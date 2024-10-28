الرياض، المملكة العربية السعودية: استعرضت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان ورمزها في بورصة نيويورك (MMC)، مجموعة من الأفكار القيّمة الواردة في تقريرها الأخير الذي يحمل عنوان جدول الأعمال الجديد للنمو: كيف يتعامل الرؤساء التنفيذيون مع التغيرات الناشئة في القضايا الجيوسياسية والتجارية والتكنولوجيا والأفراد، وذلك بناءً على الاستطلاع الذي أجرته وشمل أكثر من 100 رئيس تنفيذي لشركات مدرجة في بورصة نيويورك يتمتع أغلبها بحضور عالمي فعلي واسع ولديها مصالح في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي نشر هذا التقرير قبيل انطلاق فعاليات قمة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأسبوع الجاري في العاصمة السعودية الرياض والتي ستنعقد تحت عنوان: "أفق لا متناه: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد"، ويقدم التقرير إلى المستثمرين وصنّاع السياسات رؤى وأفكار حول أبرز التوجهات والفرص التي ترسم معالم القطاع والمؤسسات.

وكشف التقرير الذي أعده "منتدى أوليفر وايمان" -مركز أبحاث أوليفر وايمان- أن بيئة الأعمال الحالية مختلطة ومتباينة للغاية، إذ أنها تتسم بأنها بيئة واعدة، ولكن مفعمة بعدم اليقين في ذات الوقت، مشيراً إلى أن "الرؤساء التنفيذيين لا يحظون في الوقت الحالي بالظروف المواتية القادرة على مساعدتهم، إذ أنهم مجبرون على العمل في بيئة معاكسة وأجواء غير مستقرة".

ونتيجة لذلك، يضع الرؤساء التنفيذيون النمو والكفاءة في مقدمة أولويات جداول أعمالهم، ويحرصون على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، كما يعطون الأولوية لأداء القوى العاملة، ويسعون لتقليل مستويات التعرض للمخاطر الجيوسياسية. كما يسلط التقرير الضوء على التوجهات الرئيسية في تطوير المواهب والتحول الرقمي والتي تعتبر من مجالات التركيز الحيوية في المملكة العربية السعودية وتتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وأشار سيف سماقية، الشريك لدى أوليفر وايمان - قطاع المؤسسات الحكومية والعامة، ورئيس مكتب الرياض إلى وجود عدد من الصِلات الرئيسية بين أولويات الرؤساء التنفيذيين والاستراتيجية الرئيسية للمملكة العربية السعودية، وقال في هذا السياق: "تسلط نتائج تقريرنا جدول الأعمال الجديد للنمو الضوء على مسألة أن تطوير المهارات هو أولوية قصوى، إذ يحرص 31% من الرؤساء التنفيذيين على الاستثمار في ملء الفجوات الحرجة في المهارات وإعادة تأهيل القوى العاملة لديهم، الأمر الذي يعتبر من أولويات المملكة العربية السعودية التي تحرص على تسريع الارتقاء بمهارات القوى العاملة في القطاعات الناشئة بالمملكة مثل السياحة والترفيه والضيافة. ولا شك بأن ضخ استثمارات كبيرة في تطوير المواهب سيكون على قدر كبير من الأهمية لنجاح المملكة، ولذلك فإن المضي قدماً في هذا الأمر بالتزامن مع قيام التغيرات التقنية المتسارعة برسم معالم القوى العاملة العالمية في الوقت الحالي هو الخطوة المناسبة التي يجب اتخاذها".

وشملت أبرز نتائج تقرير منتدى أوليفر وايمان ما يلي:

سيكون صعود نجم الذكاء الاصطناعي والفرص التي يتيحها من المواضيع الرئيسية لقمة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. ويسلط التقرير الضوء على أن التكنولوجيا هي القوة الرئيسية الباعثة على التفاؤل، كما يشير إلى أن 96% من الرؤساء التنفيذيين يرون في الذكاء الاصطناعي فرصة أكثر من كونه مصدر خطر.

