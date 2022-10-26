ستشارك تاب للمدفوعات في معرض سيملس السعودية ٢٠٢٢ كراعي بلاتيني لمناقشة تفاصيل التوجه نحو مجتمع غير نقدي كجزء من رؤية ٢٠٣٠

المملكة العربية السعودية : سيُعقد معرض سيملس السعودية في يومي ٢ و ٣ نوفمبر ٢٠٢٢ في الرياض لمناقشة مستقبل المدفوعات والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في المملكة.

بالنظر إلى البيانات الأولى من الشرق الأوسط منذ بداية الجائحة، يمكننا الإستدلال إلى إرتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت لـ ٧٧٪ ، حسب المستهلكين في المملكة العربية السعودية. أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تقريرًا عن نتائج دراسة تفصيلية تم إجراؤها لتحديد أنواع وطرق الدفع المستخدمة في المملكة العربية السعودية في عام ٢٠٢١، وكان هدف هذه الدراسة هو متابعة عادات الدفع للمستهلكين (النقدية وغير النقدية) في جميع القطاعات، بما في ذلك الأفراد والشركات والقطاع العام.

يوضح سليمان الدخيل ، نائب رئيس مجموعة تاب للمدفوعات في المملكة العربية السعودية ، أن المستهلكين المعاصرين "يحتاجون إلى خيارات دفع سريعة وفعالة ، وقد أظهرت الجائحة التي أثّرت على جميع أنحاء العالم أن الجميع يحتاج إلى الانتقال إلى المدفوعات الرقمية والابتعاد عن النقد". ويضيف الدخيل "يجب على المؤسسات ورجال الأعمال التعاون بشكل وثيق لضمان استفادة المستهلكين من الحلول المتطورة في عالم التكنولوجيا المالية للبقاء آمنين دائمًا ".

في المملكة العربية السعودية ، تأتي البطاقات البنكية وبطاقات الائتمان في المرتبة الثانية بعد النقد كطريقة دفع مفضلة للمستهلكين، حتى عند اختيار الدفع عند الاستلام. في الوقت الحالي ، هناك حوالي ٣١ مليون بطاقة مُصدرة ، ٨٨٪ منها بطاقات بنكية و ١٢٪ بطاقات ائتمان. أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي ، والذي يعد جزء من رؤية المملكة ٢٠٣٠، هو الترويج لحلول الدفع الرقمية لجعل المملكة أقل نقدًا. يتم ذلك من خلال تحقيق نسبة ٧٠٪ من المدفوعات غير النقدية بحلول عام ٢٠٢٥. سلطان العنزي ، المدير العام بالمملكة العربية السعودية في تاب للمدفوعات، يؤكد أنه "من المهم فهم ليس فقط الحاضر ، ولكن مستقبل السلوكيات والتعليم للجيل القادم من المستهلكين السعوديين من خلال منصات مثل جامعة التجارة الإلكترونية في سيملس السعودية، والتي نرعاها هذا العام ، وبرامج التدريب التعاوني ".

من المتوقع أيضًا إجراء مناقشات حول التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك موقف المملكة العربية السعودية مع حلول سلاسل الكتل (blockchain) والعملات المشفرة. تم اختيار محسن الزهراني من قبل البنك المركزي السعودي في عام ٢٠٢٢ ليرأس مبادرة الأصول المالية الافتراضية والعملة الرقمية. يتزامن هذا التطور مع تبني مواطني المنطقة والسعوديين للعملات المشفرة بشكل مستمر. وفقًا لأخبارBitcoin.com الصادرة في أبريل ، يعتقد ٥٤٪ من المواطنين السعوديين أنه يجب استخدام العملات المشفرة كأموال بالإضافة إلى اعتبارها أصلًا للاستثمار. من جهة أخرى، اكتشفت دراسة أخرى أن ١٤٪ من المواطنين السعوديين يتداولون العملات المشفرة في الستة أشهر السابقة.

يمكنك اللقاء مع فريق تاب للمدفوعات في حلقات نقاش. في ٢ نوفمبر ، سيشارك سلطان العنزي ، المدير العام ، المملكة العربية السعودية ، في حلقة نقاش بعنوان "الكفاح نحو مجتمع غير نقدي في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٣٠:" تطوير أشخاص متمكنين رقميًا ومتعلمين مالياً" حيث ستدرس تاب للمدفوعات مستقبل الدفع في السعودية. تاب للمدفوعات، الشركة الرائدة في مجال تقنيات الدفع التي تعيد تعريف المدفوعات عبر الإنترنت في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حصلت على سلطان العنزي كمدير عام في المملكة العربية السعودية. تركزت خبرته المهنية حول الخدمات المصرفية ، والتكنولوجيا المالية. شغل مناصب سابقة مثل الرئيس التنفيذي لشركة جيديا، و مناصب تنفيذية عليا أخرى في بنك الرياض وساب و إس تي سي باي ووزارة العدل. لديه أيضًا خبرة واسعة في الاقتصاد والتسويق والمبيعات.

يتحدث أحمد العرادي، نائب رئيس المجموعة في تاب للمدفوعات، عن موضوع عنوانه "قفزة عملاقة واحدة: التطور السريع لطرق الدفع في الوضع الطبيعي الجديد" يوم ٣ نوفمبر. سيقوم سانثوش جيارم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مارشال فينتك بارتنرز، بإجراء المقابلة.

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