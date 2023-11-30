عشية انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في دبي

66% من المشاركين يدعون الى تضافر الجهود بين الحكومات والأفراد والشركات لمواجهة التحديات البيئية

98٪ من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة يرى أن الشركات يمكن أن تحدث فرقا في مواجهة التحديات البيئية من خلال خياراتها وإجراءاتها.

58٪ يسعون للحصول على معلومات الاستدامة من وسائل التواصل الاجتماعي.

أعرب 90٪ عن نيتهم زيادة تبنيهم للممارسات أو المنتجات المستدامة في المستقبل.

78٪ على استعداد لدفع المزيد على المنتجات الصديقة للبيئة.

الامارات العربية المتحدة، عشية انعقاد مؤتمر الاطراف في دورته الثامنة والعشرون ” COP28” الذي تستضيفه الامارات العربية المتحدة في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، أجرت "تولونا"، الشركة الرائدة في مجال استشارات أبحاث المستهلكين والتكنولوجيا وأبحاث السوق، استطلاعا شاملا يهدف إلى قياس عمق الوعي والاهتمام بالاستدامة وتغير المناخ بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوضح الاستطلاع وجهات النظر والسلوكيات والتطلعات المتنوعة للمجتمع فيما يتعلق بالاستدامة والوعي البيئي، وتسلط النتائج الضوء على عزم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ على تطبيق الاستدامة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات واستراتيجيات متضافرة، بما يتماشى مع أهداف اتفاقيات باريس للمناخ.

نظرة ثاقبة على الالتزام بالاستدامة

تؤكد النتائج التي توصل اليها الاستطلاع أن سكان الإمارات على درجة كبيرة من الوعي فيما يتعلق بالاستدامة مع نسبة متدنية لم تتخطى ال 2٪ أفادت انه ليس لديها معلومات في هذا الإطار. الا أن هذا الوعي يشوبه قلق متفاوت بين95 ٪ بين أوساط المشاركين في الاستطلاع، حيث أعربت نسبة 59٪ من بينهم عن قلقها بشأن التحديات البيئية السائدة. كما أشار الاستطلاع الى الوعي بشأن التغيرات المناخية اذ افاد 98٪ من المستجيبين إنهم على دراية بالمفهوم العام لهذه التغيرات وأقر 93٪ بأن تغير المناخ يمثل مصدر قلق عالمي بالغ الأهمية مشيرين الى الحاجة الملحة لجود مشتركة في مواجهة التحديات البيئية الملحة.

وعي بيئي في إجراءات المستهلك الاستباقية

وأظهر الاستطلاع أيضا أن المخاوف البيئية تشجع المستهلكين على اتخاذ إجراءات استباقية حيث ان نسبة 59٪ قد اعتمدت الاكياس القابلة لإعادة الاستخدام، و 52٪ أعربوا عن دعمهم لمصادر الطاقة المتجددة، و 49٪ تبنوا السيارات الهجينة أو الكهربائية، و 53٪ استخدموا خدمات مشاركة وسائل النقل، وهو تحول نحو النقل الصديق للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 97٪ أن قطاع الاعمال يلعب دورا محوريا في مواجهة التحديات البيئية من خلال إجراءاتها.

الاهتمامات البيئية الأساسية والثقة في جهود الاستدامة

تعمق الاستطلاع في المخاوف البيئية الأساسية، وكشف أن نسبة 39٪ قلقة في الغالب بشأن تلوث الهواء، بينما سلط 30٪ الضوء على المخاوف بشأن تلوث المياه، والقضايا المتعلقة بتغير المناخ، وهدر الطعام. ومن المثير للاهتمام أن 51٪ أظهروا ثقة معتدلة في المعلومات حول الاستدامة التي تقدمها الشركات على مواقعها الالكترونية، مما يشير إلى مستهلك مميز بشكل متزايد يسعى إلى مزيد من الشفافية في مبادرات الاستدامة من قبل الشركات.

