ارتفاع الطلب في مصر على ملكية العقارات مدفوعاً بانخفاض قيمة العملة وزيادة معدل الإيجارات

سجل المكون العقاري السكني والمتعدد الاستخدامات نحو 522 مشروعاً قيد الإنشاء بقيمة تبلغ نحو 309.9 مليار دولار

خلال الربع الأول من عام 2023 تم تسليم نحو 17 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.3 مليار دولار

القاهرة، مصر: كشفت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أبرز النتائج التي توصل إليها أحدث تقرير لها حول مراقبة سوق العقارات المصري خلال الربع الأول من عام 2023، والذي تضمن الاتجاهات الرئيسية لتحركات السوق وأبرز الإحصاءات المتعلقة بقطاع العقارات المتنامي في البلاد، حيث أشار التقرير إلى أن المشاريع قيد التنفيذ والمجمعات الجديدة والطلب المتزايد على الملكية سترسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في مصر.

تدفق الاستثمارات في القطاع العقاري

سجل المكون العقاري السكني والمتعددة الاستخدامات نحو 522 مشروعاً قيد الإنشاء، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتمثل نحو 50% من إجمالي عدد المشروعات لمختلف المكونات لتستحوذ على نحو 83% من إجمالي قيمة الاستثمارات. وتوزعت هذه المشروعات على 21 محافظة في مصر، ووصلت إلى مراحل متقدمة من التطوير، حيث أن 52% من المشروعات تخطت عمليات البناء بها نحو 50% من الإنشاءات. ومن أبرز الوجهات الاستثمارية لهذه المشروعات محافظة القاهرة، التي استقطبت نحو 59% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية السكنية، تليها محافظة الجيزة بنحو 15%.

وخلال الربع الأول من عام 2023، أطلق ثمانية مطورين تسعة مشروعات في أربع محافظات مصرية، بتكلفة إجمالية تقدر بمليار دولار، وسط توقعات بوصولها إلى 15 مشروعفي الربع التالي من العام. وقدرت "شركة نايا للتطوير العقاري"، المعروفة سابقاً باسم "جميرا إيجبت للاستثمار العقاري"، استثماراتها في السوق المصري بنحو 370 مليون دولار، تمثل حوالي 37% من إجمالي الاستثمار في الربع الأول من العام. في حين تخطط "شركة تايم العقارية" لاستثمار ما يقرب من 252 مليون دولار. وتقع معظم هذه المشاريع الجديدة (44%) في محافظة القاهرة، بينما يقع 33% في محافظة الجيزة، وتتركز في "مدينة زايد الجديدة".

كذلك شهد سوق العقارات المصري خلال الربع الأول من عام 2023، تسليم 17 مشروعاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.3 مليار دولار، محققاً بزيادة قدرها 31% من حيث عدد المشروعات ونحو 32% من حيث القيمة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022. ويتركز نحو 24% من هذه المشاريع في محافظة القاهرة، وخاصة القاهرة الجديدة التي تُعد مركزاً رئيسياً للتنمية العمرانية، حيث وصلت فيها نسبة المشاريع التي تم تسليمها إلى 50% من إجمالي المشروعات المنتهية في محافظة القاهرة،التي بلغت نسبة مساهمتها إلى نحو 92% من إجمالي قيمة المشروعات.

وفي هذا السياق، برزت "شركة بالم هيلز للتعمير" كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، حيث استكملت 662 مبنى في مشروع "بالم هيلز فيرا القاهرة الجديدة" بتكلفة بلغت 640 مليون دولار. بينما استثمرت "شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" نحو 200 مليون دولار في "مجمع القطامية ديونز" الذي تم تسليمه في "القاهرة الجديدة".

وتضم محافظة الجيزة نحو 18% من المشروعات التي تم تسليمها، بقيمة إجمالية بلغت 108.5 مليون دولار. وتعد "شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار" (سوديك) من أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري، التي كان لها بصمتها أيضاً في الربع الأول من عام 2023، حيث استكملت مشاريع بقيمة 44.5 مليون دولار في المرحلة الثانية من مجمع "ذا استيتس" في "مدينة الشيخ زايد".

نمو الطلب على تملك العقارات

ارتفع متوسط السعر للشقق السكنية في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 30%، بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2022، في حين قفز متوسط السعر المطلوب للفيلات بنسبة 25%، ولحق به متوسط إيجار الشقق والفيلات الذي ارتفع بنحو 24% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الاتجاه التصاعدي للسوق إلى تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع معدل التضخم على تكاليف البناء في قطاع العقارات. كما عانت شركات التطوير العقاري من التغيرات في مستوى الربحية، مع بروز اتجاه آخر يتمثل في اندفاع المشترين لشراء العقارات في محاولة منهم لأخذ الحيطة من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وكشف "تقرير بروبرتي فايندر لمراقبة الأسواق" أن القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والمعادي حي شرق بجانب مدينة نصر كانت الخيارات المفضلة للباحثين عن امتلاك شقة. بينما شكلت مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وحي المعادي، ومدينتي، ومدينة نصر الخيار الأمثل لمستأجري الشقق. وحازت \مدينة 6 أكتوبر والغردقة ومدينتي، والقاهرة الجديدة ثم العاصمة الإدارية الجديدة على اهتمام مشتري الفلل، سواء للأغراض الاستثمارية أو السكنية، بينما فضل مستأجرو الفلل غالباً التوجه إلى مدينة 6 أكتوبر وحي المعادي ومدينتي والمقطم ومدينة القاهرة الجديدة.

وحقق حي المعادي، الذي يُعد من أكثر المناطق بحثاً عن شقق بغرفة نوم واحدة، أعلى عائد على الاستثمار بلغ 9.85%، في حين تصدرت مدينة القاهرة الجديدة قائمة المناطق التي حققت أعلى ربحية للفيلات المكونة من ثلاث غرف نوم، وبعائد على الاستثمار وصل إلى 8%.

وقالت نيرفين مجدي، المدير العام في بروبرتي فايندر مصر: "حقق سوق العقارات المصري في الربع الأول من عام 2023 قفزات كبيرة في مجال الاستثمارات، مدعوماً بالارتفاع الكبير في نسبة التملك والنمو الملحوظ في مشاريع التطوير العقاري. ومع استمرار هذا الزخم في المشهد العقاري وتحوله إلى أرض خصبة لنمو التكنولوجيا العقارية، ستصبح رحلة الباحثين عن منزل أكثر سلاسة مع توافر حلول متكاملة لحصولهم على الحياة التي يستحقونها."

يرجى الاطلاع على تفاصيل تقرير بروبرتي فايندر حول مراقبة سوق العقارات المصري هنا.

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نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر. وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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