الكويت: أوضح المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أكتوبر 2023، أن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والخليجية تراجعت نتيجة التوتر الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على مخاوف استمرار تشديد السياسات المالية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وذكر التقرير أن أداء أسواق الكويت تراجع خلال الشهر تماشياً مع أداء بقية الأسواق العالمية، وذلك بسبب قلق المستثمرين من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى اختلال الاقتصاد العالمي. وسجل المؤشر العام في الكويت انخفاضا خلال الشهر بنسبة 5.2%، مدفوعا بتراجع واسع النطاق لجميع المؤشرات القطاعية باستثناء قطاعي التكنولوجيا والتأمين. ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ بداية عام 2023. وكان أداء الأسهم المصرفية ضعيفاً، حيث سجل سهم بيت التمويل الكويتي وسهم بنك الكويت الوطني انخفاضًا شهريًا بنسبة 6.7% و3.2% على التوالي. وكان بيت التمويل الكويتي قد أعلن عن تحقيق صافي أرباح قدره 461.5 مليون دينار (1.5 مليار دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بارتفاع قدره 124.3% على أساس سنوي. وانخفضت قيمة سهم بيت التمويل الكويتي على الرغم من تسجيل أرباح قوية، نتيجة مخاوف المستثمرين من الأحداث الجيوسياسية وسعيهم إلى جني الأرباح. وشهد سهم مجموعة الامتياز الاستثمارية وسهم شركة الاستثمارات الوطنية تراجعا في السوق الأول بنسبة 19.2% و18.4% على التوالي خلال الشهر.

وتناول تقرير "المركز" أداء الأسواق الخليجية، الذي تراجع نتيجة التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 4.8%. وكان التراجع الأكبر خلال الشهر لسوقي قطر ودبي، بنسبة 7.1% و6.9% على التوالي. وشهدت أسهم العقارات في سوق دبي انخفاضاً حاداً، ليسجل سهم إعمار وسهم الدار تراجعاً بنسبة 16.8% و9.7% على التوالي. وبرغم هذا التراجع، يبقى سوق دبي السوق الأفضل أداءً في منطقة الخليج خلال العام 2023 وحتى الآن بنسبة 16.2%. كما تراجع سوق أبوظبي وسوق السعودية بنسبة 4.5% و3.3% على التوالي. وكان انخفاض مؤشر الأسهم السعودية مدفوعًا بمراجعة البنك الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي في عام 2023 على خلفية تخفيض إنتاج النفط وتراجع أسعاره. وتأثرت الأسهم القيادية في أسواق الخليج بالمناخ السلبي على الرغم من الأخبار الإيجابية للشركات. وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 4.9% خلال الشهر، على الرغم من إعلانها الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة Midocean Energy مقابل 500 مليون دولار أمريكي. ومع أن بنك قطر الوطني حقق أرباحًا قوية للربع الثالث من عام 2023، إلا أن السهم انخفض بنسبة 3.3% خلال الشهر. وقد أعلن البنك عن زيادة نسبتها 8% على أساس سنوي في صافي الأرباح، وهو ما جاء أعلى من التقديرات التي سبق أن ذكرتها ريفينيتيف (Refinitiv).

ولفت "المركز" في تقريره إلى أن أداء الأسواق العالمية والأمريكية كان سلبياً كذلك نتيجة مخاوف استمرار التضخم وتقلبات أسعار الطاقة. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 3.0% و2.2% على التوالي في أكتوبر. وتأثر أداء المستثمرين بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي اللافت في الربع الثالث من عام 2023 بما تجاوز توقعات السوق، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة (MSCI EM) بنسبة 3.9% خلال الشهر بقيادة مؤشر الأسهم الصينية (-2.9%).

