود فرصًا واعدة للبحرينيين في مختلف القطاعات، حيث كشفت عن حاجة هذه القطاعات إلى تعزيز الكفاءات المحلية لمواكبة التوسع الاقتصادي والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا. كما أشارت التقارير إلى وجود مسارات مهنية مرنة تتيح فرصًا للنمو والتطور الوظيفي في هذه القطاعات كما تناولت تفاصيل محددة بشأن الوظائف المطلوبة في كل قطاع، والتي من المتوقع أن تكون أساسية في المستقبل، مع التركيز على المهارات اللازمة لكل منها، مؤكداً على أهمية تطوير المهارات الرقمية والتكيف مع التحولات في سوق العمل لتلبية احتياجات المستقبل. ومن شأن مخرجات هذه التقارير أن تدعم جهود تمكين في تصميم البرامج والمبادرات اللازمة لتأهيل الكوادر البحرينية للوظائف والمهارات المطلوبة الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتسلط التقارير الضوء أيضًا على المهارات الأساسية المطلوبة في هذا المجال، حيث أنها تقدم معلومات حول احتياجات هذه المهارات لتوجيه جهود التعليم والتدريب، مما يسهم في تطوير الكوادر العاملة في القطاع وضمان مواكبتها للتطورات العالمية. ويمكن الاطلاع على التقارير عبر موقع تمكين الإلكتروني www.Tamkeen.bh.

الجدير بالذكر بأن "مهارات البحرين" هي مبادرة تعمل تحت مظلة صندوق العمل "تمكين" حيث تسعى هذه المبادرة لسد فجوة مهارات الكوادر المحليّة الناجمة عن التطورات الدائمة في سوق العمل والتي تتطلبها جهات العمل على المستوى العالمي. و تعمل "مهارات البحرين" مع أصحاب الأعمال ومزودي خدمات التعليم والتدريب وجميع الأطراف المعنية في الحكومة من أجل سد فجوة المهارات، وذلك عبر توفير المعلومات والبيانات الخاصة بكل قطاع وغير ذلك من الأدوات اللازمة لكسب المهارات اللازمة ووضع مسارات واضحة نحو سلم التطور المهني، مما يساهم تيسير عملية الانتقال من مرحلة التعليم إلى التوظيف، وهو ما يصب في تنمية كفاءات بحرينيّة تتحلّى بأفضل المهارات القادرة على التنافس عالمياً.

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