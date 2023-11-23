كشف أحدث تقرير لمختبر المستهلك من إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، والذي حمل عنوان "قيمة شبكة الجيل الخامس: تحويل الأداء إلى قيمة"، عن مجموعة من الرؤى المميزة واتجاهات المستهلكين الفريدة فيما يتعلق بشبكة الجيل الخامس في الإمارات العربية المتحدة.

ويسلط التقرير الذي يركز على رضا وولاء المستخدمين الضوء على إمكانات حالات الأعمال التجارية التي من الممكن أن يوفرها مزودو خدمات الاتصالات من خلال شبكة الجيل الخامس في ظل تزايد عدد المشتركين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والذين يعبرون عن رضاً متزايد تجاه ما توفره لهم شبكة الجيل الخامس.

كما كشف تقرير مختبر المستهلك أيضاً أن تجارب اتصال شبكة الجيل الخامس غير المرضية في المواقع الرئيسية، كالملاعب ومناطق الترفيه والمطارات، يمكن أن تدفع العملاء العالميون بشكل أكبر نحو تبديل مزودي خدمات الاتصالات الذين يتعاملون معهم بما يصل إلى ثلاثة أضعاف.

وتعكس الدراسة الشاملة هذه آراء 1,220 مستهلكاً شاركوا في استطلاع الرأي من الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 650 من عملاء شبكة الجيل الخامس النشطين، والذين يمثلون آراء 4 مليون مستخدم شبكة جيل خامس، و6 مليون مستهلك في الإمارات. ويعد هذا التقرير جزءاً من سلسلة أبحاث إريكسون الشاملة، والتي تقوم بتتبع تطور سوق المستهلك لشبكة الجيل الخامس منذ عام 2019.

ومن النقاط الأخرى التي ألقى التقرير عليها الضوء، أن العوامل التي تؤثر على رضا المستهلك في الإمارات العربية المتحدة تشهد تغيراً في حد ذاتها، حيث أنها تنتقل بشكل أساسي من اعتبارات التغطية الجغرافية لشبكة الجيل الخامس إلى المزيد من المقاييس القائمة على تجربة التطبيق، مثل تجربة الألعاب على الهاتف الجوال ومكالمات الفيديو، واتساق سرعة شبكة الجيل الخامس.

وفي تعليقه على التقرير، قال إيكو نيلسون، مدير عام شركة إريكسون الإمارات العربية المتحدة في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "استنادًا إلى اختبارات السرعة التي أجرتها شركة Ookla مؤخرًا، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطنًا لأسرع شبكة للهاتف المحمول في العالم. يقدم تقرير مختبر المستهلك الجديد من إريكسون رؤى حول ما يتوقعه المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة من البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس الرائدة عالميًا وما يحفز رضا المستخدمين وولائهم. سنعمل مع عملائنا لترجمة نتائج هذا التقرير إلى مقترحات مقنعة لتقديم تجارب أفضل وتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة بالاحتفاظ بالريادة في مجال الاتصالات العالمية."

نتائج أخرى للدراسة:

هذا ويتناول التقرير كيف يتم تحفيز تفاعل مستخدم شبكة الجيل الخامس، وبالتالي زيادة استهلاك بيانات الهاتف الجوال، من خلال تضمين مقاطع فيديو معززة بتقنية الجيل الخامس، مثل تجارب فيديو بدقة عرض 4 كيلو بكسل (4K) وتجارب غامرة محيطية بـ ِ360 درجة، ومقاطع فيديو متعددة المشاهد، وتطبيقات واقع معزز، في خطط اشتراك شبكة الجيل الخامس.

وقد أبلغ مستخدمو شبكة الجيل الخامس عالمياً عن زيادة بنسبة 47% في متوسط الوقت الذي يقضونه في استخدام تنسيقات الفيديو المحسنة خلال العامين الماضيين. كما تضاعف عدد المستخدمين اليوميين لتطبيقات الواقع المعزز منذ نهاية عام 2020.

إلى ذلك، يحدد التقرير أربعة اتجاهات رئيسية في الإمارات العربية المتحدة:

دوافع ومحركات رضا مستخدمي شبكة الجيل الخامس تنتقل إلى تجربة التطبيق . سجل عدد المستخدمين الراضين للغاية عن الأداء العام لشبكة الجيل الخامس في الإمارات نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. 57% من المستخدمين سعداء للغاية بأداء شبكة الجيل الخامس الخاصة بهم، والتي تعد من بين أعلى النسب على مستوى العالم.

. سجل عدد المستخدمين الراضين للغاية عن الأداء العام لشبكة الجيل الخامس في الإمارات نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي. 57% من المستخدمين سعداء للغاية بأداء شبكة الجيل الخامس الخاصة بهم، والتي تعد من بين أعلى النسب على مستوى العالم. شبكة الجيل الخامس تعيد تشكيل نشاط بث الفيديو واستخدام الواقع المعزز. يؤثر ظهور شبكة الجيل الخامس بشكل كبير على بث الفيديو واستخدام الواقع المعزز. وقد أظهر التقرير أن المستخدمين الذين لديهم حزم خدمات مبتكرة أمضوا ما يقرب من 60% من إجمالي وقت بث الفيديو على محتوى فيديو محسن أو الواقع المعزز، في حين قضى المستخدمون الذين لا يملكون مثل حزم الخدمات هذه ما يقرب من نصف وقتهم على محتوى غامر.

يؤثر أداء شبكة الجيل الخامس في المواقع الرئيسية على ولاء المستهلك . يتأثر ولاء المستهلك لشبكة الجيل الخامس بشكل كبير بأداء الشبكة في المواقع الرئيسية. فعلى صعيد الإمارات العربية المتحدة، قام 19% من مستخدمي شبكة الجيل الخامس بتغيير مزودي الخدمة منذ إطلاق هذه الشبكة. وأكثر من 60% منهم قاموا بذلك بسبب أداء شبكة الجيل الخامس في المقام الأول. بينما تضمنت الأسباب الأخرى لتغيير مزودي الخدمة، البحث عن سرعة الشبكة، والتغطية الداخلية والخارجية لشبكة الجيل الخامس.

. يتأثر ولاء المستهلك لشبكة الجيل الخامس بشكل كبير بأداء الشبكة في المواقع الرئيسية. فعلى صعيد الإمارات العربية المتحدة، قام 19% من مستخدمي شبكة الجيل الخامس بتغيير مزودي الخدمة منذ إطلاق هذه الشبكة. وأكثر من 60% منهم قاموا بذلك بسبب أداء شبكة الجيل الخامس في المقام الأول. بينما تضمنت الأسباب الأخرى لتغيير مزودي الخدمة، البحث عن سرعة الشبكة، والتغطية الداخلية والخارجية لشبكة الجيل الخامس. مستهلكو الجيل الخامس مستعدون لدفع رسوم اشتراك أعلى مقابل قدرات اتصال أكثر تميزاً. لا يمانع مستهلكو الجيل الخامس بدفع رسوم اشتراك أعلى مقابل تجربة اتصال محسّنة. والجدير بالذكر أن 23% من مستخدمي الهواتف الذكية في الإمارات العربية المتحدة على استعداد لدفع متوسط رسوم اشتراك تتراوح بين 10 و12 بالمائة مقابل العروض التي تقودها جودة الخدمة.

منهجية التقرير

تم إجراء مقابلات مع أكثر من 37,000 مستهلك في 28 دولة خلال شهري مايو ويونيو 2023. ويعكس نطاق البحث آراء حوالي 1.5 مليار مستهلك، بما في ذلك 650 مليون مستخدم لشبكات الجيل الخامس.

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