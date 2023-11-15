وفقاً لدراسة مسحية عالمية صادرة عن DHL eCommerce

متسوقو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متحمسون للتسوق عبر الإنترنت في ظل توفير مزيد من المرونة والشفافية في عمليات التسليم

67 ٪ من متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقومون بشراء السلع من خارج حدود بلادهم.

81 ٪ يفضلون معرفة شركة التوصيل قبل القيام بعملية الشراء.

61 ٪ سيتخلون عن عملية الشراء إذا لم يكن لديهم ثقة في شريك التوصيل.

دبي، الامارات العربية المتحدة: أصدرت دي اتش ال للتجارة الإلكترونيةeCommerce “ DHL" الاستطلاع العالمي الأول للمتسوقين عبر الإنترنت لعام 2023 والذي يركز على تحليل أنماط الشراء عبر التجارة الإلكترونية حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا وتوفر الدراسة المسحية عبر الإنترنت رؤى حول أماكن وأسباب تسوق الأفراد عبر الحدود، بما في ذلك ميولات المتسوقين وحجم الانفاق، وتوجهاتهم تجاه التوصيل وسياسة الإرجاع فضلاً عن حرصهم على الاستدامة.

وأشار التقرير إلى أن متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم أكثر فئة يفضلون شراء السلع من خارج حدود بلدهم (67٪)؛ لافتين إلى أهمية توافر شركة توصيل محترفة؛ حيث أعربوا عن استعدادهم للتخلي عن عملية شراء إذا لم يتم تقديم الخيار المطلوب في عملية التسليم. علاوة على ذلك، أكد 69٪ منهم أنهم يرغبون في التوصيل المجاني في اليوم التالي؛ علاوة على تفضيلهم سياسة الإرجاع المجاني، حيث يفضل 1 من كل 3 الدفع نقدًا عند التسليم.

أظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت بين سكان الإمارات، حيث أعرب ما يقرب من الخُمس عن تسوقهم عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل في اليوم. كما حدد الاستطلاع خدمة التوصيل السريع كأحد أولويات هؤلاء المستهلكين، حيث قال 45٪ منهم إن الأوقات الطويلة للتوصيل تثير استياءهم أكثر عند التسوق عبر الإنترنت. وقال 54٪ من متسوقي الإمارات أيضًا إن التوصيل المجاني سيحسن بشكل كبير تجربتهم في التسوق عبر الإنترنت، وقال 96٪ إنهم سيتخلون عن سلة التسوق الخاصة بهم إذا لم يتم تقديم خيارات التوصيل المفضلة لديهم.

ويحرص 81٪ من متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على معرفة شركة التوصيل قبل القيام بعملية الشراء؛ وأكثر من نصفهم (58٪) يشترون فقط من المواقع التي توفر سياسة ارجاع مجاني. كما أكد 48٪ من المتسوقين بأن الجودة الأفضل هي السبب الرئيسي لشراء السلع من الخارج حيث ان متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين الأقل رضىًا عن التوصيل المحلي بنسبة 85٪.

وتعليقاً على نتائج الاستطلاع؛ قالت ياسمينة بلوعيد، المديرة التجارية الإقليمية لقطاع الأزياء والمنتجات الفاخرة لدى دي اتش جلوبال فواردينج في الشرق الأوسط:"يسلط هذا الاستطلاع الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه مقدمو خدمات التوصيل في رحلة التسوق عبر الإنترنت؛ وأهمية مرونة التسليم والشفافية كونهم يعدون عوامل حاسمة بالنسبة للمتسوقين. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 57 مليار دولار في عام 2026، سيكون من المفيد أن يقوم تجار التجزئة عبر الإنترنت بسد الفجوات في رحلة المستهلك لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة. يوفر تقريرنا العديد من الرؤى القيمة حول ما يحتاجه تجار التجزئة في الشرق الأوسط للتعامل معه لضمان سعادة ورضا المتسوقين وتوفير تجارب ناجحة."

أعرب المتسوقون عن استيائهم من التكاليف غير الظاهرة عند التسوق عبر الإنترنت، حيث أظهر 42٪ من متسوقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنهم يشترون فقط من البائعين الذين يضمون تكاليف التوصيل في تكلفة السلع؛ كما كانت الاستدامة جانبًا مهمًا أيضًا بالنسبة لمتسوقي الإنترنت، حيث أظهر الاستطلاع أن المتسوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على استعداد لدفع المزيد عندما يتعلق الأمر بالتسوق المستدام، حيث قال 42٪ من متسوقي الإمارات إنهم على استعداد لدفع مزيد من الأموال من أجل تسليم مستدام.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن استطلاع دي اتش ال العالمي الأول عن المتسوقين للعام 2023:

جاء تقديم الاستطلاع من قبل DHL eCommerce ويوفر رؤى حول قطاع التجارة الإلكترونية الدولية والأسواق الخاصة وتفضيلات المستهلكين. قامت دي اتش ال بتكليف الدراسة لفهم عادات التسوق عبر الإنترنت للمستهلكين عبر أوروبا وحول العالم بشكل أفضل. أجري الاستطلاع العالمي عبر 13 سوقًا عالميًا (الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الهند، ماليزيا، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تايلاند، الإمارات، والولايات المتحدة) وشمل 11,500 مشارك. يغطي الاستطلاع الأوروبي 10 أسواق رئيسية أوروبية (المملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، السويد، بولندا، هولندا، إيطاليا، التشيك، والنمسا) ويشمل رؤى أكثر من 5,000 متسوق تم استطلاع آراؤهم.

للإطلاع على التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي: استطلاع دي اتش ال العالمي الأول عن المتسوقين للعام 2023

نبذة عن دي إتش إل

دي إتش إل هي شركة خدمات لوجستية للعالم وعلامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الافراد والشركات بشكٍل آمن وموثوق من أجل التمكين المستدام لتدفقات التجارة العالمية. ومن خلال توفير الحلول المتخصصة لأسواق النمو والقطاعات التي تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة استطاعت دي إتش إل أن تكون "شركة الخدمات اللوجستية للعالم". دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل. وحققت المجموعة أرباحاً بلغت أكثر من 66 مليار يورو عام 2020. وفي ظل ممارسات الشركة المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمةً إيجابية في العالم تهدف مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل إلى تقديم خدمات لوجستية بصافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.