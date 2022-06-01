دبي ، الإمارات العربية المتحدة – كشفت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني ، عن تصنيفها كشركة رائدة في تقرير فوريستر ويف للكشف والاستجابة الأمنية للأجهزة الطرفية عن الربع الثاني لعام 2022. ويأتي هذا التصنيف تقديراً للشركة عن تميّزها الكبير في مجال الابتكار والتركيز على العميل وأمن الأجهزة الطرفية.

وقد كانت تريند مايكرو ضمن ثلاثة مزودي خدمات أمنية حصلوا على تصنيف الريادة بحسب التقرير، حيث حصدت الشركة على نتيجة 5 من أصل 5 درجات في المعايير التسعة التي يستند إليها التقرير والتي تشمل: قدرات الكشف، والمقدرة على تحديد وتوثيق تكتيكات المهاجمين وتقنياتهم في الوصول إلى الأهداف وسلوكهم، وإمكانية تحقيق استجابة واسعة للهجمات السيبرانية، فضلا عن الخطط الابتكارية. علماً أن نقاط القوة المذكورة للشركة تنسجم مع سياسات تقرير فوريستر والدراسات التحليلية عالية الجودة التي تَضَمَّنَه. وتستمد تريند مايكرو سلسلة نجاحاتها من منطلق إلتزامها الراسخ بتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية في مجالات كشف التهديدات والاستجابة لها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وأفريقيا: "في ضوء مشهد التهديدات الحالي، بات من الضروري أن تمتلك المؤسسات رصيداً واسعاً من التحليلات المعمّقة والتوقعات المستقبلية الدقيقة، فضلاً عن امتلاكها للحلول القابلة للتكيف مع التطورات المستقبلية لتوفير الحماية لها في مختلف مراحل مسيرتها الرقمية. وإننا في تريند مايكرو نضمن أمن العمليات المؤسسية من خلال حلول تمتلك قدرات الكشف والاستجابة الموسّعة والشاملة لمُختلف البيئات الرقمية عبر منصة "XDR" فقط. وأود أن أعبر عن فخرنا بهذا التقدير الذي حظينا به في تقرير فوريستر ويف، الذي يعد دليلاً على مدى مثابرة فرقنا وسعيها للتميّز، ومن شأن ذلك أن يُحفزنا على مواصلة العمل الجاد وتعزيز الوضع الأمني لمُختلف المؤسسات ويُشجّعنا على وضع أهداف ومعايير جديدة في المنطقة".

ويأتي هذا الإنجاز ليكمل سلسلة إنجازات تريند مايكرو في الآونة الأخيرة، حيث تم تصنيفها كشركة رائدة في تقرير فوريستر نيو ويف لمزودي خدمات الكشف والاستجابة الأمنية الموسّعة عن الربع الأخير لعام 2021؛ وكذلك في تقرير فوريستر ويف لبرمجيات أمن الأجهزة الطرفية كخدمة عن الربع الثاني لعام 2021؛ وأيضاً في تقرير فوريستر ويف لأمن البريد الإلكتروني للشركات عن الربع الثاني لعام 2021. ويكشف التقرير الجديد أنّ تريند مايكرو تُواصل ابتكاراتها الفريدة ، وأكد العملاء على أن قابلية التشغيل البيني لعب دوراً محوراً في تميّزها عن نظيراتها بالسوق بمُختلف منتجات محفظتها.

وأشار تقرير فوريستر ويف أيضاً إلى أنّ "التحليلات تُعد أكثر أجزاء عملية الاستجابة للحوادث استهلاكاً للوقت"، وأوصى المؤسسات الساعية إلى تحسين تجربة التحليل لديها بـ "منح الأولوية لمزودي الخدمات القادرين على توفير السياق المناسب والمُبسط للتحقيق ورصد التهديدات من خلال الربط بين الأحداث وتوفير المعلومات عن التهديدات في الوقت المناسب والاستفادة من أساليب تسجيل المخاطر الديناميكية للعمليات والتكتيكات الموجودة في تقارير MITRE ATT&CK.

ووفقًا لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2021، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رصد وإيقاف أكثر من 436 مليون (436,085,099) تهديد عبر البريد الإلكتروني، وإيقاف أكثر من 80 مليون (80,191,815) هجمة باستخدام الروابط الضارة في جميع أنحاء المنطقة. كما نجحت الشركة في تحديد وحجب أكثر من 20.5 مليون (20,572,364) هجمة عبر البرمجيات الخبيثة. كما تمكنت حلول "شبكة المنزل الذكي - Smart Home Network" من تريند مايكرو من حماية البيئات الهجينة والأجهزة المنزلية والشبكات عبر إيقاف ما يقرب من 18 مليون (17,976,951) من التهديدات الواردة والصادرة في الشبكات، بالإضافة إلى منع أكثر من 33.5 مليون (33,524,876) حادثة سيبرانية تستهدف شبكات المنازل الذكية.

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