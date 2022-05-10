

• يقول 59٪ من المشاركين أن العمل عن بعد ساعدهم على زيادة رواتبهم.

• يقول أكثر من نصف المشاركين أن العمل عن بعد عزز جملة من الإيجابيات بما يخص الرواتب.

• يقول 95 ٪ من المشاركين أن العمل عن بعد ساعدهم في تأدية أدوارهم كآباء

دبي: كشفت دراسة استقصائية عالمية تشمل 86 دولة على أن العمل عن بعد ساعد المشاركين على كسب المزيد من الأموال عن طريق زيادة الرواتب بنسبة (59٪)، وزيادة المدخرات بنسبة (64٪) من خلال تقليل مصاريف السفر والسكن.

ووفقًا للدراسة، كشف أكثر من شخص بين ثلاثة مشاركين على أن العمل من أي مكان قد منحهم وظيفة الأحلام. في حين وفر العمل عن بعد ل 35٪ منهم الوظيفة التي يحلمون بها، وتشير النتائج إلى الرجال كانوا أكثر احتمالًا بنسبة 38% مقابل 30%من النساء.

وبعد استعراض النتائج تبين أن العمل عن بُعد وفر للمشاركين فرصة التغلب على الحواجز المهنية، بما في ذلك الحصول على ترقية، وزيادة في الإنتاجية، وتحقيق المزيد من التوازن بين العمل والحياة. كان التأثير الإيجابي الأكبر على آهالي الأطفال دون سن الخامسة بنسبة (92%). فيما ساعد العمل عن بُعد الأمهات أكثر من الآباء، حيث تقول 83٪ من أمهات الأطفال دون سن 18 عامًا إن العمل عن بعد قد ساعدهن على تأدية أدوارهن "بدرجة كبيرة"، بزيادة 10 نقاط عن النسبة (73٪) التي سجلها الآباء.

وفي تعليق له حول هذا الموضوع قال أليكس بوعزيز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى دييل " لم تعد الجغرافيا مهمة، فقد ساعد الإنترنت على إنشاء أسواق عمل من أي مكان. توجد المواهب في أي مكان في حين لا تتوافر الفرص. ولكن كل شيء يتغير، حيث خلق العمل عن بُعد موجة جديدة من العولمة زاد الوباء من سرعة وتيرتها. يتمثل الجانب الجيد في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الوصول إلى الرواتب العالية من أي مكان في العالم، إذ يمكن "للموظف المحترف الحديث" العمل من أي مكان والحصول على وظيفة عالية الأجر بنفس الوقت في أي من بيئات العمل التي تمتاز بالتحفيز الفكري ".

تشكل هذه النتائج جزءًا من الدراسة الاستقصائية التي أجرتها " مومينتيف"، صانعي "سيرفي مونكي"، إلى جانب " دييل"، المنصة الرائدة في مجال العمل عن بُعد والتي تساعد على فهم أفضل لتجارب الموظفين من أي مكان في العالم.

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نبذة عن دييل

تُعتبر دييل شركة عالمية رائدة في توفير حلول الامتثال وكشوف الرواتب والتي بدورها تساعد الشركات في توظيف أي شخص في أي مكان. كما تقدم خدمات الموارد البشرية، والامتيازات والدخل الإضافي، ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتوظيف وإدارة أي فريق عالمي.

وباستخدام عمليات الخدمة الذاتية المستندة كليًا على التكنولوجيا، يتمكن عملاء دييل من تعيين متعاقدين مستقلين وموظفين بدوام كامل في أكثر من 150 دولة، بشكل متوافق وفي دقائق معدودة. ومع وجود 250 شريك من خبراء قانونيين ومحاسبين وخبراء في التنقل والضرائب، تستطيع دييل تمكيين أي شركة من إنشاء وتوقيع وإرسال العقود المحلية المتوافقة من خلال توفيرها لمجموعة من القوالب، كما تُمكن الشركات من عمليات الدفع بأكثر من 120 عملة بنقرة واحدة.

وقد أسس دييل في عام 2019 كل من أليكس بوعزيز وشاو وانغ، ويتوزع موظفي الشركة في جميع أنحاء العالم.