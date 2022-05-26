· التحفيز الحكومي يأتي في الوقت المناسب وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات

· القواعد الجديدة للتأشيرات والإقامة تجعل من الإمارات بالفعل وطنًا ثانيًا للوافدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تضاعف الطلب على الوحدات العقارية من قبل سكان دبي وزوارها ثلاث مرات بعد إعلان حكومة الإمارات إرساء قواعد جديدة للتأشيرات والإقامة، وذلك وفقًا لشركة "يونيون سكوير هاوس" للوساطة العقارية. ستدخل لوائح التأشيرات الجديدة حيز التنفيذ في سبتمبر 2022، مما يجعل الإمارات حقًا موطنًا ثانيًا للكثير من الوافدين.

وقال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "يونيون سكوير هاوس": "إن الجهود المختلفة التي بذلتها حكومة الإمارات في أعقاب الوباء حتى الآن كانت مثالية. تعتبر حزمة التحفيز الأخيرة فيما يتعلق بتخفيف قيود التأشيرات واحدة من أفضل التغييرات في نظام التأشيرات ضمن الدولة، مما يؤثر بشكل إيجابي على عدد كبير من القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع العقاري. تعزز هذه الخطوة الطلب وقد تدفع أسعار العقارات في دبي للارتفاع بشكل حاد".

تهدف دبي إلى زيادة عدد سكانها من 3.5 مليون نسمة في عام 2022 إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. ويؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية وعقارات الضيافة.

تمثّل القواعد الجديدة معلماً رئيسيًا لنظام الإقامة في دولة الإمارات، حيث تساهم هذه القوانين في تسهيل المعايير التأهيلية للتأشيرات طويلة الأجل، بما في ذلك التأشيرة الذهبية والإقامة الخضراء وتصاريح الدخول طويلة الأجل للمستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والباحثين عن عمل والطلاب والسياح.

في ظل النظام الجديد للتأشيرات والإقامة، يسمح امتلاك عقارات بقيمة 2 مليون درهم للمستثمر بالحصول على الإقامة الذهبية. لا توجد قيود على ما إذا كان يجب رهن العقارات المملوكة لبنك محلي أو دفعها بالكامل، أو ما إذا كانت هذه العقارات تباع جاهزة أو على الخارطة.

وعلّق شوبوجيت داس، وهو مستثمر من الهند، قائلاً: "بصفتي مستثمرًا مقيمًا في دبي، يسعدني أن أكون قادرًا على تأمين التأشيرات طويلة الأجل لأقاربي المقربين. ويشعرنا ذلك بأن الإمارات هي حقًا وطنًا ثانيًا لي ولعائلتي".

ومن جهته قال أكسل بيرتون، بريطاني الجنسية والمقيم في دبي: "يبدو أن الاستثمار في العقارات أصبح أكثر منطقياً بالنسبة لي الآن. إن فوائد التأشيرة هي أمر مشجع".

وقال أحمد حسن، وهو مقيم في دبي من مصر: "أرى العديد من الامتيازات في قواعد التأشيرة الجديدة، لكن الميزة الرئيسية بالنسبة لي كمحترف هي التأشيرة الخضراء التي توفر إقامة لمدة خمس سنوات. سأقوم بالتقديم على هذه التأشيرة بكل تأكيد".

في عام 2021، حققت يونيون سكوير مبيعات عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، إذ قامت الشركة بتوسعة قاعدة عملائها من ست إلى 30 جنسية، وشهدت نمو قدره ثلاث أضعاف في أداء أعمالها وضعفين في أعضاء فريقها. وقامت شركة الوساطة العقارية أيضًا بالتركيز على الأسواق الجديدة، مستفيدة من الطلب على المنازل الفاخرة من العملاء الأوروبيين والأمريكيين والكنديين.

احتلت يونيون سكوير مؤخرًا المركز الأول كأفضل وكالة عقارية في دبي، بعد حصولها على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من شركة إعمار العقارية للسنوات العشر الماضية على التوالي. وكانت قد حصلت يونيون سكوير سابقاً على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من مجموعة دبي للعقارات على مدى سبع سنوات متتالية، وميراس العقارية (سنتان متتاليتان)، ومؤسسة التنظيم العقاري (2021)، ودبي القابضة (2021)، وداماك العقارية (2021). وتشمل الجوائز الأخرى البارزة التي فازت بها الشركة: ماجد الفطيم (جائزة الشريك الأول لعام 2021)، نخيل (جائزة أفضل وكالة في المرتبة الثانية لعام 2021) وميدان، المنطقة الأولى (أفضل وكالة عقارية لعام 2021).

#بياناتشركات

- انتهى -