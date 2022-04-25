بحسب دراسة صدرت مؤخراً عن سيغنا الشرق الأوسط للتأمين

· تشير التوقعات إلى أن عدد الأجهزة القابلة للارتداء المتصلة بالانترنت ستتجاوز المليار في كل أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2022

دبي: أكدت سيغنا الشرق الأوسط للتأمين، شركة الخدمات الصحية الرائدة، على الدور المتزايد للتكنولوجيا والأدوات الرقمية وحلول الرعاية الصحية الافتراضية في تطوير أنظمة الرعاية الصحية حول العالم، وتحسين المخرجات وتجربة المرضى، وإتاحة الوصول لملايين الناس، إضافة إلى مساعدتهم على دمج عادات صحية في حياتهم اليومية.

وأشارت سيغنا في دراستها التي صدرت مؤخراً تحت عنوان ''الرعاية الصحية إلى الرقمية''، والتي تسلط الضوء على استخدامات القنوات الافتراضية ضمن قطاع الصحة وتضم رؤى مستمدة من دراسة Cigna 360 Well-Being، أن العمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية الرقمي من شأنه المساهمة في فتح آفاقٍ جديدة لتقديم رعاية متكاملة ومتاحة لشرائح أوسع وذات قيمة عالية، إلى جانب توفير مساحة حيوية في العيادات للمرضى المحتاجين لرعاية صحية سريرية.

وقالت الدراسة إن النهوض بقطاع الرعاية الصحية الافتراضية سيساهم في إتاحة الفرصة للمرضى للحصول على خدمات طبية أفضل، وذلك من خلال الاستفادة خيارات التواصل مع مقدمي الخدمات بشكل شخصي أو عبر القنوات الافتراضية، المدعومة بتقنيات المراقبة عن بُعد باستخدام أجهزة الاستشعار أو غيرها من الأدوات التكنولوجية. وأضاف أن ذلك سيساعد في تقليل فترات الانتظار وتقليص التكاليف، وبالدرجة الأهم، تفادي التعرض غير الضروري للبيئات السريرية ومخاطر انتقال العدوى المرتبطة بها.

ومن ناحية أخرى، أكدت الدراسة أن عدد الأجهزة القابلة للارتداء المتصلة بالانترنت حول العالم يُتوقع أن يتجاوز المليار بحلول نهاية عام 12022، حيث تمثل أجهزة تتبع الصحة واللياقة شريحة كبيرة من تلك الأجهزة، مدفوعة بالتبني المتسارع للساعات الذكية وتطبيقات الصحة الرقمية.

كما أبرز التقرير أن أساليب معالجة الرجفان الأذيني استفادت كثيراً من ابتكارات الرعاية الافتراضية2، ويعد الرجفان الأذيني أكثر اضطرابات عدم انتظام ضربات القلب المسببة للسكتة الدماغية شيوعاً، ويُقدّر عدد حالات الرجفان الأذيني بنحو 37.5 مليون حول العالم، ويتزايد انتشاره. وأدى وصول تطبيقات الأجهزة الطبية الذكية للكشف عن حالات عدم انتظام ضربات القلب، وأنظمة تخطيط القلب عن بُعد، إلى تغيير طريقة الإبلاغ عن تلك الحالات والاستجابة لها.

وتعد إمكانيات الرعاية الصحية الافتراضية مشرقة إلى حد بعيد من حيث تحسين حياة المصابين بالأمراض المزمنة أو الحالات التي تدوم مدى الحياة، بمساعدة أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الاستشعار العضلية الهيكلية

ومنصات بيانات المريض. تمكّن تلك التكنولوجيا الكثيرين من عيش حياة أطول وأكثر صحة في ظل خطط علاج طبي أقل تدخلاً.

وفي إطار تعليقه قدرات خدمات الصحة الافتراضية، قال جيروم دروش، الرئيس التنفيذي لشركة سيغنا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا: "شهد قطاع الرعاية الصحية الافتراضية تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث ساهم انتشار الوباء العالمي والإجراءات المتبعة للوقاية منه في التسريع من وتيرة هذا التطور، الامر الذي انعكس على تحول أنظمة القطاع الصحي وبالتالي تسجيل معدلات تحسن ملموسة في نتائج فحوصات المرضى. وبدرونا، فإننا نفخر بكوننا من رواد هذا التحول الرقمي، حيث أدركنا الميزات التي من الممكن أن تقدمها الرعاية الافتراضية لمنظومة القطاع الصحي، والتي تشمل خيارات التواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والحصول على الاستشارة الطبية بوقت أسرع، وخفض التكاليف، وتوفير الراحة للمريض."

وأشار حوالي 61% من المشاركين في دراسة 360 لسيغنا حول السلامة لعام 2021 أنهم سيفكرون في الرعاية الافتراضية أو يفضلونها على الرعاية الشخصية لأسباب متنوعة. وبناءً على ذلك، تعمل شركات الخدمات الصحية حول العالم، بدءاً من خطط الرعاية المتكاملة ووصولاً إلى مديري الرعاية، على تمكين الناس برحلة مرضى محسنة وزيادة الاختيارات المتاحة.

وتضم دراسة الصحة الافتراضية رؤىً من استطلاع Cigna 360 Well-Being الذي تم استكماله العام الماضي. وتعد هذه الدراسة جزءاً من سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تقدمها سيغنا والتي تركز من خلالها على إدارة الصحة وجودة الحياة، وأساليب التغلب على الإجهاد، والأوضاع الصحية الجسدية والعقلية في أماكن العمل، وتأثير الوباء على الصحة النفسية والبدنية، والتي تعتمد بدورها على النتائج الواردة في Cigna 360 Well-Being وغيرها من الدراسات الأخرى.

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نبذه عن "سيغنا الشرق الأوسط وإفريقيا"

شركة "سيغنا العالمية"، هي شركة خدمات صحية عالمية تهدف إلى مساعدة الناس في تحسين مستويات صحتهم وتعزيز شعورهم بالأمان. وتمتلك "سيغنا" تاريخاً عريقاً من الخبرة يمتد لأكثر من 200 سنة، وتلتزم الشركة بالوعد الذي قطعته على نفسها بأن تكون المزود المفضل والأبرز للخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية، والإدارة السريرية، وبرامج تعزيز اللياقة والعافية، لعملائها من أرباب العمل والأفراد والحكومات في جميع أنحاء العالم.

تعمل "سيغنا" منذ أكثر من 17 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم خدماتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان من خلال شركائها المحليين. وتقدم الشركة خدمات الصحة واللياقة والعافية للأفراد وأرباب العمل والحكومات في المنطقة.

اما في القارة الأفريقية، توفر "سيغنا" خدماتها لأكثر من 250 ألف عضو منذ حوالي 60 عامًا. تقوم "سيغنا" بخدمة الشركات من خلال شراكة أبرمتها مع "هولارد" بحيث تقدم "سيغنا" من خلال هذه الشراكة التأمين الصحي للشركات المحلية التي تسعى لتوفير التأمين الصحي لموظفيها والشركات العالمية التي تتطلع إلى توفير تأمين صحي متجانس في جميع أنحاء إفريقيا.

تمتلك سيغنا محفظة مبيعات عالمية قوية في 30 دولة وسلطة قضائية، ويعمل لديها أكثر من 74 ألف موظف يقدمون خدمات الشركة لأكثر من 165 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، وتؤثر الشركة إيجابياً على حياة مليار إنسان.

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