دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة دييل، المنصة العالمية لإدارة الموارد البشرية وتطوير العمل عن بُعد، عن دراسة جديدة تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر القائمة بين دول الخليج في اعتماد العملات المشفرة كوسيلة تمكن الموظفين من سحب رواتبهم باستخدام هذه العملات. وجاءت نتائج الدراسة الجديدة بما يتماشى مع النهج الاستشرافي والرؤية الاستباقية للإمارات في تعزيز الابتكار في القطاع المالي وإنشاء أطر تنظيمية موثوقة تمكن المستخدمين من تبني التقنيات الجديدة.

تسلط الدراسة الضوء على الزيادة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة كوسيلة فعّالة لتلقي المدفوعات من شركاتهم. وقد أجرت الشركة استطلاع إجراء استطلاع واسع النطاق بمشاركة أكثر من 1600 موظف وأكثر من 700 مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف جمع بيانات وتحليلات قيّمة حول هذا الاتجاه المتنامي.

وتُظهر نتائج الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في اعتماد العملات المشفرة لسحب الرواتب للموظفين، بنسبة 87%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 8%، في حين تأتي قطر بالمركز الثالث بنسبة 4.8%. أما على صعيد المنطقة، فقد أظهرت النتائج أن مصر تتصدر القائمة، حيث شهدت أكثر من 25,000 عملية سحب باستخدام العملات المشفرة في الـ 12 شهرًا الماضية. وتُعد المغرب ولبنان أيضًا من الدول التي تسعى إلى اعتماد العملات المشفرة.

ومن الجدير بالذكر أن الإيثريوم تحتل المرتبة الأولى من بين العملات المشفرة المفضلة لعمليات السحب، حيث تمثل نسبة 51.2%. وتأتي بعدها العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي (USDC) بنسبة 24.5%، فيما تسيطر عملة البيتكوين على 20.2% من عمليات السحب. في حين جاءت كل من سولانا وداش من بين العملات المشفرة الخمس الأكثر استخدامًا في عمليات السحب بنسبة 2.5% و1.6% على التوالي.

في هذا السياق، قال طارق سلام، رئيس الإدارة في شركة دييل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تقدم الدراسة التي أجرتها دييل رؤى وتحليلات قيّمة حول أحدث الاتجاهات في قطاع التوظيف. وأشاد بالنمو السريع في اعتماد العملات المشفرة الذي تشهده الإمارات والمنطقة بشكل عام. وأضاف سلام: تلعب الجهات المنظمة دوراً هاماً في تعزيز المشاركة في نظام العملات المشفرة، وسنتابع عن كثب هذا الاتجاه المتنامي في اعتماد العملات المشفرة."

في ظل التطور المستمر في المشهد المالي العالمي، تبنت الإمارات العربية المتحدة اعتماد العملات المشفرة لسحب الرواتب للموظفين. وبينما تواصل الإمارات قيادتها لهذا الاتجاه، تتبع دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفس الخطى، حيث تشهد العملات المشفرة ارتفاعًا في شعبيتها وقبولها كوسيلة للتعامل. ويُظهر تفوق الإيثريوم بين العملات المشفرة المفضلة والاستخدام المتنوع للأصول الرقمية الأخرى حجم التغيير والتطور المستمر في المشهد المالي العالمي، حيث يسعى الموظفون والشركات على حد سواء إلى اعتماد العملات المشفرة في عمليات سحب ودفع الرواتب.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول دييل

تُعد "دييل" منصة متكاملة لإدارة عمليات الموارد البشرية للفرق العالمية، وتساعد الشركات على تسهيل مختلف جوانب عمليات إدارة القوى العاملة العالمية، بدايةً من تعريف الموظفين بثقافة الشركة وتأهيلهم للعمل، وصولاً إلى كشوفات الرواتب والامتثال للقوانين المحلية. وتعمل الشركة مع متعاقدين مستقلين وموظفين بدوام كامل في أكثر من 150 دولة، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة. ويستغرق الاشتراك في خدمات "دييل" والبدء باستخدامها بضع دقائق فقط. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: Deel.com.