وكانت دولة الكويت قد أعلنت خلال أكتوبر عن نيتها استثمار 410 مليار دولار أمريكي في قطاع النفط والغاز، ومن المتوقع أن يزيد إنتاجها من النفط الخام إلى 3.65 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2035. وارتفع أداء سوق الائتمان الكويتي بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر و0.8% منذ بداية العام مدفوعًا بارتفاع الائتمان التجاري. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.4% على أساس سنوي في عام 2023 و3.7% على أساس سنوي في عام 2024، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2.8% على أساس سنوي (2023) و3.4% على أساس سنوي (2024). ويعزى ذلك إلى نمو لافت لقطاعات السفر والسياحة والطيران والضيافة والعقارات والتجارة والخدمات اللوجستية. ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلىBB+ لانخفاض مستويات الدين الإجمالي، حيث استخدمت السلطنة إيرادات النفط في سداد الديون الداخلية.

وفي تصنيفات وكالة فيتش، تراجعت قيمة إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 51.7 مليار دولار أمريكي، لانخفاض الإصدارات السيادية من دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تراجع احتياجات التمويل لصناديق دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الإصدارات.

وتجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نسبة 5% خلال الشهر للمرة الأولى منذ العام 2007، بعد تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن استمرار ارتفاع التضخم، بما يشير إلى مزيد من التشدد النقدي. ومع ذلك، تراجعت العائدات بشكل طفيف لتغلق عند 4.88% في نهاية الشهر بعد الإصدارات اللاحقة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي ونسب البطالة الأمريكية. وبعد زيادة أسعار الفائدة 10 مرات متتالية، ترك البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية دون تغيير عند 4.0% في أكتوبر مع تأكيده أن الحفاظ على المعدل لفترة طويلة من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة وهي 2%.

وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير "المركز" أن السعر استقر عند 87.4 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة شهرية بلغت 8.3%. وتراجعت أسعار النفط على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بسبب الرفع الجزئي للحظر على الصادرات الروسية إلى جانب المخاوف بشأن حجم الطلب العالمي على النفط. وأدت مخاوف المستثمرين بشأن احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس إلى مخاوف بشأن حجم الطلب على النفط مستقبلاً. أما عن سعر الذهب، فيتجاوز 2000 دولار للأونصة خلال الشهر وأغلق على مكاسب شهرية بنسبة 7.3% في أكتوبر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير بنسبة 22.1% خلال الشهر، حيث أشارت توقعات الطقس في الولايات المتحدة وأوروبا إلى ارتفاع محتمل في الطلب على الغاز للتدفئة.

أما عن سوق العقارات، فقد واصلت المبيعات زخمها التصاعدي في دولة الإمارات مدفوعة بحجم طلب كبير في دبي وأبو ظبي، وفقًا لأرقام شركة CBRE. وفي أبوظبي، شهد متوسط أسعار الشقق زيادة بنسبة 0.9% منذ بداية العام حتى سبتمبر. وفي دبي، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية بنسبة 19.6% خلال ذات الفترة. ومن المرجح أن تؤدي مستويات النشاط المرتفعة إلى جانب نقص الوحدات المتاحة في كل من أبوظبي ودبي إلى استمرار ارتفاع الأسعار على المدى القريب. وانخفضت قيمة مبيعات العقارات في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2023 إلى 800 مليون دينار كويتي. وشهدت مبيعات العقارات السكنية انخفاضا لتصل إلى 363 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2023 بسبب انخفاض عدد المعاملات.

وتوقع التقرير أن يعتمد أداء أسواق الأسهم والسلع والدخل الثابت عالمياً لشهر نوفمبر على متغيرين رئيسيين: التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل. ومن المرجح أن يكون لأي تصعيد جيوسياسي تأثير سلبي في الأصول مرتفعة المخاطر، وتزايد الإقبال على الاستثمار في الذهب والدولار الأمريكي. وسوف تنتظر الأسواق المزيد من المؤشرات من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بنهاية دورة رفع أسعار الفائدة وطول مدة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع.

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نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.17 مليار دينار كويتي (3.82 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2023. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005.