

83% من سكان الإمارات يدركون أهمية الحد من بصمتهم البيئية وتأثيرات خياراتهم الشرائية على كوكبنا

80% من سكان الدولة يحرصون على توعية أصدقائهم وعائلاتهم حول أهمية اتباع أنماط الحياة المستدامة

59% من سكان الدولة يعتبرون أن استخدام مساحيق الغسيل المستدامة مهم بالنسبة لهم بينما يقوم 25% منهم بعملية غسيل واحدة في اليوم

دبي: كشف أحدث استبيان تم اجراؤه في دولة الإمارات حول مدى وعي السكان بأمور الحفاظ على البيئة والاستدامة, تم الكشف عن أن حوالي 50% من السيدات في دولة الإمارات يعتزمن القيام بخطوات أكثر استدامة.

وقد أجرت شركة سينسوس وايد هذا الاستبيان لصالح إريال الشرق الأوسط، وسط طرح الشركة لأحدث منتجاتها المبتكرة بهدف معالجة عدد من أصعب التحديات المتعلقة بالاستدامة في مجال الغسيل في المنطقة. وأشار الاستبيان الذي شمل 1004 أشخاص، إلى أن 83% من سكان الإمارات يدركون أهمية الحد من بصمتهم البيئية وتأثيرات خياراتهم الشرائية على كوكب الأرض. كما نوّه الاستبيان إلى أن أربعة من كل عشرة أشخاص يعتزمون اتخاذ خيارات أكثر استدامة خلال الفترة المتبقية من عام 2022، ولاسيما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35-44 عاماً، حيث يرغب الأفراد ضمن هذه الفئة العمرية بتحقيق قدر أكبر من الاستدامة.

ومع زيادة التوجهات الصديقة للبيئة في المنطقة والحرص على توفير مستقبل أخضر، تأتي أنماط الحياة وخيارات الشراء الصديقة للبيئة في مقدمة اهتمامات السكان في دولة الإمارات. وبينما يحافظ الوعي البيئي على حضوره في مقدمة الاهتمامات، يشعر 35% من المشاركين في الاستبيان بوجود نقص في المنتجات المستدامة المتوفرة في الأسواق لدعم هذه الاحتياجات، في حين أشار 31% منهم إلى وجود نقص في الوعي المتعلق بأهمية اتباع عادات وأنماط حياة أكثر استدامة. وأشار واحد من كل خمسة منهم إلى عدم معرفته لكيفية البدء باتباع الممارسات المستدامة.

وتطرّق الاستبيان أيضاً إلى المتطلبات التي يبحث عنها المستهلكون عند شراء مساحيق الغسيل مع تسليط الضوء على الميزة التي يفضلون الحصول عليها، وهي قدرة المنتج على إزالة البقع الصعبة واحتوائه على نسبة أقل من المواد الكيماوية الضارة بالبيئة في الوقت نفسه؛ حيث أشار 62% من المشاركين في الاستبيان إلى أهمية هذه الميزة بالنسبة لهم.

وتزامن إصدار الاستبيان الجديد مع إطلاق إريال أحدث منتج مبتكر للعلامة وهو إريال نانو بودز، أكياس تنظيف الملابس الثورية الجديدة والتي يتم طرحها للمرة الأولى عالمياً في دولة الإمارات. كما يشكل المنتج الجديد أول منظف غسيل مبتكر يتم تصميمه خصيصاً لسكان منطقة الخليج العربي بهدف معالجة عدد من أصعب تحديات الغسيل الشائعة في المنطقة من خلال قدرته الفريدة على إزالة البقع حتى 100% من الملابس مع ترك 0% رواسب مسحوق.

واستناداً إلى حضورها العالمي المتميز بين أرقى العلامات التجارية المتخصصة بمساحيق الغسيل، يسهم إطلاق إريال لمنتجها إريال نانو بودز في الإمارات بتعزيز الوعي البيئي بين سكان الدولة فيما يتعلق بخياراتهم الخاصة بالمنظفات.

ويشكل إريال نانو بودز الحل الأمثل لمواكبة جميع هذه الاحتياجات، حيث تحتوي الأكياس على كمية من مسحوق التنظيف مع مكونات نشطة ومغلفة بفيلم سريع التحلل في الماء، ويتكون المسحوق من مواد كيميائية أقل بالمقارنة مع مساحيق البودرة، ولا يترك أي رواسب أو مركبات فوسفاتية. وتمتاز الأكياس بقدرتها على الذوبان السريع في الماء لتقديم نتائج مذهلة في إزالة البقع وتنظيف الملابس حتى عند تشغيل برنامج الغسل السريع لمدة 15 دقيقة أو الغسيل بالماء البارد، مما يسهم أيضاً في توفير الطاقة.

وأشار حوالي 25% من المشاركين في الاستبيان إلى أنهم يغسلون ملابسهم مرة واحدة على الأقل في اليوم، مما يعني أنهم يتسببون بهدر للماء والطاقة. ويسهم انتاج إريال نانو بودز في خفض استهلاك الموارد المائية الثمينة، حيث يتطلب صنع المنتج كمية تقل بنسبة 55% من المياه بالمقارنة مع مساحيق الغسيل البودرة، ما يساعد على تحقيق توفير في استخدام المياه بنسبة تصل إلى 2,187 طن من الماء سنوياً إذا استخدمت جميع العائلات في دولة الإمارات نانو بودز.

