وفق تصويت العملاء في أحدث إستبيان رأي لمجلة يوروموني

البنك يحتل المركز الأول للسنة الثانية على التوالي في استبيان يوروموني السنوي لتمويل التجارة

البنك يحتل المرتبة الأولى في إفريقيا وباكستان وقطر عن فئة الخدمات المصرفية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تكريمه بلقب "رائد السوق" في مجال خدمات المعاملات المصرفية للسنة الثانية على التوالي، وفقًا لتصويت العملاء في استطلاع مجلة يوروموني لتمويل التجارة 2022.

وتأتي هذه الإشادة بالمكانة الرائدة للبنك من قبل مجلة عالمية مرموقة في صناعة الخدمات المالية، بمثابة تأكيد لقوة عروض بنك المشرق وريادته. وعلاوة على لقب رائد السوق في كل من الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، حصل بنك المشرق أيضًا على جوائز أخرى عن فئة أفضل خدمة مصرفية في إفريقيا وباكستان وقطر.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق: "نحن سعداء للغاية بهذه الإشادة الرائعة والمتجددة من قبل عملائنا في استبيان يوروموني لتمويل التجارة. وإنه لفخر كبير لنا أن نحتل الصدارة في مجالٍ تنافسي للغاية متفوقين على عدد كبير من المصارف من جميع أنحاء المنطقة. وتعد أعمال تمويل التجارة في بنك المشرق على رأس أوليات أجندة التحول الرقمي في البنك، سواء على صعيد قنوات العملاء أو المنصات التشغيلية للمكاتب الخلفية، وذلك باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتعرف الضوئي على الرموز، والبلوك تشين وغيرها. ونحن ننظر إلى هذا اللقب على أنه شهادة على الجهود الرائعة التي يبذلها موظفونا لإبقاء سياسة ’العميل أولاً‘ في صميم كل ما قمنا به على مدار العامين الماضيين، بكل ظروفهما الصعبة. ولا شك بأن ذلك قد ساهم بتعزيز مرونة أعمال تمويل التجارة في بنك المشرق خلال الجائحة، حيث كانت جميع مؤشرات الأداء الرئيسية إيجابية، بما في ذلك تجربة العملاء."

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي اجتاحت العالم بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19، إلا أن بنك المشرق نجح بتسجيل نمو كبير في أعمال تمويل التجارة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ليساهم بدعم نمو التجارة المحلية والعالمية والناتج المحلي الإجمالي.

ويوفر بنك المشرق منتجات وخدمات متكاملة لتلبية جميع متطلبات تمويل التجارة للشركات، كما يتميز البنك بقدرات رفيعة لتوفير حلول تمويل حسب الطلب، بما يلبي حتى أكثر المتطلبات تعقيدًا في جميع قطاعات الصناعة. واستطاع بنك المشرق أن يضمن استمرار تفرده في الصدارة من خلال تقديمه أعلى درجات التميز في منتجات وحلول تمويل التجارة، مثل تمويل الموردين، والتمويل بدون حق الرجوع، والتجارة المهيكلة، وتمويل السلع.

وتساهم أعمال تمويل التجارة من بنك المشرق في ربط عملاء البنك بالعديد من فرص الأعمال، وذلك من خلال شبكة فروعه، ومعرفته الواسعة بقنوات التجارة الدولية، والتي استطاع البنك بنائها وتطويرها على مدى سنوات طويلة. كما يعمل بنك المشرق على تسهيل التجارة مع جميع أنحاء العالم عبر واسعة الانتشار من المؤسسات المالية العريقة.

وتتمتع مؤسسة يوروموني بمكانة مرموقة على صعيد استطلاعات الرأي التي تجريها باستمرار، والجوائز والتصنيفات المهمة بالنسبة للصناعة المصرفية. #بياناتشركات

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نبذة عن المشرق:

يعد بنك المشرق أحد أفضل البنوك أداءً في الإمارات العربية المتحدة على مدى خمسة عقود متواصلة، وهو مؤسسة مالية رائدة ذات حضور هام في أنحاء الشرق الأوسط. كما لديه مكاتب دولية في أوروبا وآسيا وإفريقيا والولايات المتحدة، وحضور قوي في العواصم المالية في العالم.

وباعتباره أقدم بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع البنك بتاريخ عريق منذ بداياته المتواضعة في عام 1967 والتي أعقبها فترات من النمو السريع والتوسع الاستراتيجي. وعلى مدار تاريخ البنك، تميز المشرق بمفاهيم رائدة جديدة في السوق وإطلاق منتجات وخدمات فريدة من نوعها.

وقد ساهم النهج المبتكر للبنك في تعزيز تميزه وتفوقه في السوق، وحقق له الفوز بالعديد من الجوائز في جميع مجالات الأعمال المصرفية التي يعمل فيها، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الدولية وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الإسلامية، وعبر القنوات المصرفية المتعددة التي يوفرها البنك، سواء عبر تطبيق الهاتف المحمول، أو القنوات الرقمية، أو عبر الإنترنت، أو القنوات التقليدية والخدمات عبر الهاتف.

للاستفسارات الإعلامية:

رنا البورنو

العلاقات العامة، بنك المشرق

الهاتف: 04 –6083629

البريد الإلكتروني: RanaAlb@mashreq.com