عبر السنوات الأخيرة، تطورت أرقام الهواتف لتصبح أدوات تعريف أساسية، تشبه المعرفات الشخصية، وباتت ضرورية لتسجيل الدخول إلى العديد من الخدمات عبر الإنترنت بدءاً من الشبكات الاجتماعية، ووصولاً إلى التطبيقات المصرفية. لذا، يعد التحكم بهذه الأرقام أمراً محورياً، حيث من المحتمل أن يؤدي فقدانها إلى مشاكل أمنية كبيرة للمالك. فقد باتت هذه الأرقام مدمجة في الهويات الرقمية للمستخدمين لدرجة أن فقدان القدرة على إدارتها قد يفتح الباب أمام الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية والمالية المهمة. يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع الإجراءات التالية للحفاظ على أمان أرقام هواتف المستخدمين.

أشار تقرير «الملخص العالمي الرقمي لعام 2024» من شركة Kepios، إلى وجود 5.65 مليار مشترك فريد في خدمات الهاتف المحمول حول العالم. ويشير هذا الرقم المهم إلى أن غالبية سكان العالم لديهم رقم هاتف واحد على الأقل، ويستمر نمو هذا الاتجاه كل عام. ونظراً لهذه الحقائق، يسلط خبراء كاسبرسكي الضوء على المخاطر والمسؤوليات المرتبطة بإدارة خطوط الهاتف، مشددين على الحاجة إلى الوعي وتدابير الحماية التي يمكن استخدامها في حالة اختراق أرقام الهواتف.

إجراءات الأمان بعد فقدان الهاتف وبطاقة SIM

يُمثّل فقدان الهاتف أو سرقته مع بطاقة SIM بداخله صدمة مؤلمة. إذ لا يقتصر الموقف على الفقدان الفوري لجهاز شخصي، بل يشكل خطراً على الأمن الرقمي للمالك كذلك. ونظراً لإمكانية نقل بطاقات SIM بسهولة إلى هاتف آخر، فإن غياب حماية رقم التعريف الشخصي (PIN) يترك الحسابات الشخصية المرتبطة بهذا الرقم عُرضة للوصول غير المصرح به.

يُنصح بالاتصال بمزود الخدمة أولاً في مثل تلك الحالات لحظر بطاقة SIM المسروقة. وبمجرد توقف البطاقة عن العمل، لن تشكل خطر سوء الاستخدام على مالكها. وتتمثل الخطوة التالية للحظر في استصدار بطاقة SIM جديدة بنفس رقم الهاتف. بالنسبة لمستخدمي شرائح e-SIM (شرائح SIM الإلكترونية)، تتضمن العملية الاتصال بمزود الخدمة لإلغاء تنشيط بطاقة SIM على الجهاز المفقود والترتيب لإعداد الاتصال على جهاز جديد. وتساعد هذه الإجراءات الوقائية على تقليل تأثير الخسارة وحماية المعلومات الشخصية بشكل فعال.

الإدارة الآمنة لتغييرات رقم الهاتف

عندما تظهر الحاجة للانتقال إلى رقم جديد - ربما بسبب كثافة البريد العشوائي أو المكالمات الاحتيالية أو الاهتمام غير المرغوب فيه من الآخرين - فمن الضروري إدارة عملية النقل بشكل مدروس. إذ يمكن أن يكون الرقم الحالي بمثابة اسم مستخدم أو خيار استرداد رئيسي للعديد من الخدمات المهمة، بما في ذلك حسابات الشبكات الاجتماعية والتطبيقات المصرفية.

إذ تقوم شركات الاتصالات بتدوير الأرقام بعد مدة من إيقافها، وتعيد تخصيص الأرقام القديمة لمستخدمين جدد بشكل مستمر. وبالتالي، إذا لم تتم إعادة تعيين الحسابات المرتبطة بالرقم القديم إلى رقم جديد، يمكن أن يتمكن المالك الجديد لرقم الهاتف من الوصول إليها، وهو ما يعرّض المعلومات الشخصية للخطر.