وتعليقاً على إطلاق المنتج الجديد، قال أولوش أييك، نائب الرئيس الأول للعناية بالأقمشة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في بروكتر آند جامبل: "يسعدنا إطلاق نانو بودز من إريال في منطقة الخليج العربي، وهو أحد منتجاتنا الرائدة والمصممة خصيصاً لمواكبة احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة. ونحرص في شركة بروكتر آند جامبل دائماً على ابتكار منتجات ثورية، والجمع بين أحدث التقنيات مع المفاهيم المستمدة من الحياة الواقعية للمساهمة في تطور المجتمعات. ونتطلع من خلال هذا المنتج الجديد لقيادة الطريق نحو مستقبل مشرق لمنظفات الغسيل باعتبارها إحدى القطاعات التي تشهد تطوراً كبيراً على مر السنين لمواكبة أهم احتياجات المستهلكين. كما نلتزم بتعزيز حضورنا الرائد في مجال الابتكار لتلبية المتطلبات المتغيرة للمستهلكين. ونحن على ثقة تامة من قدرة إريال نانو بودز على إحداث نقلة نوعية في مفهوم منتجات الغسيل".

بدوره، قال رامي طرشوبي، نائب رئيس العناية بالأقمشة في بروكتر آند جامبل الشرق الأوسط: "يشكل إريال نانو بودز ثمرة أبحاث وتحليل عميق لاحتياجات المستهلكين، والتي أشارت إلى أهمية معالجة أبرز تحديات الغسيل في المنطقة. ودفعتنا هذه الأبحاث للابتكار وتصميم منتج يواكب الاحتياجات الحقيقية للمستهلكين في المنطقة. وتمثل هدفنا في تقديم منتج مبتكر يمكنه مواكبة جميع الاحتياجات العصرية للمستهلكين، بدءاً من الكفاءة العالية في التنظيف ووصولاً إلى تحقيق الاستدامة. وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات جهودها لتحقيق الاستدامة، مثل تقليص الطلب على الطاقة بنسبة 40% بحلول العام 2050؛ فإننا نفخر اليوم بتقديم منتج مبتكر وعالي الكفاءة، والذي يمثل ثمرة أحدث التقنيات، ويوفر الكثير من المزايا البيئية".

أبرز الحقائق والمزايا حول إريال نانو بودز:

يتوفر إريال نانو بودز بنوعين مختلفين من العبوات: عبوة أسطوانية الشكل وكيس بلاستيكي. ويمكن تخزين المنتج بشكل مستدام من خلال شراء العبوة الأسطوانية أولاً ثم إعادة تعبئتها لاحقاً بمحتويات الأكياس البلاستيكية. وتقل نسبة المواد البلاستيكية في الأكياس بأكثر من 88% بالمقارنة مع العبوة.

ونتيجة لتحديد كمية المنظف اللازمة للغسيل بشكل مسبق فيه، يمكن لإريال نانو بودز المساهمة في خفض مستويات هدر المياه والطاقة بفضل قدرته العالية على إزالة البقع العنيدة دون ترك أي رواسب، مما يلغي الحاجة إلى إعادة غسل الملابس ولاسيما بالنسبة لمستخدمي مساحيق الغسيل في منطقة الخليج العربي، والذين أوضح الاستبيان بأن معظمهم يستخدمون كمية منظف أقل من اللازم بنسبة 40%** بالمقارنة مع الكمية الموصى بها لعملية الغسيل الواحدة. ويحتوي الكيس الواحد على أفضل أنواع مساحيق الغسيل مع فيلم قابل للذوبان يتحلل بسرعة في الماء لتوفير كمية ملائمة من المنظف، وسهولة كبيرة في الاستخدام، وقوة عالية في التنظيف.

وعند تحلله في الماء، يطلق الكيس جزيئات المنظف الدقيقة وعالية التركيز، والتي تتغلغل بعمق في ألياف الأقمشة لإزالة البقع بشكل نهائي، ودون ترك أي رواسب للمسحوق. وتمتاز تركيبة إريال نانو بودز بتركيزها العالي مع مكونات نشطة وتحتوي مواد كيميائية أقل بالمقارنة مع المساحيق البودرة، ولا تترك أي رواسب أو مركبات فوسفاتية.

الغسيل بالماء البارد - تنجم معظم البصمة الكربونية لعملية الغسيل عن تسخين المياه، مما يعني أنه كلما انخفضت درجة الحرارة تنخفض البصمة الكربونية بشكل أكبر.

توفير المياه مقابل مساحيق الغسيل البودرة أثناء عملية التصنيع: يتطلب إريال نانو بودز كمية تقل بنسبة 55% من المياه بالمقارنة مع مساحيق الغسيل البودرة، ما يساعد على تحقيق توفير في استخدام المياه بنسبة تصل إلى 2,187 طن من الماء سنوياً إذا استخدم جميع سكان الدولة منتج نانو بودز لمدة عام واحد

#بياناتشركات

- انتهى -

تم إجراء الاستبيان بين 11-14 مارس من قبل شركة سينسوس وايد لصالح إريال الشرق الأوسط، وشمل عينة تضم 1,004 أشخاص في دولة الإمارات.

**وفقاً لدراسة أجرتها بروكتر آند جامبل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية - تمت بين يناير - ديسمبر 2021 بإجمالي 4119 شخص

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