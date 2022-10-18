(جنيف) - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أغسطس 2022، والتي أظهرت مرونة القطاع وسط الاضطرابات الاقتصادية الراهنة.

· تراجع الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر*، بواقع 8.3% عن أغسطس 2021 (-9.3% بالنسبة للعمليات العالمية). ومثّل ذلك تحسناً طفيفاً عن التراجع على أساس سنوي الذي سجله شهر يوليو بنسبة 9.75%.

· ارتفعت السعة بنسبة 6.3% عن أغسطس 2021 (+6.1% بالنسبة للعمليات العالمية)، وشكّل ذلك توسعاً كبيراً بالمقارنة مع النسبة التي شهدها شهر يوليو على أساس سنوي بواقع 3.6%.

· ونُشير فيما يلي إلى عدد من العوامل المؤثرة في البيئة التشغيلية:

o توسعت حركة تجارة السلع العالمية في أغسطس بشكل طفيف، مع تخفيف القيود التي فرضتها أزمة كوفيد-19 في الصين، ما سيساهم في تعزيز أسواق الشحن. ويُعد الشحن البحري المستفيد الأكبر من هذا الانتعاش بالتزامن مع تعافي قطاع الشحن الجوي.

o شهدت دول مجموعة السبع تباطؤ مستويات التضخم للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020.

o استقرت أسعار النفط في أغسطس، في حين تراجعت فجوة وقود الطائرات عن ذروتها المسجلة في شهر يونيو.

o تقلّصت طلبات التصدير الجديدة، التي تمثل مؤشراً رئيسياً للنشاط التجاري العالمي والطلب على خدمات الشحن، في الاقتصادات الرائدة في جميع المناطق باستثناء الولايات المتحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "يواصل قطاع الشحن الجوي تحقيق أداء مرن، حيث استقرت أحجام الشحن وسط الاضطرابات الاقتصادية والنزاعات الجيوسياسية، ولكنها ما تزال أدنى من مستويات الأداء الاستثنائي الذي سجلته في عام 2021. ويستمر الواقع المتقلب لمؤشرات السوق، إذ شهدنا في شهر أغسطس عدة مؤشرات حول وجود تحسّن محتمل، والذي انعكس باستقرار أسعار النفط وتباطؤ التضخم والتحسن الطفيف في حركة تجارة السلع العالمية. ويتطلب تقلّص طلبات التصدير الجديدة في جميع الأسواق باستثناء الولايات المتحدة مراقبة التطورات في الأشهر القادمة بدقة".

الأداء الإقليمي لشهر أغسطس

شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 8.3% خلال شهر أغسطس 2022 بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، لتشهد تحسناً بعد الانخفاض بنسبة 9.0% في يوليو. واستفادت شركات الطيران في المنطقة من الارتفاع الطفيف لمستويات التجارة والتصنيع بفضل تخفيف القيود المتعلقة بأزمة كوفيد-19 في الصين. وسجلت السعة المتوفرة في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 13.9% بالمقارنة مع أغسطس 2021، في زيادة كبيرة عن النمو بنسبة 2.7% في يوليو.

وسجّلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تراجعاً بنسبة 3.4% في أحجام الشحن في أغسطس 2022 مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2021، لتشهد تحسناً بعد الانخفاض بنسبة 5.7% في يوليو. وساهم رفع القيود المفروضة في الصين في تحسين مستويات الطلب، في حين تشير التوقعات إلى تعزيز مستويات الطلب خلال الأشهر القادمة. وارتفعت السعة بواقع 5.7% مقارنةً بشهر أغسطس 2021.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية تراجعاً بنسبة 15.1% في أحجام الشحن في أغسطس 2022 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021، لتسجل المنطقة الأداء الأسوأ بين جميع المناطق للشهر الرابع على التوالي نتيجة الحرب في أوكرانيا. كما تأثرت أحجام الشحن بنقص اليد العاملة وارتفاع مستويات التضخم ولا سيما في تركيا. بينما ارتفعت السعة بنسبة 0.4% في أغسطس 2022 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وسجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط تراجعاً بنسبة 11.3% على أساس سنوي في أحجام الشحن في أغسطس 2022، في حين أثر الركود في أحجام الشحن من وإلى أوروبا على أداء المنطقة. وتراجعت السعة بنسبة 0.1% بالمقارنة مع أغسطس 2021.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 9.0% في أحجام الشحن في شهر أغسطس 2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، لتسجل المنطقة الأداء الأقوى بين جميع المناطق. وأبدت شركات الطيران في المنطقة مؤشراتٍ إيجابية من خلال تقديم خدماتٍ جديدة وتعزيز السعة، بالإضافة إلى زيادة أسطول بعض الشركات من طائرات الشحن خلال الأشهر المقبلة. وارتفعت السعة في أغسطس بنسبة 24.3% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021.

وشهدت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 1.0% في أحجام الشحن خلال شهر أغسطس 2022 بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021، لتسجل تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع النمو في يوليو (-3.5%). وارتفعت السعة بنسبة 1.4% دون مستويات شهر أغسطس 2021.

يمكنكم الاطلاع على تقرير تحليلات سوق الشحن الجوي لشهر أغسطس 2022 (ملف PDF)

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