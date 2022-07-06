دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشير الشركة الاستشارية العالمية "ميرسر" إلى أنّ مهندسي البرمجيات في دبي الذين يتمتعون بخبرة لا تقلّ عن ثلاث سنوات يتقاضون ثالث أعلى رواتب في العالم، أي بما يفوق بنسبة 30% الرواتب الممنوحة لهذه الفئة من الموظفين في المدن الأخرى التي تُعدّ مراكز رئيسية للتكنولوجيا مثل لندن وأمستردام وبرلين.

يعكس هذا الفارق الملحوظ في الرواتب إلى ارتفاع الطلب على المتخصّصين في مجال التكنولوجيا، في ظلّ التأكيد على سعي إمارة دبي الحثيث لتصبح مركزاً عالمياً لجذب أفضل المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية، انسجاماً مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي كأحد الأولويات الاستراتيجية الرئيسية في الدولة.

ويشير استبيان "ميرسر" لتكلفة المعيشة لعام 2022 إلى أنّه بالرغم من أنّ دبي هي أغلى مدينة من بين مدن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تكلفة معيشة الوافدين وعملهم هذا العام، فهي تأتي في المرتبة 31 بين دول العالم. ويُظهر الاستبيان أنّ تكلفة المعيشة في دبي لا تزال أقلّ بكثير من معظم المدن التكنولوجية الأخرى، بما في ذلك لندن في المرتبة السابعة وسنغافورة في المرتبة الثامنة ونيويورك في المرتبة الحادية عشرة وسان فرانسيسكو في المرتبة التاسعة عشرة وأمستردام في المرتبة الخامسة والعشرين.

ويُظهر الاستبيان كذلك أنّ الأسباب التي تجعل دبي مدينة يمكن للفرد تحمّل تكاليف العيش فيها أكثر من غيرها نسبياً تنقسم إلى فئتين. فمن جهة وفي ظلّ توجّه دول العالم المتزايد نحو العمل المرن عن بُعد، يتيح 60% تقريباً من أصحاب العمل في دولة الإمارات للموظفين خيارات العمل المرن التي تسهم في خفض تكاليف التنقّل بشكل ملحوظ. ومن جهة أخرى، يملك الموظفون الذين يحتاجون للتنقّل يومياً إلى مكان عملهم القدرة على تغطية تكاليف شراء سيارة وملئها بالوقود يومياً، نظراً إلى أنّ هذه التكاليف تُعدّ الأدنى نسبياً في هذه المدينة، مقارنة بالمدن الأخرى مثل لندن ونيويورك وبرلين.

بالإضافة إلى ما سبق، تُعدّ تكاليف السكن والإيجار التي يُعزى إليها جزءٌ كبيرٌ من تكاليف المعيشة في المدن معقولة في دبي أكثر منه في المدن الأخرى، حيث تبلغ تكاليف السكن في لندن ونيويورك ضعف معدلها الحالي في دبي وأقلّ بنسبة 50% مما هي عليه في سنغافورة. وتُعدّ تكلفة استخدام وسائل النقل العام كذلك أقلّ في دبي مقارنة بتكلفتها في المدن الأخرى مثل لندن ونيويورك، اللتين تفوقاها بنسبة 152% و67% على التوالي.

وبالرغم من الفوائد الكثيرة التي تترافق مع انخفاض تكاليف الإقامة والنقل في دبي، يوجد تكاليف أخرى قد تكون أكثر ارتفاعاً مقارنة بالمدن التكنولوجية الأخرى. فعلى سبيل المثال، يُضطرّ الموظفون في دبي إلى تحمّل تكاليف عالية مقابل خدمات الإنترنت السريعة، وهي من الخدمات الرئيسية لتمكين العمل المرن عن بُعد، حيث تُعد هذه التكاليف أعلى بنسبة 50 – 60% في لندن وسنغافورة وبرلين ونيويورك ولشبونة. وعلاوة على ذلك، تستوجب البيئة القائمة على المرونة من حيث مكان العمل على الموظفين في دبي العمل من المقاهي أو مساحات العمل المشتركة، حيث ترتفع تكلفة فنجان القهوة بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بتكلفته في برلين ونيويورك ولشبونة وبنسبة 50% تقريباً في لندن وأمستردام.

