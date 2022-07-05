دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت الجامعة البريطانية في دبي مؤتمرها السادس لأبحاث الدكتوراه عبر الإنترنت ، عبر منصة بلاكبورد (Blackboard) وقد تم إنشاء مؤتمر أبحاث الدكتوراه لتطوير القدرات البحثية للطلاب للمساهمة في المجتمع البحثي الواسع إقليميا ودولياً حيث يجمع المؤتمر الطلاب في منتدى دولي يمكنهم من مشاركة أبحاثهم ونشرها. ويمكن المؤتمرالمتعدد التخصصات الطلاب من مناقشة الأبحاث والتدريب في مجالات التربية والأعمال والقانون والهندسة والتصميم المستدام والابتكار.

افتتح المؤتمر مدير الجامعة البروفيسورعبدالله الشامسي، الذي رحب بالمشاركين والحضور: وأضاف قائلا "يعد هذا المؤتمر منصة مثالية لتسهيل تبادل المعرفة والأفكار. ويوفر تفاعلا هاما بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب و يمنح طلابنا تجربة ملهمة تلعب دورا مهما خلال رحلتهم التعليمية"

و قد قدم ضيف المؤتمرالبروفيسورهنري س. طومسون، أستاذ معلوماتية الويب في معهد اللغة والإدراك والحوسبة بجامعة إدنبره، عرضا رئيسيا ناقش فيه العلوم المعرفية والذكاء الاصطناعي.

هذا وقد ناقش المؤتمر41 ورقة بحثية في مجالات مختلفة حيث تم الإعلان في نهاية المؤتمر عن ثماني جوائز لأفضل عرض تقديمي لتشجيع مهارات التقديم .كما سيتم الإعلان لاحقاً عن الفائزين بافضل البحوث حيث سيتم نشر 18 ورقة بحثية .

واختتم الدكتور خالد المري، عميد البحوث، المؤتمرقائلا: "كنا أول جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تنظم مؤتمرا كبيرا لأبحاث الدكتوراه في عام 2015. وقد قطعنا شوطا طويلا منذ ذلك الحين فهذا العام سيتم نشر وقائع مؤتمرنا من قبل Springer وسيتم فهرستها بواسطة Scopus. نحن فخورون جدا بإنجازات طلابنا ، حيث يوفر هذا المؤتمر فرصة ممتازة لهم لعرض أبحاثهم ومشاركة نتائجهم."

تحرص الجامعة البريطانية في دبي على تقديم افضل تعليم قائم على البحث وتطرح برامج في كل من المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه في مجالات التربية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشاريع والاستدامة وعلوم الكمبيوتر وإدارة الأعمال والمالية والقانون.

#بياناتحكومية

- انتهى -