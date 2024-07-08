إجمالي قيمة المبيعات في سوق العقارات بدبي بلغ 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024

العقارات على المخطط في دبي استحوذت على نسبة مميزة بلغت %65.84 من إجمالي معاملات سوق العقارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت دي إتش جي للعقارات، شركة التطوير العقاري التي تعمل تحت مظلة دي إتش جي القابضة والتي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن مجموعة من التحليلات المتعلقة بالتوجهات المتنامية في سوق العقارات في دولة الإمارات. وتشير الشركة إلى استمرار نمو الأسعار بوتيرة متسارعة في سوق العقارات السكنية في دبي، مع تسجيل زيادة ملحوظة من %20.3 في فبراير 2024 إلى %20.7 في مارس 2024. ويسلط بلاجوي آنتيتش، مؤسس ومدير شركة دي إتش جي القابضة، التي تضم شركة دي إتش جي للعقارات من بين 30 شركة تابعة لها، الضوء على دور هذه التوجهات في دعم نجاح القطاع، ويؤكد أهمية فهم هذه الديناميكيات للنجاح في هذا المشهد التنافسي.

ومن المتوقع أن تشهد الإمارة ارتفاعاً في أسعار العقارات بنسبة %5-%7 سنوياً في عامي 2024 و2025، مدفوعة بارتفاع الطلب الذي يفوق العرض المتاح بكثير. وتؤكد هذه التوجهات مرونة السوق وزيادة طلب المستثمرين على المساحات السكنية والتجارية. ومع استمرار التوسع الحضري تماشياً مع خطة دبي الحضريّة 2040 ومبادرة التنمية المستدامة في دبي، عملت الجهات المعنية على توجيه المشاريع التطويرية استراتيجياً لتلبية هذه الاحتياجات المتطورة، مما يوفر تجربة معيشة وعمل عالية الجودة.

نرى هذا الصعود الإيجابي بشكل أكبر في النشاط الكبير الذي شهدته سوق العقارات على المخطط، حيث استحوذت على 65.84% من إجمالي معاملات السوق بقيمة 1.35 مليار درهم إماراتي من إجمالي قيمة الصفقات البالغة 2.1 مليار درهم إماراتي. وشكلت العقارات الجاهزة نسبة %34.16 المتبقية بإجمالي 703.7 مليون درهم إمارتي. وتسهم هذه الزيادة الملحوظة في المعاملات العقارية في دبي في تعزيز جاذبية الإمارة من خلال زيادة ثقة المستثمرين في المسار التصاعدي المستمر للسوق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، مؤسس ومدير شركة دي إتش جي القابضة: "تواصل دبي بترسيخ مكانتها كمركز يحتضن أفضل فرص الاستثمار، بينما يمكننا زيادة فهمنا للسوق والتزامنا بتطويرها من تحديد الفرص الأكثر جاذبية والاستفادة منها. وتساعد السياسات الاستباقية التي تعتمدها الإمارة، مثل استراتيجية جودة الحياة 2033، على توفير بيئة تضمن الاستقرار والنمو على المدى الطويل. ولطالما ركزنا في منهجيتنا على توقع احتياجات السوق وطرح المشاريع التي تلبي المتطلبات الحالية وتضع معايير جديدة في القطاع."

وتعمل دي إتش جي على نقل لمستها الأوروبية المميزة إلى دولة الإمارات، من خلال مشروع هيلفيتيا ريزيدنسيز في قرية جميرا الدائرية. ويتيح هذا المشروع الفخم للشركة تلبية متطلبات شريحة واسعة من المقيمين من مختلف الجنسيات، كما يعزز في الوقت نفسه محفظتها الاستثمارية. وتمتلك مجموعة دي إتش جي سجلاً حافلاً من المشاريع الرائدة الممتدة على مدار 30 عاماً، بما في ذلك 300 مشروع تم تسليمه و2.5 مليون متر مربع من أعمال البناء والتطوير المنفذة، فضلاً عن أكثر من 1,500 مشروع سكني وتجاري قيد التنفيذ. ونظمت مجموعة دي إتش جي مؤخراً فعالية في فندق حياة ريجنسي في بلغراد لتسليط الضوء على جاذبية سوق العقارات في دبي والاهتمام المتزايد للمستثمرين الصرب الذين يتوجهون إلى هذه السوق الديناميكية، حيث قامت ببيع ما يصل إلى 28 وحدة سكنية في مشروعها المرتقب في قرية جميرا الدائرية من خلال برنامج تفاعلي يضم عجلة الحظ التي تقدم مزايا مختلفة.

لمحة حول دي اتش جي:

تمتلك دي اتش جي القابضة، شركة التطوير العقاري السويسرية، خبرة تزيد على 30 عاماً في السوق الأوروبية. الشركة أطلقت مشروعها الأول في دبي هذا العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإمارات، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.

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