يُنصح بعدم التسرع في تلك العملية. وعادة ما يكون الخيار الأكثر أماناً هو الحصول على خط جديد مع الحفاظ على الخط القديم نشطاً في البداية. وتُعتبر هذه الخطوات ضرورية لفصل الحسابات عن الرقم السابق بسلاسة. ويعد استخدام مدير كلمات مرور مفيداً للغاية خلال هذه المرحلة، حيث يمكن أن يساعد في تحديد الخدمات التي تستخدم الرقم كوسيلة اعتماد لتسجيل الدخول. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد معاينة سجلات الرسائل النصية الواردة بحثاً عن رموز التأكيد في تحديد الخدمات التي تحتاج إلى التحديث.

حيل استبدال بطاقات SIM

تبدأ حيل استبدال بطاقات SIM عندما يقوم أحد المحتالين بجمع معلومات شخصية كافية لانتحال هوية شخص ما. حيث يحصل عليها من خلال التصيد الاحتيالي، عبر إرسال رسائل بريد إلكتروني زائفة تشبه تلك الواردة من مزود خدمة الهاتف المحمول الحقيقي، وتطلب إدخال تفاصيل شخصية على موقع ويب احتيالي، كما يمكن الحصول عليها عبر المكالمات الاحتيالية، حيث يتصل المحتال متظاهراً بأنه موظف لشركة هواتف محمولة، ويخدع المستخدم لإفشاء معلومات حساسة.

بمجرد حصولهم على الأسماء، والعناوين، وأرقام الضمان الاجتماعي، يمكن للمحتالين جعل مزود الخدمة ينقل رقم الهاتف إلى بطاقة SIM جديدة يتحكمون فيها، وهو ما يسمح لهم باعتراض جميع الرسائل المرسلة إلى هذا الرقم، مثل رموز المرور أحادية الاستخدام، وبالتالي تمكينهم من الوصول إلى الحسابات المالية والشخصية. ولا يدرك الضحايا أنهم تعرضوا للاحتيال حتى يفقدوا خدمة الهاتف المحمول أو يلاحظوا أنشطة غريبة على حساباتهم عادةً.

للحماية من عمليات الاحتيال تلك، يجب توخي الحذر عند التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات التي تطلب تفاصيل شخصية أو تحث على اتخاذ إجراء سريع. لذا تحقق من أي اتصالات مشكوك فيها عن طريق الاتصال المباشر بمزود الخدمة عبر القنوات الرسمية. وفي حال شككت بتعرضك لاستبدال بطاقة SIM، تواصل مع شركة الاتصالات على الفور لتأمين الحساب ومراقبة البيانات المالية للمعاملات غير المصرح بها. كما تفيد إضافة رقم تعريف شخصي أو كلمة مرور فريدة لتغييرات الحساب لدى مزود خدمة الهاتف في تعزيز الحماية، بينما يساعد استخدام حلول الأمن السيبراني الشاملة، مثل Kaspersky Premium، على الحماية من التعامل مع المواقع التي تهدف إلى الحصول على بيانات المستخدمين الحساسة.

علقت آنا لاركينا، خبيرة تحليل محتوى الويب في كاسبرسكي، بالقول: «في عالم اليوم المترابط، تحولت أرقام الهواتف إلى واحدة من أهم أدوات التعريف الشخصية، فهي أشبه ببصمة رقمية. لذلك، من الضروري التعامل مع أمنها بأقصى قدر من العناية. ويمكننا حماية أنفسنا من أي أضرار جسيمة في المستقبل، من خلال إدراك مخاطر سوء الاستخدام والمساومات المحتملة. وعلاوة على ذلك، تشكل اليقظة واستخدام حلول الأمن السيبراني الحديثة دفاعاً قوياً ضد التهديدات المختلفة.»

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 200,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

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