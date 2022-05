تلتزم بروكتر آند جامبل بتحقيق التوازن بين الجنسين على جميع المستويات حيث تشغل السيدات 51% في مناصب القيادة العليا في الإمارات، بينما تشكل المواطنات السعوديات 25% من فريقها القيادي في السعودية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة بروكتر آند جامبل اليوم عن التزامها بإطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة والهادفة إلى تعزيز قيم الاندماج والمساواة بين الجنسين، في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، خلال القمة السنوية#WeSeeEqual الرابعة في المنطقة. وشهدت الفعالية مشاركة شخصيات بارزة من القطاعين الخاص والعام، لمناقشة أفضل السبل والوسائل لمواجهة تحديات المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، ودور الجهات ذات الصلة في تسريع مسار التقدم على ضوء تطورات الوضع الطبيعي الجديد.

وشهدت القمة الهادفة لتحقيق المساواة بين الجنسين #WeSeeEqual تحت شعار Unleash# and Unlearn‘#، حرص بروكتر آند جامبل على الالتزام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التقدم في مجال المساواة بين الجنسين وتحقيق الإندماج في عالم متكامل. وقال ماغيسفاران سورانجان، رئيس بروكتر آند جامبل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا :" نحرص في بروكتر آند جامبل، على الالتزام المستمر بتحسين مستقبل البشرية عبر المساهمة في إنشاء عالم تتوفر فيه فرص متساوية للتعلم والنمو والنجاح والازدهار للجميع. نحن نؤمن بأهمية التنوع ومدى التأثير الذي يمكننا إحداثه عندما نتعاون في إطار قيمنا وأهدافنا المشتركة. ونحن فخورون بالإنجازات التي استطعنا تحقيقها حتى الآن، لكننا على يقين بأن المستقبل يحتاج لبذل المزيد من الجهود الهادفة لضمان استمرارية مسار المساواة والإندماج. ويسعدنا الإعلان عن مجموعة من الالتزامات الجديدة والجريئة، تزامناً مع العمل على تعزيز الإجراءات الحالية، ما سيمكننا بالتالي من تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً. ونلتزم باستمرارية الاستثمار في قدراتنا وكفاءاتنا ومواهبنا لإطلاق المزيد من المبادرات المماثلة لمبادرة #WeSeeEqual، والعمل على تشجيع الحوار في هذا الإطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضايا ذات الصلة".

وقال عمر الشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل في الشرق الأوسط وشرق وغرب إفريقيا وأسواق التصدير العامة: " نحرص بشكل دائم ومستمر على الوفاء بالتزامنا لناحية تخطي الأفكار الخاطئة وتجاوز التحديات التي ما تزال تشكل الكثير من العوائق أمام تحسين الثقافة السائدة في أماكن العمل. وتعتبر الحوارات والنقاشات التي أشرف عليها الخبراء والقادة البارزين في هذا المجال خلال القمة، بمثابة نداء ملهم مستوحى من رؤاهم وتجاربهم الرائعة، كما تكتسب الإجراءات التي يتخذونها من أجل مستقبل أكثر شمولاً أهمية استثنائية، نظراً لدورها في دعم مسار المساواة بين الجنسين على النحو الأفضل. وأنا فخور بمدى الاهتمام الذي توليه بروكتر آند جامبل لهذه القضية، حيث أطلقنا في هذه المناسبة مبادرات رئيسية هادفة لدعم قضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا الإطار مستقبلاً. يتمثل هدفنا في تعزيز الزخم وبالتالي إنشاء مجتمع محايد، يرتكز على التوازن بين الجنسين عبر الاستثمار في الأعمال التي تشرف عليها السيدات، وتوظيف المواهب على قدم المساواة وبناء ثقافة شاملة عبر إطلاق مبادرات ذات أهداف محددة".

تهدف بروكتر آند جامبل على مدار السنوات الثلاث المقبلة إلى:

- إنفاق ما مجموعه 300 مليون دولار أمريكي عبر التعاون عن كثب مع الشركات المملوكة من قبل النساء أو التي تقودها النساء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و 2025.

- العمل على تحقيق التمثيل المتكافئ في مجال الإخراج، وتوسيع دائرة السيدات ضمن فرق العمل المشرفة على تصوير إعلانات العلامة التجارية للشركة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2024.

