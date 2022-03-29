يعد قراصنة الانترنت بتوفير المال السهل من المنزل لإقناع الضحايا بالمشاركة عن غير قصد في أنشطة غير قانونية، مثل غسيل الأموال.

حوالي 95٪ من التهديدات الإلكترونية المتعلقة بالوظائف التي تم تحديدها مؤخرًا بواسطة "بروف بوينت" تستهدف المؤسسات التعليمية خاصة الكليات والجامعات.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة - كشفت شركة بروف بوينت، الرائدة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، عن تهديدًا سيبرانياً يسمى الاحتيال الوظيفي؛ والذي يؤثر بشكل كبير على مؤسسات التعليم العالي؛ حيث يقوم الباحثون لدى شركة بروف بوينت ،بإنتظام، بتحديد ومنع تهديدات الاحتيال الوظيفي التي تحاول اغراء الضحايا بالحصول على وظيفة سهلة من المنزل.

في هذا الشأن؛ أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم هذه التهديدات؛ لا سيما في ظل تحول العديد من الموظفين إلى العمل عن بعد، حيث أصبح مفهوم العمل من المنزل يتزايد بشكل كبير. وقال 76٪ من الرؤوساء التنفيذين في مجال أمن المعلومات في دولة الإمارات أنهم شهدوا أكبر زيادة على صعيد الهجمات السيبرانية المستهدفة منذ التحول إلى العمل عن بعد على نطاق واسع. وفي الواقع؛ تشير بعض التهديدات المحددة إلى أن جائحة كوفيد- 19 تعد كجزء من الوصف الوظيفي أو أحد العوامل التي تدفع إلى العمل عن بعد.

من بين التهديدات التي تحمل الطابع الوظيفي؛ التي تم الكشف عنها مؤخرًا بواسطة شركة "بروف بوينت"، استهداف ما يقرب من 95٪ المؤسسات التعليمية خاصة الكليات والجامعات. ووفقًا لتقرير: "وجهات نظر الرؤوساء التنفيذين في مجال أمن المعلومات للعام 2021 - 2021 Voice of the CISO " الصادر عن شركة بروف بوينت؛ يعتقد 50٪ من رؤساء أمن المعلومات في دولة الإمارات في قطاع التعليم أن الخطأ البشري هو أكبر نقطة ضعف في الهجمات السيبرانية مما يهدد أمن مؤسساتهم،. جدير بالذكر أنه سوف يتسع نطاق هذه الهجمات طالما تستهدف الأفراد.

بدورها؛ قالت شيرود دي جريبو، نائب الرئيس لأبحاث التهديدات واكتشافها لدى بروف بوينت: "يمكن أن تتسبب هذه التهديدات السيبرانية في فقدان الأفراد لمدخراتهم أو يتم خداعهم للمشاركة في عملية اجرامية دون قصد. وتعد هذه الهجمات السيرانية مصدر خطر وقلق تؤرق الجامعات على وجه الخصوص. وتكتشف وتحظر بروف بوينت آلاف من تهديدات الاحتيال الوظيفي أسبوعياً والتي قد تضر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس."

جدير بالذكر أن التهديدات السيبرانية التي تنجم عن الاحتيال الوظيفي عندما يحاول قرصان الإنترنت تجنيد شخص ما بموجب فرضية عرض عمل مشروع؛ إذ يقوم بصياغة عروض عمل احتيالية بهدف سرقة الأموال أو المعلومات الشخصية أو تجنيد فرد للامتثال عن غير قصد لأنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال. وعادة ما يتظاهر قراصنة الانترنت بأنهم مجندون أو أرباب عمل ويحاولون إغراء الضحايا بمجموعة متنوعة من الفرص