فلاديمير فرجوفسكي، رئيس قسم تنقّل القوى العاملة في ميرسر الشرق الأوسط، صرّح قائلاً: "تجعل مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، إلى جانب عدم وجود ضريبة على الدخل فيها وبنيتها التحتية ذات المواصفات العالمية ومعايير الأمن وجودة الحياة العالية فيها، من هذه الإمارة سوقاً يملك قدرات عالية على جذب أفضل المواهب في هذا المجال. وبالطبع، سوف يواصل الطلب على المواهب المتخصّصة في مجال التكنولوجيا بالتحديد بالنمو في دولة الإمارات، نظراً للمساعي الرامية لتحويلها إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. ومن الحوافز الرئيسية التي تدفع بهذه الفئة من المواهب نحو دولة الإمارات هي أولاً وقبل كل شيء فرصة الحصول على رواتب أعلى بشكل ملحوظ، مقارنة بالدول الأخرى التي تُعدّ مراكز للتكنولوجيا والتي ترتفع فيها تكلفة المعيشة من حيث النقل والسكن. وفي حين أنّ التضخم وارتفاع تكاليف الوقود يشكلان عبئاً إضافياً من حيث تكاليف المعيشة في مختلف أنحاء العالم، فإنّ دبي تعمل على إيجاد منظومة تكنولوجية داعمة وعالية التنافسية تضمن حصول الموظفين على رواتب مرتفعة، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة تنافسية قادرة على جذب أفضل المواهب على مستوى العالم والاحتفاظ بها."

وأضاف قائلاً: "وقد حرصت دولة الإمارات خلال العقود الماضية على تنفيذ العديد من المبادرات التي تسهّل على المتخصّصين في مجال التكنولوجيا العيش والعمل والبقاء فيها لفترات طويلة. ويهدف إطلاق برنامج منح الإقامة الذهبية، إلى جانب رخصة "تالنت باس" لمزاولة الأعمال الحرّة والتي تمّ الإعلان عنها مؤخراً في دبي، إلى جذب ذوي الخبرات العالمية في مختلف مجالات التكنولوجيا وغيرها من المجالات الرئيسية. وقد تمّ تصميم المبادرات الوطنية مثل "البرنامج الوطني للمبرمجين" الذي أطلق العام الماضي لجذب 100 ألف مبرمج من مختلف أنحاء العالم وإنشاء ألف شركة رقمية بحلول العام 2026."

باختصار، يزوّد استبيان "ميرسر" لتكلفة المعيشة لعام 2022 أصحاب العمل ببيانات حديثة وشاملة وموثوقة لمساعدتهم على وضع وإدارة استراتيجيات الرواتب الخاصّة بالموظفين الذين يفضلون مناهج العمل المرن في الأسواق العالمية التي لا يمكن التنبؤ بالتغيرات فيها. ويتطرق هذا الاستبيان أيضاً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في 227 مدينة حول العالم، بما في ذلك الفوائد الإجمالية المقدّمة للموظفين والتي تعتمد على عوامل مثل التقلبات في أسعار صرف العملات وتضخم أسعار السلع والخدمات ونفقات السكن. وحرصت "ميرسر" في الاستبيان على مقارنة التكاليف المرتبطة بأكثر من 200 عامل، بما في ذلك تكاليف السكن والنقل وخدمات المرافق والمواد الغذائية واللوازم المنزلية والخدمات الترفيهية وغيرها من العوامل التي تؤثر على تصنيف الدول في هذا الإطار.

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