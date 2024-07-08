30% من أفراد الشركات العائلية غير النشطين في أعمالهم يشاركون الرؤية المتفائلة لنظرائهم النشطين

50% من أفراد العائلات النشطين في شركاتهم و50% من موظفي هذه الشركات من خارج العائلة متفقون على أن المسؤوليات الرئيسية للجيل القادم يجب أن تتضمن مشاركتهم بفعالية في مجالس الإدارة.

يؤكد التقرير الحاجة إلى توحيد المبادئ التوجيهية وهياكل الحوكمة لضمان سهولة تعاقب الإدارات واستدامة نجاح الأعمال

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت "مبادرة بيرل"، المؤسسة غير الربحية الرائدة المعنية بتحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة في شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج، تقريراً يسلط الضوء على جاهزية وتطلعات الجيل القادم من قادة الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، ويقدم التقرير الذي صدر بعنوان "صياغة المستقبل: تحليل جاهزية الجيل القادم، مشاركته، وتطلعاته في الشركات العائلية السعودية"، دراسة شاملة لأبرز القضايا والتحديات التي تواجه الجيل القادم من هؤلاء القادة، والفرص المتاحة أمامهم.

ويشار إلى أن الشركات العائلية تشكل حجر أساس في اقتصاد المملكة العربية السعودية، وتسهم بشكل فعّال في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل، وتعزيز التنوع الاقتصادي، فمع التّقدّم نحو تحقيق "رؤية المملكة 2030"، أصبح دور الجيل القادم من قادة الشركات العائلية أكثر أهمية لاستدامة هذا النمو ودفع عجلة الابتكارات المستقبلية.

نتائج التقرير الرئيسة

وكشف التقرير أن 65% من أفراد العائلات المالكة لشركات عائلية يرَوْن أن الجيل القادم مستعد لمواجهة التحديات المستقبلية والتغلّب عليها، ما يعكس مستوى عالٍ من الثقة بقدرة هذا الجيل على استلام الأدوار القيادية.، وبالمقابل، وافق 30% من أفراد العائلات غير المشاركين بشكل نشط في أعمالهم العائلية على هذا الرؤية المتفائلة، وقد يعود هذا التفاوت في وجهات النظر إلى وعيهم المحدود بقدرات الجيل القادم من قادة الشركات العائلية، كما بيّن التقرير أن 50% من أفراد العائلات النشطين في شركاتهم و50% أيضاً من موظفي هذه الشركات من خارج العائلة متفقون على أن المسؤوليات الرئيسة للجيل القادم يجب أن تتضمن المشاركة الفعّالة في مجالس الإدارة، بما في ذلك أداء دور نشط في الجانب المتعلق بالحوكمة.

ويستند التقرير، الذي أعد بالتعاون مع "جيرسي فاينانس"، و"مركز حوكمة الشركات في جامعة الفيصل"، و"المركز الوطني للمنشآت العائلية في السعودية"، إلى استبيانات ومقابلات أجرتها "مبادرة بيرل" مع مجموعة من الشركات العائلية بالمملكة العربية السعودية، حيث مثّل المشاركون مجموعة واسعة من القطاعات، منها البيع بالجملة والتجزئة والتصنيع، كما تنوعت أحجام الشركات العائلية، من الكبيرة إلى الناشئة والمتوسطة والصغيرة.

مرجعاً شاملاً

وفي هذا السياق، قالت فينيتا ماثيو، كبيرة استشاريي البرامج في "مبادرة بيرل": "يشكّل هذا التقرير مرجعاً شاملاً، ويقدم رؤى متكاملة حول الديناميكيات والتصورات المختلفة ضمن منظومة الشركات العائلية السعودية، ويبحث التقرير أيضاً الآراء ووجهات النظر المختلفة حول جاهزية الجيل القادم والدور الذي يؤديه الموظفون من خارج العائلة، ويبين الأهمية القصوى لتبني ممارسات الحوكمة والإرشاد والتوجيه الفعّالة".

