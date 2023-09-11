دبي: تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة على المسار الصحيح لتسخير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز مكانتها وجهة عالمية لريادة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، بحسب تقرير صادر عن شركة "كرايون دايتا"، الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ومقرها دبي.

وقال "لاكشمي ناراسيمهان"، مدير قسم الحلول والتكنولوجيا لدى "كرايون دايتا": "تتمتع الإمارات بوضع قوي يؤهلها لاحتلال الريادة على صعيد تبني وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. حيث جعلت الحكومة الذكاء الاصطناعي أولوية رئيسية، وهناك منظومة قوية للشركات الناشئة والمؤسسات البحثية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر البلاد".

وتابع: "يمضي الذكاء الاصطناعي في مسار إحداث ثورة كبرى في العديد من القطاعات على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بين القطاعات التي يُرجح أن تكون أكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي هي: قطاع الخدمات المالية: لكشف عمليات الاحتيال وإدارة المخاطر وتوفير خدمة عملاء متميزة ومشورة استثمارية حيث يمكن استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في خلق تجارب شخصية للعملاء المصرفيين، وقطاع الرعاية الصحية: حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تطوير علاجات طبية جديدة وتشخيص الأمراض بدقة أكبر، وتوفير رعاية شخصية للمرضى، وقطاع التعليم: من خلال تخصيص العملية التعليمية وأتمتة المهام مثل التصنيف وتصحيح الاختبارات، وقطاع الخدمات اللوجستية: عبر تعزيز سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة النقل وخفض التكاليف، وقطاع التصنيع: من خلال أتمتة عمليات الانتاج وتحسين ضبط الجودة وتقليل الهدر".

وأكد أن"إطلاق نموذج "جيس" اللغوي خير مثال على التطور الهائل الذي تحققه الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للنماذج اللغوية المساعدة على سدّ الحواجز اللغوية بطرق متعددة، لا سيما وأن الإمارات تعد موطناً لأكثر من 200 جنسية مختلفة، يتحدثون ما يزيد على 200 لغة، مما يجعل من الصعب على الأشخاص التواصل مع بعضهم البعض، خاصة في مكان العمل أو في الجهات الخدمية التابعة للحكومة. ويمكن لأدوات مثل "جيس" معالجة هذا التحدي".

ولفت إلى أن "الآفاق المستقبلية للنماذج اللغوية في دولة الإمارات واعدة للغاية. حيث أصبحت النماذج اللغوية معقدة على نحو متزايد، كما يجري استخدامها ضمن مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك توليد النصوص والاجابة عن الأسئلة. وهناك عدة اتجاهات تساهم في دفع نمو النماذج اللغوية في الإمارات، من بينها أولاً: توفر كميات كبيرة من البيانات، حيث يتم تدريب النماذج اللغوية على كميات كبيرة من بيانات النصوص. وكلما زادت كمية البيانات التي يتم تدريب النماذج اللغوية عليها، زادت قدرة تلك النماذج على فهم وتوليد النصوص. وثانياً، تطوير خوارزميات جديدة، حيث يعمل الباحثون بشكل متواصل على تطوير خوارزميات جديدة تتيح للنماذج اللغوية التعلّم على نحو أكثر فاعلية. وثالثاً: زيادة قدرة الحوسبة، حيث تتطلب النماذج اللغوية قدرة حاسوبية كبيرة ليتم تدريبها وتشغيلها. وبينما تصبح القوة الحاسوبية أقل تكلفة، سيكون من الممكن تدريب نماذج لغوية أكبر وأكثر قوة".

جدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات للتشجيع على تبني وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استراتيجية الذكاء الاصطناعي لعام 2031 والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. وتعد الدولة موطناً لعدد من المؤسسات البحثية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، مثل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومؤسسة دبي للمستقبل. كما تشكل الإمارات وجهة رئيسية للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع وجود أكثر من 1000 شركة ناشئة متخصصة بهذه التكنولوجيا على امتداد البلاد.

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نبذة عن "كرايون دايتا":

"كرايون دايتا" هي شركة ناشئة متخصصة في البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، مع حضور محلي في الإمارات العربية المتحدة والهند. تأسست الشركة في عام 2012 وفق رؤية تتمثل في تبسيط خيارات العالم. تساعد منصة الشركة الرئيسية maya.ai الشركات عبر قطاعات الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية والسفر على خلق وتحقيق ايرادات مستدامة من خلال تسخير قيمة البيانات. إن قدرة منصة maya.ai مدفوعة بأربعة مكونات "كخدمة" _ البيانات، التوصية، تجربة العملاء، والسوق _ التي تعمل بصورة فردية أو مشتركة لخلق نتائج ملموسة. وحصدت "كرايون دايتا" مؤخراً جوائز E50 التي نظمتها "كي بي إم جي" و"بزنس تايمز" في سنغافورة. وظهرت الشركة أيضاً على قائمة HFS Hot Vendors Compendium لعام 2021. وحصلت على لقب "البطل الأول" ضمن برنامج مسرّع "هواوي سبارك" لعام 2022، ونالت المركز الثاني في فئة الحلول الرقمية، والمنتجات الاستهلاكية والخدمات ضمن تقرير Slingshot لعام 2020. وكانت "كرايون" أيضاً بين الشركات الـ 15 المتأهلة للتصفيات النهائية ضمن جوائز Emerging Enterprise Awards لعام 2019 في سنغافورة.