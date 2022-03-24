عمان: كجزء من الجهود البحثية لمشروع سيرج لتخطيط نمو مسار الشركات الواعدة، أعدت إنديفر الأردن بالتعاون مع أمام فنتشرز ورقة بحثية تناقش الوضع الحالي لحوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن وأهميتها كمحفز للأعمال والنمو الاقتصادي. مشروع سيرج هو برنامج مدته ثلاث سنوات، يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن.

اعتمدت الورقة البحثية على خبرات عدد من مؤسسي الشركات والمستثمرين ولاعبين أساسيين في قطاع الأعمال من خلال مقابلات وورشة عمل المائدة المستديرة. كما تتضمن الورقة نتائج دراسة استقصائية شملت 50 شركة صغيرة ومتوسطة تشكل جزءًا من الشركات التابعة لإنديفر الأردن وتلك التي تخوض إحدى مراحل اختيار الانضمام لإنديفر. تسلط المقابلات وورشة العمل والاستقصاء التي أجريت لأغراض هذه الورقة الضوء على مدى إدراك بعض مؤسسي الشركات لقابلية تطبيق الحوكمة في شركاتهم والتحديات التي يواجهونها عند تطبيقها.

أظهرت مخرجات الورقة أن غالبية المؤسسين الذين تمت مقابلتهم لديهم نوايا جادة تجاه ترسيخ تدابير الحوكمة الرشيدة عبر إداراتهم وبين ذوي العلاقة، لكن 30٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملتها الدراسة كانوا على دراية جيدة بما يستلزمه بناء الحوكمة الرشيدة. عند السؤال عن أسباب تطبيق الحوكمة الرشيدة، تباينت إجابات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملتها الدراسة من الإجابات التي تعكس التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الفورية مثل الوصول إلى الائتمان المصرفي وجذب الاستثمارات. تشير التقييمات إلى أن تنفيذ الحوكمة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن لا يزال بطيئًا لأنه يُنظر إليه بشكل أساسي على أنه مكلف؛ ويفتقر معظم المؤسسين إلى المعرفة والخبرة لتطبيقها؛ ويُنظر إليه على أنه فقدان السيطرة على قرارات أعمالهم؛ ويخشى المؤسسون من فقدان المرونة والحيوية؛ ولا يُنظر إليه على أنه أولوية نظرًا للتحديات اليومية العديدة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ ويمكن أن تصبح الديناميكيات بين الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة مشحونة سلبياً، وبالتالي تؤثر على إنتاجية العمل.

وقالت ريم القسوس المدير العام لمنظمة إنديفر الأردن "في حين أن تطبيق حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يتطلب تكاليف إضافية، فإن القيام بذلك في وقت مبكر وبالتدريج سيجعل هذه التكاليف مقبولة أكثر. يجب أن يُنظر إلى حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها استثمار، وليس تكلفة، من شأنها أن تدر عوائد ومنافع طويلة الأجل ".

ويهدف "سيرج" المنفذ من قبل تحالف شركات تحت إدارة إنديفر الأردن (لا تهدف إلى تحقيق الربح) ويضم أويسس 500 وبيوند كابيتال، إلى تعزيز النمو المرجو وتسريع نمو 45 شركة مبتكرة بمعدل 15 شركة كل عام على مدار الثلاث سنوات القادمة، من خلال تعزيز وظائف الأعمال الأساسية الخاصة بها ومساعدتها على تحديد فرص السوق واغتنامها.

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نبذة عن برنامج ابتكار الأردن:

"الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل" (ابتكار الأردن) هو برنامج بقيمة 20 مليون يورو ممول من الاتحاد الأوروبي. الهدف العام للبرنامج هو دعم الابتكار الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يدفع التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز التغيير المنهجي في المؤسسات المحلية ونظام الابتكار في الأردن. سيتم تنفيذ البرنامج لغاية عام 2024 ، من خلال ثلاث منح.

المنحة الأولى "خريطة الطريق لتوسيع نطاق الشركات المتنامية" سيتم تنفيذها من قبل إنديفر الأردن بالشراكة مع بيوند كابيتال وأوايسس 500. والمنحة الثانية، إنشاء مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة (InJo4.0) سيتم تنفيذه من قبل تحالف شركات أردني أوروبي بقيادة شركة سام للهندسة والتجارة. بالشراكة مع غرفة صناعة عمان بالإضافة إلى شركة أوروبي TTA. أما المنحة الثالثة، "مساحة الابتكار" سيتم تنفيذها من قبل شركة أورانج الأردن.

عن إنديفر:

إنديفر منظمة عالمية تدعم الرواد ذوي التأثير العالي حول العالم سعياً لتحفيز النمو الإقتصادي طويل الأمد. منذ التأسيس في عام 1997، تعمل إنديفر على اختيار، وارشاد، وتسريع نمو أبرز الرياديين عالمياً. من خلال التوجيه والإرشاد الذي تقدمه إنديفر، يصبح هؤلاء الرواد ذوي تأثير عالٍ في مجتمعاتهم، ويخلقون فرص عمل جديدة ويحققون ثروات وطنية، كما يحفزون أبناء مجتمعاتهم على الابتكار، ويقدمون على تطوير القطاع الخاص في بلادهم. تأسست إنديفر الأردن عام 2009، وباتت الرائدة في دعم رواد التأثير العالي. تدعم إنديفر الأردن حالياً 38ريادياً يمثلون 26 شركة من قطاعات متنوعة.

عن أمام فنتشرز:

Amam Ventures "أمام فينتشرز" هو صندوق استثماري ذو بعد جندري، يهدف لتحقيق أثر مجتمعي من خلال توفير رأس مال مُخاطر مرتبط بتقديم دعم فني متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة . تأسس أمام لتقليص الفجوة في تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى زيادة نموها لكنها بحاجة لرأس مال داعم. يعنى أمام بالاستثمار في الشركات ذات الجدوى التجارية والملتزمة بمعايير الشمولية.

بالإضافة إلى التمويل، يقدّم أمام مجموعة من فرص وبرامج الدعم الفني للشركات بمختلف مراحلها، حيث يتم تصميم البرامج بشكل يخدم احتياجات وتطلعات كل شركة.