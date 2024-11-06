كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات قطاع السفر الجوي في الأسواق العالمية لشهر سبتمبر 2024، وفيما يلي أبرز ما ورد فيها:

سجل إجمالي الطلب على السفر، ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعاً قياسياً بنسبة 7.1% مقارنةً بشهر سبتمبر من العام الماضي، وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.8% على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر سبتمبر عند 83.6% (في زيادة بواقع 1.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر لعام 2023).

ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعاً قياسياً بنسبة 7.1% مقارنةً بشهر سبتمبر من العام الماضي، وارتفعت السعة الإجمالية، التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.8% على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر سبتمبر عند 83.6% (في زيادة بواقع 1.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر لعام 2023). ارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 9.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2023، كما سجلت السعة نمواً بنسبة 9.1% على أساس سنوي، وازداد عامل الحمولة وصولاً إلى 83.8% (مرتفعاً بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).

بنسبة 9.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2023، كما سجلت السعة نمواً بنسبة 9.1% على أساس سنوي، وازداد عامل الحمولة وصولاً إلى 83.8% (مرتفعاً بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023). ارتفع الطلب المحلي على السفر بواقع 3.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وازدادت السعة بنسبة 0.7% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.3% (بزيادة بواقع 2.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "شهد قطاع السفر هذا العام نمواً غير مسبوق، حيث بلغ الطلب على الرحلات الجوية ذروته. ويساهم هذا الإقبال الكبير، الذي يمثل نبأً ساراً للمسافرين والاقتصاد العالمي، في توفير مزيد من فرص العمل وزيادة التبادلات التجارية. ومع ذلك، فإن هذا النمو يطرح تحديات جديدة تتمثل في الضغط المتزايد على البنية التحتية للمطارات والمجال الجوي، وهو ما قد يهدد بتقليص هذه الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. وتواجه الحكومات حالياً مفترق طرق حاسماً، فإما أن تظل متأخرة عن ركب التنافسية العالمية في ظل سعي الدول الأخرى إلى تعزيز علاقاتها الدولية، أو تتخذ خطوات جريئة لدفع عجلة التنمية المستدامة. وتحرص شركات الطيران على الاستثمار بشكل كبير لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب رؤية سياسية مدعومة بأفعال ملموسة، لضمان وجود كفاءة ووقاية كافيتين في إدارة المطارات وحركة الطيران، بما يلبي احتياجات المسافرين والشركات في مجال السفر".

أسواق السفر الجوي العالمية - التفاصيل حسب المناطق

سجلت جميع المناطق نمواً في أسواق السفر الجوي العالمية في سبتمبر 2024، قياساً بالشهر ذاته من العام السابق. واختلف عامل الحمولة بشكل ملحوظ بين المناطق الجغرافية؛ فقد سجلت أوروبا أعلى المعدلات، وشهدت آسيا وأفريقيا تحسناً، بينما عانت الأمريكيتان والشرق الأوسط من انخفاض.

سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 18.5% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 17.7% على أساس سنوي، فيما بلغ عامل الحمولة 82.6% (بزيادة بواقع 0.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).

سجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 7.6% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 85.9% (بزيادة بواقع 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 81.4% (بانخفاض بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).

سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعاً بنسبة 0.5% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 1.9% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 84.4% (بانخفاض بواقع 1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).

وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وقد ازدادت السعة بنسبة 13.9% على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 84.3% (منخفضاً بواقع 1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 11.9% على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 6.6% على أساس سنوي، فيما ارتفع عامل الحمولة إلى 76.0% (بزيادة بواقع 3.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).

الأسواق المحلية

سجلت جميع الأسواق الرئيسية ارتفاعاً بوتيرة مستقرة في الطلب المحلي، وحققت جميعها، باستثناء اليابان، أرقاماً قياسية في حركة السفر المحلية خلال شهر سبتمبر.

-انتهى-

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