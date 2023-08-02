الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكدت تعاونية الاتحاد بأن الأسواق ومنافذ البيع ومراكز التسوق ستشهد إقبالاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس الجاري بسبب حملات العودة للمدارس التي تقوم حالياً منافذ البيع بالاستعداد لإطلاقها، متوقعة نمواً بحجم المبيعات كما هو معتاد عليه في هذا الشهر من كل عام، وذلك يعود إلى انتهاء الإجازات السنوية والعودة من العطلات وبدء التحضير للعام الدراسي الجديد.

وبينت التعاونية في تقريرها الشهري، أن اختلاف الحملات التسويقية الخاصة بالعودة للمدارس بين منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية سيرفع من شدة المنافسة وستكون نسب المبيعات إيجابية ومختلفة من منفذ لأخر، حيث يتوقع أن تصل نسب التخفيضات إلى 50% أو أكثر على بعض اللوازم المدرسية والمنتجات الخاصة بالقرطاسية والحقائب ومتطلبات المدارس، فضلاً عن تخفيضات المواد الغذائية التي ما زالت تطرحها مراكز البيع، وذلك لاستمرار الطلب عليها على نفس الوتيرة من جميع الفئات المجتمعية.

وقالت إن موسم العودة إلى المدرسة يعد حدثاً استثنائياً لقطاع تجارة التجزئة وللعديد من مراكز البيع والتسوق ومنصات التجارة الإلكترونية بالدولة، ويتم تنظيم حملات ترويجية كبرى لهذا الحدث السنوي من قبلهم لإضافة المزيد من البهجة للعام الدراسي الجديد، مع منح المتسوقين وخاصة العوائل فرصة للاستمتاع بهذه الأجواء والعروض الترويجية، مبينة بأن المتاجر باتت تبتكر طرق جديدة لتقديم تجربة تسوق متميزة للعائلات شاملة الأطفال وعروض حصرية وخصومات متفاوتة قد تصل أحياناً إلى 60- 70% على مئات السلع التجارية.

وبينت في تقريرها بأن الراحة في التسوق والأسعار التنافسية تعد من العوامل الرئيسية والأساسية في التحكم بعادات وسلوكيات المستهلك عند اختيار مكان التسوق الذي يريد أن يقصده، ولذلك يجب التركيز على تقديم أفضل تجربة تسوق للمستهلكين من قبل جميع مراكز ومنافذ البيع الكبرى، حيث سيؤدي ذلك إلى توفير مكان تسوق واحد شامل لشراء جميع المستلزمات التي يحتاجها المستهلكين.

وقالت إن زيادة العروض والحملات الترويجية الكبرى الخاصة بالعودة للمدارس التي يتم إطلاقها على المنصات الإلكترونية وداخل المتاجر سيكون لها ظواهر إيجابية ترفع بدائل التسوق وتستقطب المتسوقين وترفع حصص المبيعات.

وأفادت التعاونية أنها بدورها قامت بتخصيص عروض تخفيضات لحملة (العودة إلى المدارس)، والتي تشمل حملات مخصصة لها ستطلقها على فترات متتابعة خلال شهر أغسطس 2023، حيث سيتم طرح ضمن هذه الحملات خصومات على القرطاسية والحقائب المدرسية والأدوات المكتبية وأجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى عروض مختلفة على السلع الغذائية وغير الغذائية، لافتة إلى أنها تضع خطة تسويقية لعروض التخفيضات في المواسم المتنوعة، بما يتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته من السلع بأسعار مناسبة.

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