دبي، الإمارات العربية المتحدة : أطلقت مجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط تقرير مؤشر مرونة الأعمال، وهو تقرير للذكاء السوقي يقدّم نظرة شاملة عبر قطاعات متعددة حول كيفية تفاعل قادة الأعمال في دولة الإمارات مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، وما تكشفه هذه الاستجابات عن ملامح المرحلة المقبلة لبيئة الأعمال في الدولة.

ويستند التقرير إلى رؤى أكثر من 60 من القيادات التنفيذية في مختلف القطاعات، من بينهم رؤساء تنفيذيون، ومديرو تسويق، ومديرون عامون، عبر قطاعات تشمل السلع الاستهلاكية السريعة التداول، والضيافة، والسيارات، والمطاعم السريعة، والتجزئة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، إلى جانب تحليلات إعلامية معمّقة، واستطلاع شمل أكثر من300 مستهلك أعدّه Youth Studio، المنصة المعنية بتحليل ثقافة الشباب لدى المجموعة.

ويشير التقرير إلى سوق يعيد ضبط مساره بدلًا من التراجع، إذ تتجه الثقة والاستثمار وسلوك المستهلك جميعها نحو الأمام.

ومن بين أبرز نتائج التقرير:

100% من القادة المشاركين ما زالوا يعبّرون عن ثقتهم بمسار دولة الإمارات*؛

من القادة المشاركين ما زالوا يعبّرون عن ثقتهم بمسار دولة الإمارات*؛ 94% يثقون بقدرة الحكومة على حماية بيئة الأعمال؛

يثقون بقدرة الحكومة على حماية بيئة الأعمال؛ 78% يعتقدون أن الدولة ستخرج في موقع تنافسي أقوى؛

يعتقدون أن الدولة ستخرج في موقع تنافسي أقوى؛ 56% ما زالوا يوصون اليوم بدولة الإمارات كوجهة استثمارية.

ورغم الضغوط التي تواجهها جملة من الشركات، لا سيما على مستوى سلاسل التوريد وهوامش الربح، تشير البيانات إلى أن المستهلكين يعيدون توزيع إنفاقهم عبر قنوات وفئات ومستويات سعرية مختلفة. ويُظهر التقرير أن17% من القادة يشهدون نمواً في الطلب، بينما أفاد 17% آخرون بتحوّل في الطلب بدلاً من تراجعه. وفي المقابل، أشار 41% إلى اضطراب سلاسل التوريد بوصفه أحد أبرز الضغوط على الإيرادات، وترتفع هذه النسبة إلى77% في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وتُظهر النتائج أن الاضطرابات الحالية تُسرّع تحوّلات هيكلية كانت قد بدأت بالفعل، مع انتقال الشركات بوتيرة أسرع نحو التجارة الرقمية، والإعلام القائم على الأداء، والكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تفاعل أكثر انتقائية وتركيزاً على القيمة مع المستهلكين. ويخلص التقرير إلى أن هذه الاضطرابات لم تُنتج اتجاهات جديدة بالكامل، بل سرّعت مسارات كانت قد بدأت بالفعل.

ويُظهر التقرير أن8% فقط من القادة أوقفوا أنشطة التسويق بالكامل، فيما أعاد 38% توجيه إنفاقهم التسويقي داخلياً مع الحفاظ على ذات المستوى من الاستثمار، وترتفع هذه النسبة إلى60% في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول. ما يؤكد بأن الشركات تعيد ضبط قراراتها بدلاً من التراجع عنها.

وقال باسل كاكيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط وتركيا: "أطلقنا تقرير مؤشر مرونة الأعمال بهدف فهم كيفية استجابة قادة الأعمال فعلياً في ظل الضغوط. وأبرزت النتائج مستوى عال من الثقة عبّر عنه القادة المشاركون تجاه مسار دولة الإمارات. وقد عكست هذه الإفادات استمرار الثقة في بيئة الأعمال، لا بوصفها انطباعاً عاماً، بل كعامل مؤثّر في القرارات المتّخذة خلال فترة اتسمت باضطرابات فعلية. ويُظهر ذلك أن الثقة لعبت دوراً في الحفاظ على استمرارية السوق، وأسهمت في استقرار قرارات الأعمال، بما يقدّم مؤشرات واضحة على الكيفية التي تتجه بها ممارسات الأعمال في المرحلة المقبلة."

وأضافت جينيفر فيشر، رئيس الابتكار والنمو في مجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط: "ما يُقال عن المنطقة في الخارج لا يعكس دوماً مشهد قادة الأعمال على أرض الواقع. الأمر الذي دفعنا لتوثيق الحقيقة بسرعة وعلى نطاق واسع، وهو ما أتاحه لنا الذكاء الاصطناعي. إذ مكّنتنا المقابلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من الوصول إلى ستين مديراً تنفيذياً خلال أقل من عشرة أيام، وبمستوى من الصراحة يصعب على أساليب البحث التقليدية تحقيقه. وكشفت النتائج صورة أكثر مرونة وحيوية مما توحي به العناوين. ونثمّن مشاركة القادة وحرصهم على التحدّث بشفافية، رغم الضغوط الفعلية التي كانوا يواجهونها، ما منح التقرير قيمة استثنائية."

استند التقرير إلى بيانات استطلاعات منظَّمة، ومقابلات نوعية مع قيادات تنفيذية، وتحليل معمّق للمشهد الإعلامي، ليقدّم صورة واضحة عن مواطن صمود الثقة، ومناطق تصاعد الضغط، وكيف أعادت الشركات ضبط قراراتها، والتحوّلات يُرجّح استمرارها بعد الاضطراب.

وبينما انصبّ النقاش على الاضطراب الحالي أو استجابات العلامات التجارية، يقدّم التقرير منظوراً تقوده الأعمال للتحولات الحقيقية في واقع الشركات، وما يكشفه ذلك عن طريقة العمل في المرحلة المقبلة في دولة الإمارات.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل مؤشر مرونة الأعمال عبر الرابط التالي:

* استند التقرير إلى تضمين تصريح واحد على الأقل يعكس نظرة إيجابية لمسار دولة الإمارات.

