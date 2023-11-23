دبي: تحرص دولة الإمارات على الاستثمار بكثافة في تطوير أنظمة النقل الجماعي الكهربائية والترويج للتبني الواسع النطاق للسيارات والحافلات والشاحنات الكهربائية، انطلاقاً من إدراكها لمدى أهمية النقل المستدام والدور المحوري الذي يضطلع به في تحقيق أهدافها في الوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050، وذلك بحسب "هيتاشي إنرجي"، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها.

وقال الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي في منطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، لشركة "هيتاشي إنرجي": "تشهد البنية التحتية العامة لشحن المركبات الكهربائية في دولة الإمارات توسعاً وتطوراً كبيرين في الآونة الأخيرة. حيث تطور النقل الكهربائي في الإمارات من محطات شحن مستقلة سابقاً لشحن مركبة أو مركبتين في نفس الوقت، إلى بنية تحتية متكاملة لمحطات الشحن، بما يؤكد الخُطى المتسارعة التي تتخذها الدولة لتحقيق مستهدفاتها المتعلقة بالحياد المناخي. لقد أظهرت الإمارات التزاماً قوياً في الترويج للنقل المستدام، خاصة وأن البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي تضطلع بدور محوري في تمكين التشغيل الفعّال والموثوق للسيارات والحافلات والشاحنات الكهربائية".

وأضاف: "مع انتقال الإمارات إلى منظومة طاقة أكثر نظافة، فإننا نشهد نمواً سريعاً في الطلب على الحافلات الكهربائية بالدولة، خاصة من جانب الشركات التي تقوم بتشغيل أساطيل الحافلات الكبيرة. إذ إن تمكين البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي في نقاط وقوف الحافلات من شأنه أن يجعل الانتقال إلى المركبات الكهربائية عملية سريعة وفعالة واقتصادية للغاية".

وأكد "الجزيري" أن "الكهرباء ستشكل العمود الفقري لمنظومة الطاقة بأكملها. ومن شأن نشر البنية التحتية الاستراتيجية لمحطات الشحن الكهربائي في مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، إلى جانب حلول الشحن السريع، أن يدعم كفاءة عمليات التشغيل بالدولة. ويؤدي دمج أنظمة الشحن وإدارة الطاقة الذكية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من جداول الشحن. وستساهم الحافلات الكهربائية في تحقيق أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية لدولة الإمارات، بما يتوافق مع التزامها في بناء مدن ذكية".

وتعمل الإمارات على تنفيذ بنية تحتية مركزية للشحن باستخدام محولات التيار المباشر عالية الطاقة، التي تمكّن الشحن الفعّال والمتزامن لعدة حافلات، ويتيح ذلك لمشغلي الأساطيل تخطيط مواعيد الشحن ودمج تقنيات الشحن الذكية لتطوير عمليات المراقبة. ويمكن لمشغلي الأساطيل في الإمارات دمج حافلات كهربائية ضمن أساطيلهم عبر الاستفادة من البنية التحتية لمحطات الشحن، التي توفر حلول شحن سريعة قابلة للتوسيع، تتيح إعادة شحن عدة حافلات تجارية بشكل متزامن في موقع واحد، بما يمكنهم من تحويل حافلاتهم العاملة بالديزل إلى مثيلاتها الكهربائية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية.

وأضاف "الجزيري" قائلاً: "أعلنت دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، لتكريس التزامها بالوصول إلى مستقبل مستدام. وتدعم "هيتاشي إنرجي" استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 من خلال تعزيز جهودها لتحقيق أهداف المناخ وتحقيق مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية".

وجدير بالذكر أنه بحلول عام 2050، سيتم تشغيل معظم أنظمة الطاقة حول العالم باستخدام الطاقات المتجددة ومصادر الكهرباء منخفضة الكربون. عالمياً، يشهد قطاع الطاقة المتجددة زخماً متزايداً وهو ينمو بوتيرة متسارعة جداً، وتواكب الإمارات هذا التوجه في مسيرتها نحو توليد طاقة كهربائية خالية من الوقود الأحفوري بنسبة 100 %، من خلال التركيز على الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة ومستدامة، وتشجيع شركات القطاع الخاص على تبني حلول الطاقة المتجددة في عملياتها التشغيلية.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 ميغاوات في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 40000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.