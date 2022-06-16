يتطلع تقرير Maturity Multicloud إلى الأداء في مجالين هما التحكم في تكاليف البيانات وتوسيع نطاق الابتكار، ويقدم بعض النصائح لرفع مستوى الأداء

الإمارات العربية المتحدة : تعتبر الشبكات المتعددة الأوساط السحابية اليوم مزيجًا من السحب غير المترابطة. وفي وقت تزداد فيه تعقيدات هذه الشبكات وترتفع تكاليفها، سيؤدي الاحتكاك فيما بينها إلى عدم القدرة على الوصول إلى البيانات وبالتالي خسارة كبيرة في قيمة الأعمال، لكن بحسب تقرير جديد حول القطاع من الممكن أن يكون الواقع مغايرًا لذلك.

يسلط تقرير Multicloud Maturity الصادر عن سيجيت تكنولوجي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة وتخزين البيانات والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: STX)، الضوء على ضرورة وإمكانية تقليص تكاليف البيانات وتعزيز الابتكار القائم على البيانات في الشبكات المتعددة الأوساط السحابية، موضحًا الخطوات التي ينبغي على المؤسسات اعتمادها للوصول إلى المستوى الأعلى من الأداء.

انطلق هذا التقرير، الذي أجرته شركة Enterprise Strategy Group (ESG) بتكليف من سيجيت، من استطلاع رأي شمل كبار قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال في العالم، لبناء نموذج فريد وناضج للشبكات السحابية المتعددة يشرح كيف تتعامل الشركات مع الأنظمة المعقدة للوسائط السحابية المتعددة، ويظهر الفوائد التجارية التي تجنيها الشركات التي تعتمد السحابة المتعددة الناضجة.

تتفوق المنظمات التي تعتمد السحابة المتعددة السحابية وتدير تكاليف السحابة بفعالية وتعزز الابتكار، في أدائها على منافسيها في مجال الأعمال، بالإضافة إلى أنها تتمكن من تحقيق الكثير من النتائج من بينها:

• تحقيق ضعف الإيرادات التي يحققها نظرائها الأقل نضجًا.

• لديها القدرة على الوصول إلى السوق والمنافسة خلال أشهر أو فصول بمقدار 6.3 مرات أكثر من غيرها.

• ترتفع احتمالية الإعلان بأن أعمالها في وضع قوي جدًا بمقدار 3 مرات تقريبًا.

• من المرجح أن ترتفع بمقدار 3 مرات توقعاتها بقدرة شركتها على رفع تقييمها خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة.

في هذه المناسبة، قال آدم ديماتيا، المدير الأول للأبحاث المتخصصة في ESG: "عند محاولة إثبات العلاقة بين الإجراءات والنتائج في الأبحاث، نحن لا نعرف فعلًا ما إذا كان سيتم إثبات فرضيتنا. لكن التقرير أوضح بأن الإجراءات التي تتخذها أي

مؤسسة يمكن أن تحسن تكاليف السحابة ونتائج الابتكار، والأهم من ذلك هو أن الجمع بين اتخاذ إجراءات تحسّن تكاليف السحابة وتعزز الابتكار باستخدام نماذج العمليات السحابية له تأثيراته الإيجابية على الأعمال".

بدوره، قال ديف موسلي، المدير التنفيذي لشركة سيجيت: "يتضاعف حجم البيانات في العالم كل ثلاث سنوات، لذا من الضروري أن ندرك كيفية التعامل مع هذا الكم الهائل منها، خصوصًا أنه لم يعد مقبولًا أن تحتفظ الشركات أو تستخدم جزءًا بسيطًا فقط من بياناتها. وكلما أدرك قادة المؤسسات بأن البيانات عملة حيوية ومهمة لأعمالهم، كان من الأسهل على شركاتهم إيجاد طريقة لتحقيق نتائج أفضل وقيمة أكبر من لأعمالها".

تلقي سيجيت الضوء في تقريرها على أهمية البيانات في الشبكات السحابية المتعددة، معتبرة أن الشركات التي تضع البيانات في صميم اهتماماتها تتوسع بنجاح، وأن استراتيجيات الوسائط المتعددة السحابية الأكثر نضجًا هي تلك التي تتمحور حول البيانات. ويكشف التقرير بأن تعزيز الابتكار يساهم في القضاء على الاحتكاك الذي يبطئ عملية الوصول إلى البيانات سواء كان ذلك بسبب التكلفة المرتفعة أو بسبب عوائق أخرى. وتعتبر الشبكات المتعددة الوسائط السحابية حقيقة ثابتة بالنسبة للعديد من المنظمات، لكن مصادر الاحتكاك العديدة اختيارية.

كيف يمكنك الارتقاء بشركتك؟ يرجى تحميل التقرير والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بتكاليف البيانات والابتكار، والتأكد من قراءة التوصيات المتعلقة بكيفية الارتقاء بمستوى الأداء.

منهجية التقرير

تأتي الرؤى التي قدمها تقرير Multicloud Maturity من استطلاع عالمي للرأي تم إجراؤه في فبراير 2022، وشارك فيه 500 شخص، من ضمنهم كبار القادة في مجال تكنولوجيا المعلومات (71٪) وقادة في مجال تطوير البرمجيات وتحليلات البيانات (29٪)، الذين لديهم تأثير على التخزين والسحابة وقرارات تكنولوجيا إدارة البيانات في مؤسستهم، وتقوم مؤسساتهم بتخزين بعض بياناتها على في السحابة العامة. ويعمل القادة المستطلعون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (التي تضم أقل من 1000 موظف، 24٪) والمؤسسات الكبيرة (التي تضم أكثر من 1000 موظف، 76٪)، وذلك مع ما لا يقل عن 1 بيتابايت من البيانات غير المنظمة تحت الإدارة. وقد تمثّل في الدراسة قطاعات صناعية متعددة من ضمنها التكنولوجيا والتصنيع والاتصالات والإعلام وخدمات الأعمال وغيرها. ويعيش المستطلعون في أستراليا وكندا والهند ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



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