أعلن استطلاع جديد لشركة الأبحاث والاستشارات Tech+IP (تيك + آي بي) ومقرها الولايات المتحدة أن شركة هواوي الصينية حصدت المرتبة الأولى عالمياٌ في مجال امتلاك براءات اختراع شبكات الجيل الخامس.

وتأتي نتائج الاستطلاع جديرة بالملاحظة بالنظر إلى أن التصنيفات الجديدة للدراسة كانت خلاصة تقييم دقيق لم يستمد ثقله من مجرد النظر في معيار براءات الاختراع الأساسية المقدمة، بل اعتمد معايير أخرى كالموقع الجغرافي وعلاقة براءة الاختراع بغيرها من براءات الاختراع وموقع وجدوى براءة الاختراع على ضوء معايير الجيل الخامس الدولية المعتمدة والمتفق عليها. وقالت الشركة أن نتائج استطلاعها اعتمدت على دراسة 200,500 براءة اختراع، بما فيها 24000 تم التقدم بها في عام 2021.

وتعتبر شركة الأبحاث الأمريكية في موقع جيد للقيام بمثل هذه الدراسات، حيث يتضمن تاريخ الشركة التي تمتلك مكاتب في واشنطن وسان فرانسيسكو عملها كمستشار مالي لصفقة شركة بلاك بيري الشهيرة بـ 600 مليون دولار.

وتقول نتائج الاستطلاع أنه في مجال شبكات الجيل الرابع، تعتبر شركة "كوالكوم" الأمريكية لبيع الرقائق صاحبة براءات الاختراع التي تتمتع بأكبر انتشار عالمي، وهذا ليس مفاجئاً بالنظر لموقع الشركة الريادي منذ فترة طويلة في سوق صناعة الهواتف النقالة العالمي. أما في سوق براءات اختراع الجيل الخامس الذي لا يزال قيد التطور، يختلف الوضع كثيرًا، فبحسب الاستطلاع، تأتي شركة هواوي الصينية في صدارة تصنيفات ترخيص براءات اختراع شبكات الجيل الخامس، والتي تشمل عدد براءات الاختراع والتغطية العالمية والالتزام بالمعايير التقنية "الأساسية". وتقول شركة الاستطلاع أنه في عام 2021 ، كانت 95٪ من براءات الاختراع الصادرة والمعلن عنها مرتبطة بتقنية الجيل الخامس، ما يعكس قوة التطور الذي يشهده سوق نشر شبكات الجيل الخامس.

في غضون ذلك، يبدو ان هناك الكثير من الإجراءات القائمة في أروقة مجالس الإدارة وقاعات المحاكم فيما يتعلق ببراءات اختراع الجيل الخامس، ويبدو أن عمالقة التكنولوجيا "آبل" و"إريكسون" ينزلقون إلى معركة لامفر منها على ممتلكات كل منهما في مجال تقنية الجيل الخامس.

وتشير التطورات إلى أن مشهد براءات اختراع الجيل الخامس لا يزال محل نزاع حاد وما زال فضاؤه يتطور. وبالتالي، قد تكون مزاعم الانتصار والتربع على عرش براءات اختراع هذه التقنية الثورية سابقة لأوانها، لا سيما بالنظر إلى أن شركة هواوي التي تصدرت براءات اختراع تقنية الجيل الخامس عالميا لاتزال معرضة بشكل واضح لتهديد من حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها، وهو وضع أثر بلا شك على مبيعاتها من معدات الجيل الخامس، وبالتالي يمكن أن يؤثر أيضًا بشكل محتمل على موقعها الحالي في سوق ترخيص براءات الاختراع العالمي.

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