وهناك العديد من الاختلافات في هذا التهديد بما في ذلك فرص العمل كمقدمي الرعاية أو المتسوقين السريين أو المساعدين الإداريين أو النماذج أو معالجات الخصم. يختلف الاحتيال الوظيفي عن التهديدات الأخرى مثل الاحتيال في الرسوم المتقدمة (AFF) بسبب موضوع الوظيفة والنتيجة النهائية أو هدف قراصنة الانترنت. قد ينتهي الأمر بالمتلقي بالحصول على وظيفة أو شعل دور تساعد قراصنة الانترنت في أهدافهم. ومن خلال الاحتيال في الرسوم المتقدمة AFF، يأمل قراصنة الانتنرت في الحصول على مبلغ صغير مقدمًا من خلال الوعد بأموال كبيرة لاحقًا. يقوم الاحتيال الوظيفي بجمع المعلومات وتجنيد المشاركين غير المعروفين في شبكة إجرامية. قد يبدأ البعض في البداية بجمع الأموال المزعومة مقابل رسوم إدارية أو خدمات جوازات السفر، ولكن يتم ذلك عادةً لاستبعاد المتقدمين وليس الهدف النهائي. علاوة على ذلك؛ قد تؤدي المشاركة في هذه المخططات إلى مواجهة الضحية لتهم جنائية للعمل كبغال مال.

وربما تستهدف قراصنة الانترنت الجامعات لأسباب عديدة. من المحتمل أن يكون الطلاب أكثر انفتاحًا على فرص العمل المرنة عن بُعد؛ قد لا يتعرف الطلاب الدوليون على العلامات المنبهة لرسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية كذلك المتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية؛ كما أن ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة التعليم يلقي بضيق على الموارد المالية للطلاب، مما يجعل الوعد بالحصول على نقود سريعة أكثر جاذبية

هذا وتتنوع الشرعية الواضحة لرسائل البريد الإلكتروني وفرص العمل؛ حيث يستخدم قراصنة الانترنت العلامات التجارية المشروعة والتهجئة والقواعد الصحيحة والأدوار الحقيقية في المنظمات المخادعة. علاوة على ذلك؛ يستخدم قراصنة الانترنت عناوين بريد إلكتروني مخادعة أو مخترقة لإرسال بريد إلكتروني مزيف للتوظيف، لا سيما التظاهر كمراكز مهنية جامعية أو كمسيرين لتمكين الأفراد للحصول على وظيفة.

في هذا الشأن؛ يجب أن يكون المستخدمون على دراية بهذه الأنواع من التهديدات، خاصة الباحثين عن عمل والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية بعد المرحلة الثانوية. لن يرسل أصحاب العمل الشرعيون أبدًا شيكات رواتب قبل أول يوم عمل للموظف، ولن يطلبوا من الموظفين إرسال أموال لشراء عناصر قبل بدء العمل.

ونسرد أدناه بعض الحيل الرئيسية التي تخدع الأفراد في الحصول على فرص عمل:

تم استلام عرض عمل غير متوقع من حساب بريد مجاني مثل Gmail أو Hotmail ينتحل مؤسسة شرعية

أو ينتحل مؤسسة شرعية أسئلة مقابلة غير موجودة أو مفرطة في التبسيط مع القليل من المعلومات أو معدومة حول واجبات الوظيفة

تلقي "شيك الراتب" فور بدء مناقشة مع المرسل

يشجع المرسل المستلم على التبديل إلى بريد إلكتروني شخصي أو حساب دردشة لمناقشة فرصة العمل

يتم اكمال لغة مثل طلب "مهمة سريعة"، خاصةً إذا كانت تتضمن إرسال الأموال عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو عناوين Bitcoin

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن بروف بوينت:

برووف بوينت هي شركة رائدة تعمل على توفير حلول متطورة في مجال الأمن السيبراني لحماية أهم الأصول المؤسسية، والمتمثلة في موظفيها.

وتدعم "برووف بوينت" من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المستندة إلى التقنيات السحابية، الشركات في مختلف دول العالم للتصدي للتهديدات السيبرانية وحماية بياناتها وتعزيز مرونة المستخدمين في التعامل مع الهجمات الإلكترونية.

وتعتمد المؤسسات الرائدة من مختلف الأحجام، بما في ذلك أكثر من نصف أكبر 1000 شركة في الولايات المتحدة Fortune 1000 –على حلول ومنتجات شركة "برووف بوينت" للحد من مخاطر الأمان والامتثال الأكثر خطورة والتي قد تنجم عن البريد الإلكتروني والتقنية السحابية ومنصات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. لمزيد من المعلومات يرجى الضغط على الرابط: www.proofpoint.com .

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