لكن زخم التفاؤل حول الإمكانيات التي تتمتع بها التقنيات الجديدة يتراجع بسبب المخاوف المتعلقة بالاضطرابات العالمية المتنامية وزيادة التدخل الحكومي، ولذلك فإن الرؤساء التنفيذيين يعملون على تكييف نماذج عملياتهم وفقاً لذلك – 78% من الذين شملهم الاستطلاع يخططون لاتخاذ خطوات خلال العامين المقبلين من أجل التعامل مع حالة عدم الاستقرار الجيوسياسية، وسياسات الحماية (الحمائية)، والسياسات الصناعية الحكومية المتغيرة.

شهدت القوى المتعددة التي دفعت عجلة النمو المؤسسي في الماضي القريب ومن ضمنها: انخفاض التضخم، وانخفاض تكاليف رأس المال، وإلغاء القيود التنظيمية، والتجارة الحرة، وانتقال العمالة، والاستقرار الجيوسياسي وغير ذلك، إما تراجعاً عن مسارها أو أنها وصلت إلى مرحلة حرجة. وتشمل المخاوف الرئيسية المتعلقة بالتحول الجذري للأعمال كلاً من: التشريعات والحمائية والمساعدات الحكومية (54%)، وتقلبات التضخم وأسعار الفائدة (51%)، والاضطرابات الجيوسياسية (37%).

12% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أشاروا إلى التحولات المناخية على أنها من ضمن أهم ثلاث أولويات ستحدث تحولاً جذرياً في أعمالهم، وتباينت آراؤهم إزاء ما إذا كانت ستوفر فرصاً أو تنطوي على مخاطر وتحديات إذ يرى 45% منهم أنها تحمل مخاطر وتحديات، في حين يرى 55% منهم أنها تحمل فرصاً.

تعمل الشركات بنشاط على مراجعة استراتيجيات سلسلة التوريد الخاصة بها، حيث يقوم 59% من الرؤساء التنفيذيين بإلغاء المخاطر من سلاسل التوريد الخاصة بهم أو يعملون على تنويع هذه السلاسل وذلك من أجل تخفيف المخاطر العالمية، ما يعكس نهجاً استباقياً لإدارة حالة عدم اليقين.

من جهته قال عبدالله البراك، الشريك لدى أوليفر وايمان - قطاع المؤسسات الحكومية والعامة في مكتب الرياض: "تنسجم نتائج تقرير جدول الأعمال الجديد للنمو بشكل جيد مع طموحات ونطاق قمة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار التي ستجمع المستثمرين من جميع أنحاء العالم في الرياض لوضع النمو على رأس الموضوعات التي سيتم بحثها على جدول أعمال القمة. ويحدد التقرير الفرص الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب المخاوف التي تبرر اتخاذ إجراءات فورية الآن – إذ أشار أكثر من 40% من الرؤساء التنفيذيين إلى أن عدم التحرك بسرعة كافية بشأن الذكاء الاصطناعي وتخلفهم عن ركب المنافسين هما من أبرز المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالنسبة إليهم".

نبذة عن أوليفر وايمان

أوليفر وايمان، إحدى شركات مارش ماكلينان (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MMC)، هي شركة استشارات إدارية تجمع بين المعرفة القطاعية المتعمقة والخبرة المتخصصة لمساعدة العملاء على تحسين أعمالهم التجارية وعملياتهم التشغيلية وتسريع الأداء. وتُعد مارش ماكلينان واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات المخاطر والاستراتيجيات والأفراد من خلال تزويد عملاءها بالخدمات الاستشارية في 130 دولة عبر شركاتها الأربعة: مارش، وجاي كاربنتر، وميرسر وأوليفر وايمان. وبإيرادات سنوية تصل إلى 23 مليار دولار وأكثر من 85 ألف موظف، تمكنت مجموعة شركات مارش ماكلينان من بناء الثقة اللازمة للنجاح لما لها من وجهات نظر ثاقبة. ولمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقعنا oliverwyman.com أو متابعتنا على منصة لينكد إن ومنصة إكس.

حول منتدى أوليفر وايمان:

إن منتدى أوليفر وايمان مكرّس لبناء مجتمعات قيادية قادرة على مواجهة التحديات العالمية المشتركة. وبصفتنا مركز أبحاث أوليفر وايمان، فإننا نعمل مع كبار المفكرين ونجري أبحاثًا مبتكرة لإلهام العمل. ونعمل جنبًا إلى جنب مع مجتمعنا المتنوع لإحداث فارق إيجابيّ. للاطلاع على آخر التحديات، يُرجى التسجيل في نشرتنا الدورية.