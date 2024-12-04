القاهرة: أصدر بنك كريدي أجريكول مصر مؤخرًا تقريره الثالث المتكامل عن الاستدامة لعام 2023، والذي يسلط الضوء على التزام البنك بالاستدامة والابتكار وممارسات الأعمال المسؤولة.

تحت عنوان "تسريع وتيرة الاستدامة"، يوضح التقرير تقدم البنك نحو تحقيق أهدافه البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ،كما يتطرق إلى المخاطر المحتملة طويلة الأمد التي قد يواجهها البنك في الحاضر والمستقبل. ويؤكد التقرير رؤية البنك الاستراتيجية ونهجه الاستباقي للتخفيف من أثر تغيرات السوق المستمرة، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية والمناخية.

يهدف التقرير إلى عرض أداء البنك والمبادرات الاستراتيجية والنتائج المالية والمساهمات البيئية والاجتماعية بشكل مفصل، بالإضافة إلى توضيح تقدم بنك كريدي أجريكول مصر الملحوظ عبر 6 رؤوس أموال أساسية للاستدامة والممارسات المسؤولة، وهى: رأس المال المادي، والفكري، والتصنيعي، والبشري، والاجتماعي، والطبيعي.

ويأتي هذا التقرير تماشيًا مع إطار التقارير المتكاملة (IR)، ومعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يؤكد التزام بنك كريدي أجريكول مصر باتباع أفضل الممارسات والامتثال بالقواعد التنظيمية في جميع عملياته.

كما يعزز بنك كريدي أجريكول مصر التزامه بالتنمية المستدامة والشفافية في مسار نموه، باعتباره أول بنك يتبنى التقارير المتكاملة في مصر.

أكد السيد/ جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، على التزام البنك بالاستدامة، قائلًا: "الاستدامة هي عنصر أساسي في استراتيجية أعمالنا الشاملة، ونحن ملتزمون بتعزيز مبادراتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لخدمة المجتمع بشكل فعال."

وأضاف: "هدفنا هو تقليل بصمتنا الكربونية ودعم عملائنا في مسار التحول نحو الطاقة المتجددة، والتي تعد ركيزة رئيسية في استراتيجية مجموعة كريدي أجريكول العالمية لتنمية العنصر البشري. ويأتي هذا التقرير تأكيدًا على رؤية البنك لمستقبل مستدام وأكثر نموًا للجميع."

يكشف التقرير عن تقدم نهج بنك كريدي أجريكول مصر الاستراتيجي في مجال الاستدامة، بما في ذلك تمكين القوى العاملة وتعظيم الأثر الاجتماعي والبيئي لأعمال البنك. كما يبرز المبادرات التي تهدف إلى تقليل بصمة البنك الكربونية من خلال التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين استخدام الموارد، وتقليل استهلاك المياه والطاقة والبلاستيك.

وبهدف دمج معايير الاستدامة في عمليات اتخاذ القرار، قام بنك كريدي أجريكول مصر بتصميم أداة "استبيان ESG"، لضمان تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات إقراض الشركات. بالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك رحلته للتحول الرقمي، حيث طور حلولًا مبتكرة مثل منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية متعددة القنوات، التي توفر تجربة عملاء سلسة ومتكاملة. كما انضم البنك إلى إنستاباي، شبكة الدفع الفوري (IPN)، التي تعزز الشمول المالي من خلال تسهيل عمليات الدفع.

جدير بالذكر أن بنك كريدي أجريكول مصر حقق تقدمًا ملحوظًا فيما يخص تعزيز الشمول المالي والتنوع من خلال تجهيز 20 فرعًا وإمدادهم بالدعم اللازم لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2023، مما يعزز تطلعه إلى أن يكون البنك المفضل لجميع العملاء، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات المصرفية أمام الجميع.

ومن خلال مؤسسة كريدي أجريكول للتنمية، دعم البنك العديد من المشروعات التنموية في قطاعات التعليم والصحة وريادة الأعمال الاجتماعية وتطوير المجتمع. وتعكس هذه الأولويات التزام البنك بتعزيز بيئة مستدامة وتحسين الابتكار في مجال الخدمات المصرفية وسبل إتاحتها.

للإطلاع على التقرير الثالث المتكامل عن الاستدامة، قم بزيارة موقع بنك كريدي أجريكول مصر:

https://ca-egypt.lc.cx/mo-kVd.

-انتهى-

#بياناتشركات