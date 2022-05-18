دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة برافادو الرائدة في الألعاب متعددة اللاعبين عن دخولها في مجال الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط كجزء من استراتيجيتها للتوسع العالمي التي تهدف إلى تعزيز قاعدتها الجماهيرية الإقليمية وتوفر للاعبين المحليين طرق جديدة للاستمتاع بتجربة الألعاب الإلكترونية.

سيشمل هذا التوسع دعم من الرعاة الرسميين من قبل Alienware, Intel and Dell Gaming 4، وسيتضمن إنشاء قواعد في جنوب إفريقيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسيتميز بمجموعة متنوعة من اللاعبين والأقسام التنافسية من جميع أنحاء المنطقة مع العمل في نفس الوقت على الأنظمة البيئية لعلامة برافادو التجارية. انقر هنا لمشاهدة الفيديو الإعلاني.

ومن خلال ترسيخ دخول برافادو الاستراتيجي إلى مجال الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا، أحرزت هذه المنطقة إيرادات تزيد عن 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2025 - وهذا يعد نمو سنوي مركب بنسبة 13.8% ، وبذلك ستستفيد مؤسسة برافادو من أكثر من 65 مليون لاعب في المنطقة لكي تثبت وجودها الهائل في النطاق المحلي.

وحول هذا التوسع، قال السيد/ أندرياس هادجيباشالي - Andreas Hadjipaschali الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة برافادو: "ثقافتنا في برافادو هي الوصول إلى أفضل نسخة من نفسك، ولقد عشنا وفقًا لهذا المبدأ من أول يوم أنشائنا فيه برافادو. ومن أكثر من 15 عام إلى يومنا هذا حققنا نجاحًا كبيراً على مدار السنين لإتباعنا هذا المبدأ. ونحن لا نطبقه فقط في التنافس في الرياضات الإلكترونية، ولكن أيضًا في تطوير فكرنا وتسليط الضوء على هذا العالم الجديد في مُحيط الألعاب الإلكترونية. وبالتعاون مع Alienware ، Intel و Dell Gaming سنتلقى هذه الدعوة للعمل خارج نطاق جنوب إفريقيا، من خلال توسيع برافادو إلى منظمة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للألعاب المتعددة والرياضات الإلكترونية، لتمثل بُلداناً عديدة في هذه المنطقة". "

على الرغم من التوسع العالمي الذي تخوضه برافادو جيمنج ، قامت أيضًا بتوفير طرق جديدة لتجديد وتحسين تجربة الألعاب الإلكترونية للاعبين من خلال الحصول على أحدث التقنيات ووسائل الراحة لعملياتها وأنشطتها الإقليمية.

أقسام برافادو الجديدة ولأول مرة في تاريخ برافادو، ستتعمق إلى وَسَط لعبة فالورنت. فلقد قامت باختيار فريق محترف من مصر يتكون من خمسة لاعبين ومدرب. ووفقاً لأندرياس هو الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة برافادو، تم اختيار اللاعبين بعناية شديدة للتنافس على أعلى مستوى.

لطالما كانت لعبة كاونتر سترايك المجال الرئيسي والأكثر تميزاً في برافادو، خصوصاً بعد النجاح الذي قاموا بإحرازه في Project Destiny 2018. وبهذا قامت برافادو جيمنج بدعم بعضًا من اللاعبين المحترفين الذين مثلوا إفريقيا على المسرح العالمي وفي نفس الوقت قامت أيضاً بتطوير نظامها البيئي بهدف تأييد أبطالهم الموهوبين.

تشمل أقسام برافادو أيضاً العديد من الألعاب مثل فورتنايت، وهي تُعد من أشهر عناوين الألعاب الإلكترونية. ولهذا السبب قامت برافادو جيمنج بالتوسع في مجال لعبة فورتنايت وتخطط لاختيار العديد من اللاعبين الذين سيمثلونها في هذه اللعبة. وستمتد قائمة فورتنايت الخاصة ببرافادو عبر جنوب إفريقيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

سيتم ضم روكيت ليج، فيفا والألعاب الإلكترونية القتالية إلى تشكيلة ألعاب برافادو جيمنج ومن ضمنهم أيضاً ليج أوف ليجيندز التي تعتبر تحت قيد التنفيذ. يمكن العثور على تشكيلة ألعاب برافادو الحالية من خلال صفحتهم الرئيسية.

دعم منشئو المحتوى وسفراء العلامات التجارية

في حين أن برافادو علامة تجارية منسوبة كليًا إلى الرياضات الإلكترونية، هذا لم يمنع برافادو من بناء نظام بيئي لمنشئ المحتوى على مدار السنين بهدف يتمثل في رواية قصتهم من خلال حملاتهم المحلية وأنشطتهم ولاعبيهم ومدربيهم ومديريهم وعالمتهم التجارية ككل، وهذا لتقوم بإلهام اللاعبين الاجتماعيين والتنافسيين في جميع أنحاء العالم. علي الرغم من التغييرات العديدة التي تم اتخاذها على مدى السنوات الماضية، فمن المتوقع أن تستمر برافادو جيمنج في تطوير هذا النظام البيئي كجزء من جهودها طويلة المدى لتعزيز أقسام الألعاب الخاصة بها.

وحول هذه الخطوة، قال السيد أحمد مسعد: رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة برافادو جيمنج: "منشئو المحتوى في جميع أنحاء العالم مهمون بالنسبة لنا، ولقد حان الوقت أخيرًا للاعبين في منطقة الشرق

الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على الدعم المناسب والقيادة اللازمة لمساعدتهم على أطلاق العنان لإمكانياتهم الحقيقية لإظهار حجم المواهب الموجودة هنا. وأتطلع بشدة إلى طرح قدراتنا إلى العالم بأجمعه!

تطوير مواقع برافادو عبر الشرق الأوسط وإفريقيا

مدى توسع برافادو في أقسامهم ولاعبيهم هي بمثابة نقطة بداية لهم، فستعمل برافادو جاهدة على تطوير أماكن تفاعلية في مصر، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيتم تجهيز هذه المواقع بأحدث المعدات لضمان عقد الأحداث ومراكز التدريب بسلاسة وهذا لتكون تجربة لا يشوبها شائبة للاعبيها ومواقعها. بالإضافة إلى الأماكن التي ستنشئها مؤسسة برافادو للاعبيها، ستعقد أيضًا مجموعة متنوعة من الأحداث العامة والخاصة. وبهذا تأمل المؤسسة في إطلاق العنان وإشعاع الأمل للّاعبين الجدد في مجال الألعاب ووَسَط الرياضات الإلكترونية، لكي يخوضوا أحسن التجارب ويتوفر لهم أحسن الفرص لاستكشاف شغفهم وسرد قصصهم الملهمة للعالم بأجمعه.

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عن برافادو جيمنج

برافادو جيمنج هي منظمة رائدة في رياضة الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا وهي أيضاً علامة تجارية تهتم بنمط حياة لاعبيها وتعتبر موطناً لبعض من أفضل اللاعبين التنافسيين في جميع أنحاء البُلدان المختارة في أقسام CS: GO, Valorant, Fortnite, Rocket League, FIFA, Tekken, Street Fighter وفريق منشئي المحتوي. ومن خلال العمل مع Alienware ، Intel و Dell Gaming ، ستستمر برافادو في النمو بقوة بينما تعمل باستمرار على سرد القصص الملهمة وتطوير جميع الأنظمة البيئية في مجال الألعاب الإلكترونية.

للاتصال:

نورا طبّاع noura@matrixdubai.com