الرياض، كشفت جودادي في استبيانها العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 عن مجموعة من التحليلات والأفكار حول الدوافع والعقبات والنجاحات التي تشهدها مسيرة رواد الأعمال وسط مشهد الأعمال سريع التطور، حيث تمثل ريادة الأعمال رحلة مليئة بالتحديات والمكاسب.

الدوافع والتحديات المبكرة

أظهر الاستبيان أن العوامل الأساسية لتشجيع رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم تتمثل بالسعي إلى الاستقلال المالي (28%)، واتباع الشغف (28%)، والاستفادة من فرص السوق مثل وجود فكرة منتج أو خدمة جديدة (14%).

وأطلقت 69% من شركات المشاركين في الاستبيان أعمالها قبل خمس سنوات أو أقل، مما يشير إلى مشهد ريادة الأعمال الحيوي والديناميكي. ويمكن أن تشهد المراحل الأولى من ريادة الأعمال، على اختلاف فترات إطلاق مشاريعها، العديد من التحديات. وتشمل أهم العقبات التي يواجها أصحاب الشركات الصغيرة في المملكة عند إطلاق أعمالهم، تسويق أعمالهم عبر الإنترنت (52%)، والتسويق باستخدام الطرق التقليدية (31%)، وقلة الخبرة في تصميم المواقع الإلكترونية أو إدارة التكنولوجيا (24%).

نظرًا لأن هذه العقبات تتطلب موارد استراتيجية للتغلب عليها، فكر رواد الأعمال السعوديون بشأن مواردهم المالية، حيث اعتمدوا في بعض استثماراتهم الأولى أساليب تساعدهم على مواجهة التحديات المبكرة، مثل تسويق أعمالهم عبر الإنترنت (32%)، والتسويق باستخدام الطرق التقليدية (12%)، وتطوير منتجات وخدمات جديدة (10%).

التحديات الحالية والتحول الرقمي

تتطور التحديات التي تواجهها الشركات مع زيادة نموها، حيث يشير 39% من أصحاب الشركات حالياً إلى أن المشكلات المتعلقة بالتسويق هي التحدي الرئيسي أمامهم، تليها التحديات المالية (31%)، والعملاء (30%).

وبينما تواصل الاستثمارات الجديدة التركيز على التسويق من خلال الوسائل التقليدية (13%) وتطوير منتجات وخدمات جديدة (17%)، فإنها تبدي اهتماماً بالتحول الرقمي، حيث يتم توجيه معظم الأموال حالياً نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال التسويق عبر الإنترنت (32%). إن التحول نحو اعتماد منهجية أكثر تركيزاً على التكنولوجيا الرقمية يفتح المجال لتوفير فرص نمو جديدة لرواد الأعمال واستمرار نجاحهم على المدى الطويل.

الحصول على الإرشادات وقياس النجاح

يشكل الإرشاد والتوجيه عنصراً مهماً في رحلة ريادة الأعمال، حيث يسعى 76% من أصحاب الشركات إلى الحصول على النصائح. ويدرك رواد الأعمال السعوديون أهمية هذا النوع من الدعم في التغلب على تعقيدات إدارة الأعمال، إلى جانب دوره في نجاحهم وتعزيز مستوى رضاهم بشكل عام.

ويبرز الأثر الإيجابي لريادة الأعمال بوضوح مع تأكيد 99% من المشاركين في الاستبيان على تحسن حياتهم منذ بداية رحلتهم في عالم ريادة الأعمال.

ويدفع هذا النجاح والتقدم الكثيرين إلى رفع سقف طموحاتهم، حيث أفاد 63% من المشاركين في الاستبيان أن ما يصل إلى نصف إيراداتهم السنوية يأتي من المبيعات عبر الإنترنت، في حين يسعى %97 من الذين تشكل هذه المبيعات جزءاً من أعمالهم إلى جعلها مصدر دخلهم الأساسي. وتسلط هذه التطلعات الضوء على الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية والسعي لتعزيز الاستقلال المالي.

ويبدي 87% من المشاركين في الاستبيان ثقة وتفاؤلاً حول نجاح مشاريعهم في المستقبل على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

الخلاصة

يسلط استبيان جودادي العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 الضوء على مرونة أصحاب الشركات الصغيرة في المملكة وقدرتهم على الابتكار. وتتميز رحلة ريادة الأعمال بالنمو والتكيف، بدءاً من الدوافع الأولية لخوض هذه الرحلة والتحديات المبكرة التي تواجهها، ووصولاً إلى اعتماد التحول الرقمي والسعي للحصول على الإرشادات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة جودادي: "تلتزم جودادي بتوفير الأدوات والموارد الإلكترونية التي يحتاجها رواد الأعمال لتحقيق النجاح في هذا العصر الرقمي. ويتمثل هدفنا في دعم وتمكين أصحاب الشركات في جميع مراحل مسيرتهم ومساعدتهم على تحويل رؤيتهم إلى واقع ملموس".

لمحة حول شركة GoDaddy

تقدم شركة GoDaddy الدعم لملايين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لبدء أعمالهم وتنميتها وتوسيع نطاقها. وتعد الشركة الخيار المثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت. وتقدّم GoDaddy أدواتٍ سهلة الاستخدام تساعد أصحاب الشركات المتناهية الصغر على إدارة جميع عملياتهم في مكانٍ واحد، فضلاً عن توفير فريق من المختصين على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.GoDaddy.com.

-انتهى-

#بياناتشركات