تواصل اشتراكات الهواتف المحمولة في شبكات الجيل الخامس النمو في جميع المناطق بلا استثناء مع توقعات بأن تصل إلى 1.5 مليار اشتراك في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2023

استمرار نمو الإيرادات في أسواق الجيل الخامس الرائدة

تواصل شبكة الجيل الخامس تعزيز الابتكار في مجال خدمات الهاتف المحمول

كشفت نسخة شهر يونيو 2023 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، أنه وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي الكلي في بعض الأسواق، إلا أن مزودي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء العالم يواصلون الاستثمار في شبكة الجيل الخامس. وبعد إطلاق خدمات شبكة الجيل الخامس في أكتوبر 2022، بدأ سوق شبكات الجيل الخامس في الهند يشهد عمليات نشر ضخمة في إطار مبادرة الهند الرقمية.

وقد وصلت اشتراكات الهاتف المحمول في شبكة الجيل الخامس في الهند إلى حوالي 10 ملايين بحلول نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر بالنمو لتمثل حوالي 57% من إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول في البلاد بحلول نهاية عام 2028، مما يجعل من الهند أسرع مناطق شبكة الجيل الخامس نمواً على مستوى العالم.

كما يكشف تقرير التنقل الأخير من إريكسون أن الإقبال على اشتراكات الجيل الخامس في أمريكا الشمالية كان أقوى مما كان متوقعاً في التوقعات السابقة. ففي نهاية عام 2022، كانت المنطقة تتمتع بأعلى نسبة انتشار للاشتراكات العالمية في شبكات الجيل الخامس، وصلت إلى 41%.

وتشهد كل منطقة في جميع أنحاء العالم نمواً في اشتراكات الجيل الخامس، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار بحلول نهاية عام 2023. كما تستمر حركة بيانات شبكة الهاتف المحمول العالمية في النمو مع توقعات بأن يتجاوز متوسط الاستخدام العالمي الشهري لكل هاتف ذكي 20 جيجا بايت بحلول نهاية عام 2023.

هذا ويشير التقرير أيضاً إلى استمرار نمو الإيرادات في أسواق الجيل الخامس الرائدة، وفي سياق متصل، يقول فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات بشركة إريكسون: "تخطى الانتشار العالمي لاشتراكات الجيل الخامس المليار اشتراك، الأمر الذي أدى إلى نمو إيجابي في الإيرادات لمزودي خدمات الاتصالات في أسواق الجيل الخامس الرائدة. ونحن نلمس ارتباطاً وثيقاً بين زيادة اشتراكات الجيل الخامس ونمو إيرادات الخدمات. وعلى مدار العامين الماضيين، أدى إدخال خدمات الجيل الخامس في أكبر عشرين سوقاً حول العالم إلى زيادة الإيرادات بنسبة 7٪. ويوضح هذا الاتجاه القيمة المتزايدة لشبكة الجيل الخامس، فضلاً عن أنه يعود بالفائدة على المستخدمين ومزودي الخدمات على حدٍ سواء".

وجدير بالذكر أن حوالي 240 من مزودي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، أطلقوا خدمات تجارية لشبكة الجيل الخامس، وقام حوالي 35 منهم بنشر أو إطلاق شبكات جيل خامس مستقلة. ويعد النطاق العريض المتنقل المحسّن (eMBB)، والوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، والألعاب وبعض الخدمات القائمة على تقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز، كالتدريب والتعليم، أكثر خدمات الجيل الخامس التي أطلقها مزودو الخدمة للمستهلكين انتشاراً وشيوعاً.

هذا ويكشف التقرير أيضاً أن شبكة الجيل الخامس تواصل تعزيز الابتكار في مجال عروض خدمات الهاتف المحمول. وبات من الملحوظ بشكل متزايد أن مزودي خدمات الاتصالات يقدمون حزماً بيانات مع العديد من خدمات الترفيه الرائجة في أسواقهم، كخدمات البث التلفزيوني أو الموسيقي أو منصات الألعاب السحابية. ويقوم حوالي 58% من مزودي خدمات الجيل الخامس بذلك حالياً بأشكال مختلفة.

وهناك أكثر من 100 مزود خدمات اتصالات، يشكلون حوالي 40% من إجمالي مزودي خدمات الوصول اللاسلكي الثابت، يقدمون حالياً الوصول اللاسلكي الثابت عبر شبكة الجيل الخامس.

ويشهد الوصول اللاسلكي الثابت نمواً قوياً ينعكس بشكل جلي من خلال:

عدد مزودي خدمة الهاتف المحمول الذين يقدمون خدمات الوصول اللاسلكي الثابت

نسبة المزودين الذين يقدمون الوصول اللاسلكي الثابت عبر شبكة الجيل الخامس

نسبة مزودي خدمات الاتصالات الذين يقدمون هياكل رسوم تستند إلى سرعة البيانات

مقدار حركة مرور البيانات التي يتم تقديمها، حيث يزداد عدد الاتصالات وحجم حركة المرور لكل اتصال.

ومن المتوقع أن تستحوذ شبكة الجيل الخامس على نحو 80% من جميع اتصالات الوصول اللاسلكي الثابت بحلول عام 2028.

ويتضمن تقرير إريكسون للتنقل لشهر يونيو 2023 أربعة مقالات متخصصة:

كيف تقود أنماط حركة المرور تطور الشبكة

استكشاف الخدمة المتميزة مع شبكات الجيل الخامس

تمكين نهضة تقنية الواقع المعزز من خلال شبكات الهاتف المحمول

جودة تجربة الهاتف المحمول: جاهزية الشبكة لإطلاق خدمات جديدة

هذا وستعقد شركة إريكسون ندوة عبر الإنترنت لاستعراض نسخة شهر يونيو من تقرير التنقل عند الساعة 09.00 صباحاً (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي)، والساعة 18.00 (بتوقيت وسط أوروبا الصيفي) في يوم الأربعاء 21 يونيو. للانضمام إلى الندوة، يرجى التسجيل هنا

لقراءة تقرير إريكسون للتنقل لشهر يونيو 2023 كاملاً اضغط هنا.

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نبذة عن إريكسون:

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والخدمات الرقمية والخدمات المدارة والأعمال الناشئة لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار في توفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. أسهم شركة إريكسون مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك. www.ericsson.com