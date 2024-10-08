(جنيف) - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أغسطس 2024، والتي أظهرت استمرار النمو السنوي الملحوظ في مستويات الطلب.

ارتفع إجمالي الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 11.4% مقارنةً بشهر أغسطس 2023 (12.4% بالنسبة للعمليات العالمية)، وهو الشهر التاسع على التوالي الذي يشهد نمواً بنسبة مئوية مزدوجة على أساس سنوي، حيث سجل معدلات نمو غير مسبوقة منذ الذروة التي وصل إليها في 2021.

ارتفعت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 6.2% مقارنة بشهر أغسطس 2023 (8.2% بالنسبة للعمليات العالمية). وترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بارتفاع سعة الحمولة في بدن طائرات الشحن الدولي بنسبة 10.9%، والتي جاءت في ضوء النمو المسجل في أسواق المسافرين. وقد سجل قطاع الشحن الجوي عموماً ارتفاعاً غير مسبوق في مستويات سعة الشحن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "تواصل أسواق الشحن الجوي تحقيق نمو وتحسن ملحوظين، حيث سجل القطاع مستويات قياسية من الطلب للشهر الثاني على التوالي منذ بداية العام. كما ارتفعت العائدات بنسبة 11.7% مقارنة بعام 2023، و2% مقارنة بالشهر السابق، و46% مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، بالرغم من المستويات القياسية التي بلغتها سعة الشحن. ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بعدة عوامل، تشمل النمو الثابت والبطيء لحركة التجارة العالمية، وازدهار التجارة الإلكترونية، والقيود المستمرة على السعة في قطاع الشحن البحري".

وتشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر في البيئة التشغيلية ما يلي:

حفاظ الإنتاج الصناعي في أغسطس على مستوياته نفسها على أساس شهري، في حين شهد النشاط التجاري الدولي انخفاضاً طفيفاً بنسبة -0.3%.

انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي العالمي للمؤشر الصناعي لمديري المشتريات إلى 49.9، ومؤشر طلبيات التصدير العالمية الجديدة إلى 48.4، أي تراجع المؤشر إلى ما دون عتبة الـ 50 نقطة.

سجل التضخم مستويات متفاوتة في أغسطس، حيث انخفضت مستوياته في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى 2.6% و2.4% على الترتيب، وهي أقل مستويات مسجلة له منذ 2021، في حين ارتفع التضخم في اليابان بواقع 0.3 نقطة مئوية وصولاً إلى 3.0%، ليسجل أعلى مستوياته على مدار آخر 10 أشهر. كما حافظت مستويات التضخم في الصين على اتجاهها التصاعدي الطفيف، لتسجل زيادة بواقع 0.1 نقطة مئوية وصولاً إلى 0.7%، وهو أعلى مستوى للتضخم في الصين خلال آخر 6 أشهر.

الأداء الإقليمي لشهر أغسطس

حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط نمواً سنوياً بنسبة 13.5% في الطلب على الشحن الجوي خلال شهر أغسطس. وسجّل مسار الشحن بين الشرق الأوسط وأوروبا أداءً جيداً على وجه التحديد، مع تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 28.9%، متفوقاً على سوق الشحن بين الشرق الأوسط وآسيا التي سجّلت نمواً بنسبة 13.5% على أساس سنوي. وزادت سعة الشحن لشركات المنطقة في شهر أغسطس بنسبة 4.0% على أساس سنوي.

وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً بواقع 14.6% في الطلب على الشحن الجوي على أساس سنوي في شهر أغسطس، وهو الأداء الأقوى في جميع المناطق. وارتفع الطلب على المسارات الواصلة بين أفريقيا وآسيا، وآسيا وأوروبا، وضمن آسيا بواقع 21.2% و18.4% و16.1% على التوالي. وقد تراجع نمو الطلب على المسارات ضمن الدول الآسيوية بواقع 5.0 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وهو ما يعزى جزئياً إلى الاضطرابات الاجتماعية في بنغلاديش وإعصار شانشان في اليابان، اللذين أثّرا على العمليات التشغيلية اللوجستية في كل من الدولتين، بما يشمل إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات. كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 8.6% على أساس سنوي.

كما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية نمواً سنوياً بواقع 4.8% في الطلب على الشحن الجوي في شهر أغسطس، وهو الأداء الأضعف في جميع المناطق. وارتفع النمو في الطلب على المسار التجاري بين آسيا وأمريكا الشمالية، المسار الأكبر من حيث الحجم، بنسبة 9.3% على أساس سنوي، في حين كانت الزيادة متواضعة بواقع 6.1% في مسار الشحن بين أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد زادت سعة الشحن في أمريكا الشمالية خلال شهر أغسطس بنسبة 2.4% على أساس سنوي.

ومن جانبها، شهدت شركات الطيران الأوروبية نمواً سنوياً بنسبة 13.5% في الطلب على الشحن الجوي خلال شهر أغسطس. وسجل النمو في الطلب على المسار التجاري بين الشرق الأوسط وأوروبا أعلى المستويات ضمن مسارات الشركات الأوروبية، مرتفعاً بنسبة 28.9%، ليواصل بذلك تسجيل نمو من خانتين منذ سبتمبر 2023. أما المسار التجاري بين آسيا وأوروبا، ثاني أكبر مسار، فشهد نمواً في الطلب بنسبة 18.4%، كما حقق مسار الشحن ضمن أوروبا نمواً من خانتين بنسبة 15.0%. وزادت سعة الشحن أيضاً لدى شركات الطيران الأوروبية في شهر أغسطس بنسبة 9.4% على أساس سنوي.

فيما سجلت شركات الطيران في أمريكا الجنوبية نمواً بنسبة 14.2% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي خلال شهر أغسطس، مع زيادة السعة بنسبة 8.0% على أساس سنوي.

كما سجلت شركات الطيران الأفريقية نمواً بنسبة 7.5% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي خلال شهر أغسطس، في حين ارتفع الطلب في سوق الشحن بين أفريقيا وآسيا بنسبة 21.1% مقارنة بشهر أغسطس لعام 2023، ليحافظ على سجل مستمر من النمو المؤلف من خانتين على أساس سنوي منذ النصف الثاني لعام 2023. وزادت سعة الشحن أيضاً في شهر أغسطس بنسبة 11.4% على أساس سنوي.

-انتهى-

#بياناتشركات