أسس استراتيجية للتغلب على التحديات

من جانبه، أشار فيصل بهانا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى "جيرسي فايننس" إلى أهمية نتائج هذا التقرير بقوله: "تلعب الديناميكيات المستقبلية لهذه الشركات العائلية دوراً محورياً في استمرار نمو المملكة وازدهارها، لأنها تسهم بحصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة، ويُرسي هذا التقرير أُسساً استراتيجية متينة للتغلب على التحديات، والتعاون في إيجاد حلول مبتكرة، لضمان النجاح المستدام للشركات العائلية ".

بناء إرث مستدام

بدوره، أكد الدكتور سهيل التميمي، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، أن هذا التقرير "يسلط الضوء على العوامل المتشابكة والمعقدة المؤثرة بأعمال الشركات العائلية، ويناقش الأدوار التي يؤديها موظفو تلك الشركات سواء كانوا من العائلة أو من خارجها، حيث تتميز الشركات العائلية برؤاها الفريدة في بناء إرث مستدام يمكن توارثه عبر الأجيال، ولهذا أصبح من الضروري الاستثمار في إعداد الجيل القادم لاستلام دفة القيادة بمنهجية تتميز بالشفافية والموضوعية، وتستند إلى جوانب القوة لديهم، وتراعي اهتماماتهم وقدراتهم".

ويؤكد التقرير أهمية مراعاة وجهات النظر المختلفة، واتباع ممارسات موحدة لتحسين تعاقب الإدارات في هذه الشركات، كما يوضح أن هذا النهج الاستراتيجي يعزز استمرارية هذه الشركات واستقرارها، ويوفّق بين أهداف الجيل القادم والأهداف الطويلة المدى للشركات العائلية، بما يضمن استدامة نمو أعمال هذه الشركات وازدهارها عبر الأجيال، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر هذا الرابط.

معلومات حول مبادرة بيرل

"مبادرة بيرل" هي مؤسسة مستقلة غير ربحية رائدة في منطقة الخليج، تعمل على تعزيز ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية، أسسها نخبة من قادة الأعمال الإقليميين في عام 2010، بالتعاون مع "مكتب الأمم المتحدة للشراكات"، وتعد "مبادرة بيرل" الشبكة الخاصة غير الربحية الوحيدة في منطقة الخليج التي اكتسبت صفة استشارية من "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة".

تُنفذ "مبادرة بيرل" سلسلة من البرامج المتعلقة بالحوكمة المؤسسية، تشمل "أفضل ممارسات مكافحة الفساد"، و"التنوع في القيادة"، و"الحوكمة في الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، و"الحوكمة في الشركات العائلية"، و"الحوكمة في القطاع التكنولوجي"، و"الحوكمة في العمل الخيري"، وتُجري أبحاثاً معنية بقضايا الحوكمة على المستوى المحلي والإقليمي، وتُنظم ورش عمل ودورات للتدريب التعليمي والتنفيذي، وتعقد اجتماعات لقادة الأعمال وصناع القرار والطلاب والتنفيذيين من القطاع غير الربحي، لتشجيع المؤسسات في منطقة الخليج على تبني أفضل الممارسات في مكان العمل.

وتستفيد "مبادرة بيرل" من شبكة متنامية تضم 40 شريكاً إقليمياً ودولياً، لمواصلة سعيها الحثيث نحو ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة تسهم في إحداث التغيير الإيجابي المنشود ضمن قطاع الأعمال، وتعزيز دور الحوكمة المؤسسية كمحرك أساسي للتنافسية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الخليج.

وتُوفر "مبادرة بيرل" المزيد من المعلومات، على موقعها الرسمي: www.pearlinitiative.org، وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك ويوتيوب وتويتر @PearlInitiative، وعلى لينكد إن وإنستغرام @ThePearlInitiative.

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