- تحسين إمكانية الوصول إلى إعلانات علامتها التجارية، بما في ذلك محتوى الوسائط الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، عبر توفيرها للأشخاص من ذوي الهمم والذين يعانون من اضطرابات في حاستي السمع والبصر بحلول عام 2024.

- تقديم برنامج ReLaunch P&G لاستضافة المهنيين من أصحاب الكفاءات والذين قرروا التوقف عن العمل لفترة مؤقتة، ويتطلعون للإنطلاق في مسار مهني جديد عبر العمل في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتSTEM، وتوفير الدعم لهم ورفدهم بالموارد المساهمة في تطوير مهاراتهم.

كما أظهرت الشركة تقدماً ملموساً على مستوى الالتزامات التي تعهدت بها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي، في إطار قمتها السنوية #WeSeeEqual، وتشمل بعض إنجازات بروكتر آند جامبل على مستوى العالم والمنطقة ما يلي:

1- حققت بروكتر آند جامبل التزامها بتحقيق التوازن بين الجنسين بنسبة 50-50 عبر القوى العاملة في المجالات القيادية بحلول عام 2022 في منطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، مستكملة هذا الهدف قبيل الموعد المحدد. وتشغل النساء حالياً 51% من مناصب الإدارة العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أصبحت أول شركة سلع استهلاكية في المملكة العربية السعودية تحصل على ترخيص لتوظيف النساء في مجال التصنيع، في وقت تشكل المواطنات السعوديات 25% من مجموع القوى العاملة عبر المستويات القيادية.

2- أطلقت بروكتر آند جامبل عام 2021 برنامج نتشارك العطاء، والذي يوفر إجازات أطول ومرونة أكبر في أوقات العمل للآباء الجدد. وتوفر بروكتر آند جامبل للمرة الأولى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إجازة تمتد لثمانية أسابيع مدفوعة الأجر بالكامل للآباء، لتمكينهم من تمضية وقت أطول مع أطفالهم المولودين حديثاً وتوفير رعاية أفضل وتقديم الدعم للنساء خلال مرحلة ما بعد الولادة.

3- استطاعت العلامة في إطار مبادرة أولويز وويسبر"Keeping Girls in School"، الهادفة لتثقيف أكثر من 30 مليون فتاة مراهقة بمواضيع البلوغ والعناية بالنظافة الشخصية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، بحلول العام 2024، من تحقيق 50% من هذا الهدف، حيث استطاعت توفير هذه المبادرة لأكثر من 15 مليون فتاة خلال عام واحد فقط.

4- تفخر بروكتر آند جامبل بتعاونها مع International WEConnect منذ عام 2016 لتدريب رائدات الأعمال في المناطق التي تعمل فيها؛ كما شهد هذا العام إطلاق أكاديمية بروكتر آند جامبل الأولى من نوعها لرائدات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة

أقيمت القمة الإقليمية السنوية الرابعة #WeSeeEqual بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تحاورت مجموعة من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والشخصيات في إطار محادثات دقيقة ومفصلة حول الإجراءات الاستراتيجية التي يمكن اتخاذها لتعزيز المساواة والإندماج.

وبالإضافة إلى مشاركة قادة بروكتر آند جامبل من أسواق المنطقة والعالم، شهدت القمة أيضاً مشاركة شخصيات مؤثرة وقادة عالميين، من ضمنهم:

- سيمون بيلز، أهم لاعبة جمباز مع أكبر عدد من الميداليات في العالم

- فاليري جاريت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة باراك أوباما

- سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)

- أنيتا بهاتيا، الأمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

- ألما هاريل، مديرة حائزة على جوائز، مؤسسة Work the Free and Bid the Free

- د. هسين هسين لي، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، سنغافورة

- سكوت بومونت، رئيس جوجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

- ليليان بارنارد، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت جنوب إفريقيا

- رشا مكارم، الرئيس التنفيذي لشركة ستاركوم الشرق الأوسط

وبهدف إلهام الشركات والمجتمع على حدٍ سواء، استضافت القمة أيضاً شيليش جيجوريكار، الرئيس التنفيذي للعمليات في بروكتر آند جامبل، ومارك بريتشارد مدير العلامة التجارية للشركة، لمشاركة خبراتهم ووجهات نظرهم حول أهمية القيادة ودورها الحيوي في تعزيز مسار المساواة وإعادة تعريف مفهوم الإندماج على النحو الأمثل.

