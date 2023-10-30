• الهلال للمشاريع تتعاون مع "ماغنيت" في إصدار "تقرير حالة رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا المناخ" الذي يعد الأول من نوعه لرأس المال الاستثماري في مجال تكنولوجيا المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

• استثمار 651 مليون دولار أمريكي في 148 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عبر 225 صفقة بين عامي 2018 و2022؛ وتخصيص 40 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2023.

• الإمارات العربية المتحدة في طليعة الاستثمارات في المنطقة وتمثل 62% من إجمالي تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ.

الامارات العربية المتحدة، أبرمت الهلال للمشاريع الناشئة، وهي منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، شراكة مع "ماغنيت"، منصة بيانات رأس المال الاستثماري الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان وتركيا، للإعلان عن إصدار "تقرير حالة رأس المال الاستثماري التكنولوجي للمناخ". ويتعمق هذا التقرير الرائد بتفاصيل المشهد الحيوي لاستثمارات تكنولوجيا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ويقدم نظرة ثاقبة على الاتجاهات والتحديات والفرص في هذا القطاع سريع التطور.

ويقدم التقرير لمحة شاملة عن استثمارات تكنولوجيا المناخ في المنطقة ويسلط الضوء على أهمية تسخير التقنيات المبتكرة لمكافحة تغير المناخ. ويؤكد التقرير أنه نظراً لقدرة التكنولوجيا الحالية على تخفيف 65% من الانبعاثات بالإجمال، من الضروري تحقيق المزيد من التقدم والتطورات التكنولوجية لإدارة ال35% المتبقية.

أبرز النقاط في التقرير:

• تحقيق أرقام قياسية في الاستثمار في تكنولوجيا المناخ: وصلت الاستثمارات في تكنولوجيا المناخ إلى إجمالي عالمي غير مسبوق قدره 82 مليار دولار أمريكي في عام 2022، أي زيادة بنسبة 20% عن العام السابق.

• شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، استثمارات بقيمة 651 مليون دولار أمريكي في 148 شركة ناشئة بين عامي 2018 و2022.

• كان عام 2022 عاماً قياسياً لتمويل تكنولوجيا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إذ تجاوز إجمالي الاستثمار ربع مليار دولار لأول مرة على الإطلاق، ما أدى إلى زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.

• تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المنطقة بنسبة 62% من إجمالي تمويل مشاريع تكنولوجيا المناخ، في حين شهدت تركيا أكبر عدد من الصفقات بواقع 80 صفقة.

• خلال النصف الأول من عام 2023، شهدت المنطقة تنفيذ 30 صفقة، ما يمثل 60% من إجمالي عدد الصفقات في العام السابق.

• استحوذت الشركات الناشئة في قطاع الزراعة التي تبتكر حلول التكيف مع تغير المناخ، على غالبية رأس المال الاستثماري المستثمر على مدى السنوات الخمس والنصف الماضية.

وتعليقاً على التقرير، قال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في مؤتمر كوب28: "تتأثر منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير بتغير المناخ، وما يفاقم المشكلة أكثر ندرة المياه الطبيعية في منطقتنا وارتفاع درجات الحرارة فيها بمعدل ضعفي المتوسط العالمي، ما ينذر بزيادة حالات الجفاف والظواهر الجوية القاسية التي يمكن أن تؤثر على مئات الملايين من الأرواح. يسلط "تقرير حالة رأس المال الاستثماري التكنولوجي للمناخ" الضوء على براعة منظومة ريادة الأعمال الإقليمية التي تجمع بين المستثمرين وجهات الدعم وقادة السياسات لصياغة نهج متعدد الجوانب للتعامل مع تغير المناخ. علينا أن نتحرك بوتيرة أسرع، متّحدين، إن أردنا مواجهة التحدي واغتنام هذه الفرصة العظيمة."

وأضاف فيليب باهوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماغنيت": "نحن متحمسون للكشف عن تعاوننا مع الهلال للمشاريع، الشركة الرائدة إقليمياً في صناعة تكنولوجيا المناخ. وبصفتنا خبراء في بيانات رأس المال الاستثماري المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، نلتزم بأن نكون أول من يقدم الرؤى التخصصية في هذا المجال إقليمياً. ونحن على ثقة من أن بياناتنا الشفافة، رغم أنها حديثة العهد فيما يتعلق بهذا الموضوع، ستحظى باهتمام متزايد وتكون مرجعاً مهماً للشغوفين بالمجال وتخلق حوارات حيوية قيمة، لا سيما مع اقتراب مؤتمر الأطراف كوب28. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ازداد اهتمام المستثمرين بهذا القطاع بصورة ملحوظة، إذ ارتفع معدل النمو السنوي المركب إلى 62٪ من عام 2018 إلى عام 2022، وبلغت الذروة الاستثمارية 256 مليون دولار من رأس المال في عام 2022. ونحن نتطلع بشوق إلى استمرار هذا العزم والتطور في المجال."

ويأتي إصدار هذا التقرير في الوقت المناسب، لا سيما مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 28 بعد شهر من الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتخلل المؤتمر "منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية" لكبار قادة الأعمال من المؤسسات والقطاع الخيري من جميع أنحاء العالم، الذي سيكون المنصة المخصصة لمساهمة قطاع الأعمال في مؤتمر كوب28.

يعد "تقرير حالة رأس المال الاستثماري لتكنولوجيا المناخ" مصدراً قيماً للشركات الناشئة والمستثمرين وواضعي السياسات وأي شخص مهتم بمستقبل التقنيات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون التقرير متاحاً للتنزيل على https://bit.ly/3tCceqd.

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عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع شركة عالمية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل ضمن أربع منصات هي: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتمتد أنشطتها عبر قطاعات متنوعة تضم الموانئ والخدمات واللوجستية، والأغذية والمشروبات، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات أخرى، منها الأسهم الخاصة ورأس المال المؤسسي واحتضان الأعمال. ويعمل لدى الهلال للمشاريع أكثر من 1,800 موظف وموظفة في 15 دولة.

وتتبنى الهلال للمشاريع إطار عمل استثماري وتشغيلي طويل الأمد، يقوم على الحوكمة المؤسسية والنمو الشامل والممارسات المهنية المسؤولة، وهي شركة رائدة على مستوى المنطقة في تنمية أعمال عالمية متنوعة ومستدامة تتميز بقدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الربح.

عن ماغنيت

يقع المقر الرئيسي لشركة "ماغنيت" في مركز دبي المالي العالمي، وهي أكبر منصة بيانات استثمارية معتمدة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والحكومات وصناعة رأس المال الاستثماري الأوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان وتركيا. من خلال منصتها التحليلية الديناميكية التي تقدم معلومات في الوقت الفعلي عن أكثر من 25000 شركة خاصة و7000 شركة استثمارية في 65 دولة - بما في ذلك تاريخ التمويل - تمكن "ماغنيت" المستثمرين والشركات وشركات التكنولوجيا الكبرى والهيئات الحكومية من اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات والتي تساعد تقديم تأثير حقيقي وقيمة أفضل لجميع جوانب معادلة الاستثمار.