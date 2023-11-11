الإمارات العربية المتحدة: شهد جناح مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات مع عدد من المؤسسات والهيئات وسط إقبال لافت على إصدارات "المركز" التي زادت عن 50 إصداراً؛ من بينها 28 إصداراً جديداً، تنوعت بين كتب ودوريات وسلاسل بحثية وملفات وتقديرات وتحليلات معمقة، تغطي كافة اهتمامات القراء

وحظي العدد الثاني من دورية "حالة العالم" ربع السنوية باستحسان كبير من زوار المعرض؛ والتي ركزت على رصد وتحليل الاتجاهات الاستراتيجية والظواهر الصاعدة في أقاليم العالم في المجالات المختلفة؛ وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ولاقت دورية "دراسات إنترريجونال" بعنوان "جلوبال ثاوث" " "Global Sout، اهتماماً كبيراً من قبل زوار المعرض. واهتم جمهور المعرض بالعدد العدد الأول من دورية "المركز" الجديدة المتخصصة "مؤشرات إنترريجونال"، بعنوان "مؤشر الإنجاز البيئي" والذي رصد وتابع فعالية الجهود البيئية التي تضطلع بها دولة الإمارات في مجال البيئة والمناخ.

واستحوذت كتاب "قارة المستقبل: كيف يمكن فهم حالة أفريقيا؟"، وكتاب "الانحسار الأمريكي: أزمات الداخل والمكانة العالمية للولايات المتحدة"، وكتاب "الانهيار البيئي: تحولات العلاقات الدولية للتغير المناخي" على اهتمام خاص من الزوار .

وعلى صعيد متصل اهتم زوار جناح "إنترريجونال" بإصدار "ملامح صعود الاقتصادات الملونة في العلاقات الدولية"، والذي يتناول أبعاد صعود مفهوم الاقتصادات الملونة عالمياً في ظل مساعي الحكومات والمؤسسات الدولية للوصول إلى مستقبل أكثر استدامةً، وتحقيق التنمية المستدامة، وهو أحدث إصدارات سلسلة "لايت هاوس " Light House، التي تتناول المفاهيم النظرية والاتجاهات الصاعدة، وتأثيراتها على التفاعلات الدولية والإقليمية.

في السياق، أطلق "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" خلال المعرض 22 عدداً جديداً من سلسلة "New World" والتي تتناول موضوعاتها أبرز التحولات الجيوسياسية الكبرى المؤثرة على مستقبل أقاليم العالم في المجالات الأمنية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والمجتمعية، والتقنية.

وأقبل زوار المعرض بشكل خاص على أحدث إصدارات سلسلة New World، على عدد "التنافس الاستثماري: خريطة الاستثمارات الأمريكية والصينية حول العالم"، وكذلك عدد "تحديات القرن الصيني في النظام الدولي"، إضافة إلى عدد "إعادة صياغة استراتيجيات الأمن القومي لدول العالم"، إلى جانب عدد" اتجاهات التسلح العالمية بعد الحرب الأوكرانية".

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حول إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية:

“إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، شركة استشارات عامة، متعددة المهام، تم تأسيسها في 20 يناير 2021، بأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم مركز دراسات، يعمل على متابعة وتحليل التطورات الجارية ذات الطابع الاستراتيجي، من خلال نشاطات أكاديمية، كالمراصد الإعلامية، والتحليلات السياسية، والدوريات المتخصصة، والمواقع الإلكترونية، وحلقات النقاش.

وتتفاعل المؤسسة مع أنشطة “المجال العام” في أقاليم العالم ذات التأثير على المنطقة، بهدف تقديم رؤية متوازنة حول واقع الشرق الأوسط، وتوجهات الدول العربية الرئيسية، خاصة الخليجية، “عبر الأقاليم”. كما تعمل على دعم عملية تشكيل السياسات وصنع القرار، في المؤسسات العامة والخاصة، داخل الدولة، وخارج الدولة، في إطار القواعد الحاكمة لعمل شركات المناطق الحرة.