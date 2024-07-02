الدوحة، قطر - نظمت بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر ورشة عمل حول إدارة استمرارية الأعمال في فندق بولمان الدوحة بحضور أكثر من 50 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والقطاع العام في قطر، وذلك بهدف استعراض الدور الذي تلعبه الإدارة الاستباقية لاستمرارية الأعمال في مواجهة الاضطرابات بشكل فعال.

وقد أحاط المنظمون الحضور بفهم شامل حول كيف يمكن للاستثمار في إدارة استمرارية الأعمال تهيئة كل من الحكومات والشركات لمعالجة المخاطر والاضطرابات التي تهدد استمرارية الأعمال.

تدعم إدارة استمرارية الأعمال الشركات في بناء قدرتها على الصمود لمواصلة تقديم الخدمات حتى في حال حدوث انقطاع. كما أنها تعزز ثقة أصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين والخارجيين مع تقليل التأثير الذي قد تولده والمساعدة على تعافي العمليات الهامة أو العمل على استعادتها ودعم عوامل التمكين. كما أنها تساعد على إنشاء ممارسات إدارة الاستجابة والتعافي المناسبة وتقليل التعرض للمخاطر.

ونظراً إلى أن هناك اهتماماً متزايداً باتخاذ القرارات الصديقة للبيئة على كل المستويات في مجال الأعمال، كون الحكومات تعمل في المنطقة على النهوض بأجندات استدامة شاملة بهدف حماية نموها الاقتصادي على المدى البعيد، تُعتبر عمليات إدارة استمرارية الأعمال جانبًا مهمًا من تبني هذه الأعمال. كما تُعدّ الحوكمة الفعالة جانباً أساسياً في تقديم الحلول المستدامة والمتنوعة لحماية المستقبل، ويتعين على كل من القطاعين العام والخاص اعتماد آليات تدعم استمرارية الأعمال من أجل تمكين الابتكار التعاوني، بحسب ما تمت مناقشته خلال ورشة العمل.

وفي هذا السياق، قال بسام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر: "في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، يُعدّ تطبيق إدارة استمرارية الأعمال أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات. ومن خلال إعطاء الأولوية لتنفيذ برامج استمرارية الأعمال في الشركات، فإن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تمكّن الهيئات من اختبار الاقتصاد الديناميكي في قطر و التعافي بسرعة من أي اضطرابات محتملة".

وعلّق نياز محمد، الشريك في قسم شؤون المرونة والصمود في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "إن القدرة الفطرية على الصمود بوجه الاضطرابات والتعافي منها تُعدّ المعيار الأهم للحوكمة المؤسسية، ونحثّ شركاءنا على إعطاء الأولوية لاستمرارية الأعمال واستراتيجيات الصمود الأوسع نطاقاً، لا من أجل حماية عملياتهم وموظفيهم فحسب، بل أيضاً للحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة والمساهمة في تحقيق الرؤية الاجتماعية والاقتصادية للدولة".

إن إدارة استمرارية الأعمال هي عملية إدارية شاملة تسلط الضوء على المخاطر المحتملة وتأثيرها على عمليات أي مؤسسة. ويتيح تحديد المخاطر بناء المرونة التنظيمية والاستجابة الفعالة التي من شأنها حماية مصالح أصحاب المصلحة واسم العلامة التجارية وسمعتها.

نبذة عن بي دبليو سي

هدفنا في بي دبليو سي هو بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 151 بلداً ويعمل لديها أكثر من 364000 موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.pwc.com .

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها 30 مكتباً في 12 دولة في المنطقة، حيث يعمل بها حوالي 11000 موظف (www.pwc.com/me).

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