القنوات المفضلة للحصول على معلومات حول الاستدامة

وكشف الاستطلاع أيضا عن القنوات التي يلجأ إليها المستهلكون للحصول على معلومات الاستدامة حيث اظهر ان 57٪ يستقون المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي و49% من الوسائل الإعلامية المختلفة و 54٪ يعتمدون على تصفح المواقع المعنية عبر شبكة الإنترنت، و 40٪ يتصفحون مواقع الشركات وإلى الملصقات على المنتجات بينما 39٪ يحصلون على معلومات من الأصدقاء والعائلة. علاوة على ذلك، أعرب 78٪ عن استعدادهم لدفع أسعار أعلى على المنتجات الصديقة للبيئة، مما يشير إلى طلب قوي في السوق..

المسؤولية المشتركة والنوايا المستقبلية

وتعزيزا للإيمان المشترك بالمسؤولية الجماعية، دعا 66٪ من المشاركين الحكومات والأفراد والشركات إلى ان تضافر جهودها في مواجهة التحديات البيئية. وعندما يتعلق الأمر بالشركات، يحرص المستهلكون على مطالبتها ببزل المزيد من الجهود في تحقيق الشفافية في ممارستها لأمور الاستدامة، وافادوا انه يتوجب على العلامات التجارية

ان تتخذ بعض الخطوات في هذا الإطار لتصبح أكثر استدامة وتساهم بفعالية في مكافحة تغيرات المناخ مع التركيز بشكل خاص على الحد من التغليف البلاستيكي وانبعاثات الكربون في عملياتها، ان حوالي 65٪ من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة يرغبون في رؤية المزيد من التركيز على هذه الإجراءات.

يضاف الى ذلك، ان لدى المستهلكين توقعات كبيرة من القطاعات الحكومية أيضا حيث ان 69٪ يطالبونه ببذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بزيادة الوعي العام بتغير المناخ، و58٪ حريصون على المطالبة باعتماد لوائح تشريعية بيئية أكثر صرامة، و 57٪ يريدون رؤية المزيد من التعاون بين الدول بشأن مبادرات المناخ.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، أعرب 91٪ عن نيتهم تبني ممارسات أكثر استدامة في المستقبل، مؤكدين على القدرة على تحمل التكاليف (55٪)، وزيادة الوعي (53٪)، والحاجة إلى زيادة توافر المنتجات المستدامة (52٪) كعوامل من شأنها تشجيع المزيد من السلوك الواعي بالبيئة.

التوعية ب COP28

ومع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر العالمي، ركز الاستطلاع أيضا على مدى وعي المشاركين فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 وأهداف اتفاقات باريس. وأفاد 77٪ من المشاركين انهم على علم بأن COP28 ينعقد في دبي حيث قال 92٪ منهم أن استضافة المؤتمر العالمي في الإمارات العربية المتحدة جعلتهم أكثر وعيا بدور الأمم المتحدة في معالجة قضايا الاستدامة والمناخ.

وتحدث جورج عكاوي، مدير حسابات المؤسسة ورئيس مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في تولونا، عن نتائج الاستطلاع قائلا: "بينما نتعمق في نتائج الاستطلاع، نرى انه من الواضح أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يظهرون وعيا عميقا فيما يتعلق بالاستدامة وتغير المناخ. ويؤكد هذا الاعتراف بالمسؤولية البيئية على الطلب المتزايد نحو المنتجات الصديقة للبيئة في سوق الامارات. وأضاف: "تعد نتائج الاستطلاع بمثابة شهادة دامغة على المشهد المتطور في سوق الامارات، مما يشير إلى حاجة الشركات والعلامات التجارية وصانعي السياسات إلى مواءمة استراتيجياتهم مع تغيرات اتجاهات المستهلكين والضرورات البيئية بشكل محوري. وتحتاج العلامات التجارية على وجه الخصوص إلى فهم هذه التحولات بشكل أفضل واعتماد الاستدامة في أساسيات عملياتها".

وأكد العكاوي أن هذا التطور التكافلي هو الحل الأمثل بما يعزز التآزر الجماعي الذي يدفع نحو مستقبل أكثر استدامة، مستقبل يتردد صداه مع تطلعات وقيم سكان دولة الإمارات العربية المتحدة..

#بياناتشركات

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