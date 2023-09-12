بنمو متزايد بنسبة 2,200% في التقنية منذ عام 2020

تقنية الترميز الشبكي تسهم في خلق مستقبل لعمليات الدفع الآمنة والسلسة عبر الإنترنت

29% من الشركات في دولة الإمارات تمتلك أنظمة فعالة لمكافحة الاحتيال

مع ارتفاع المدفوعات الرقمية بعد جائحة كوفيد؛ ظهرت تقنية الترميز الشبكي كتقنية رئيسية لزيادة معدلات الموافقة وتقليل احتمالية الاحتيال في المدفوعات.

أفادت تقرير حديث صادر عن أدين، منصة التكنولوجيا المالية العالمية المفضلة لشركات الأعمال الكبرى، أن 29% من الشركات العاملة في دولة الإمارات تمتلم أنظمة فعّالة لمكافحة الاحتيال؛ في حين أن 41% من الشركات أبلغت عن زيادة في محاولات الاحتيال خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

في هذا الشأن؛ تصدر أدين أكثر من ملياري رمز شبكي نشط؛ في خطوة تهدف إلى تمكين الشركات من اعتماد تقنية الترميز الشبكي التي تحول أرقام البطاقات العادية إلى رموز آمنة غير حساسة.

ويسهم النمو السريع في المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، بسبب جائحة كوفيد-19، في زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال في مجال الدفع. بينما تمتلك فقط. باتت عمليات الاحتيال في مجال الدفع تشكل تحديًا حرجًا للشركات في جميع الصناعات، وتعتبر تقنية الترميز الشبكي أساسية لخلق مستقبل آمن لعمليات الدفع والسلسة عبر الإنترنت.

وتدرج الشركات مسألة الأمان ضمن أولوياتها الرئيسية – مما لا يؤثر على تجربة العملاء. ومن خلال تقنية الترميز الشبكي، شهدت الشركات زيادة متوسطة تصل إلى 3% في معدلات الموافقة، مما يعادل زيادة مليونية في الإيرادات كل شهر. وبما أن رموز الشبكة أرخص في معالجتها من دفع ببطاقة PAN، يمكن للشركات تقليل التكاليف مع زيادة معدلات الموافقة على المعاملات والإيرادات؛ مما يمثل ميزة مهمة للشركات الرقمية أو الاشتراكات التي تقدم لعملائها ميزة "حفظ تفاصيل البطاقة"، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت أسهل من أي وقت مضى.

بدوره قال تريفور نيس، الرئيس العالمي للرقميات لدى أدين: "تعتبر تقنية الترميز الشبكي أداة قوية، تجلب فوائد مزدوجة بزيادة أمان العملاء، وفي الوقت نفسه زيادة معدلات الموافقة، مما يحقق إيرادات متنامية للشركات. من خلال تقنية أدين التي تدعم أهم نظم البطاقات، نرى أن المزيد والمزيد من الشركات تدرك إمكانيات تقنية رموز الشبكة."

وتعد تقنية الترميز الشبكي تقنية ناشئة ولذلك لا تدعمها جميع الشركات المُصدرة حالياً. لحل هذا التحدي، تقدم أدين تحسين رموز الشبكة الذي يستخدم تعلم الآلة لاختيار بين رمز الشبكة أو الدفع عبر PAN لزيادة معدلات الموافقة. وهذا يؤدي إلى زيادة إضافية تبلغ 1% في معدلات الموافقة للشركات.

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نبذة عن شركة أدين

أدين "Adyen " هي منصة الدفع المفضلة لدى العديد من الشركات الرائدة في العالم، ولديها بنية تحتية حديثة وشاملة متصلة مباشرة بـ فيزا وماستركارد؛ وهي أيضاً طريقة الدفع المفضلة عالميًا لدى المستهلكين. جدير بالذكر أن أدين توفر شبكة مدفوعات مثالية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك وداخل المتجر. ومن خلال مكاتبها الموزعة في جميع أنحاء العالم، تدعم شركة أدين شبكة عملائها بما في ذلك فيسبوك واوبر،H&M ​،eBay، ​وميكروسوفت.

نبذة عن تقرير أدين المحلي

يتضمن التقرير التجاري الذي أطلقته أدين على نتائج عالمية ومحلية من استطلاع عبر الإنترنت لـ 12,000 تاجر من مختلف أنحاء 26 دولة و36,000 مستهلك، بما فيهم 1000 متسوق و 500 شركة في الإمارات وقامت به Censuswide وOpinium خلال شهري فبراير ومارس 2023.