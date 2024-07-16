دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- أصدرت إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، تقريرها الخاص بالسوق العقارية في دبي لشهر يونيو 2024 الماضي، والذي كشف عن تسجيل زيادة ملحوظة في معاملات العقارات السكنية إلى جانب الأداء القوي والمرن للعقارات التجارية، مبيّناً مواصلة نمو السوق وتوسعه، انطلاقاً من المعدلات القياسية المسجلة خلال شهر مايو من العام الجاري.

وتعليقاً على إصدار التقرير الشهري، قال دانييل هادي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز في منطقة الشرق الأوسط: "يعكس تقريرنا الخاص بشهر يونيو 2024 مدى مرونة السوق العقارية في دبي وطبيعتها الحيوية، إضافةً إلى الركائز الاقتصادية المتينة للإمارة وجاذبيتها العالية أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث سجلت السوق نمواً إيجابياً مستمراً في قطاعيها السكني والتجاري. ونتوقع مواصلة السوق العقارية في الإمارة تحقيق النجاح والنمو خلال الأشهر المقبلة".

السوق السكنية

شهدت سوق العقارات السكنية في دبي تسجيل 13,436 صفقة بيع خلال شهر يونيو الماضي، بزيادةٍ قدرها 43,4% على أساس سنوي. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد المعاملات بنسبة 61,2% في السوق الرئيسية، إضافةً إلى نموها بنسبة 23,8% في السوق الثانوية، مما يؤكد الأداء القوي لهذه الفئة من جهة، واتساع نطاق السوق العقارية للإمارة من جهةٍ أخرى.

وأظهر التقرير تصدّر الشقق السكنية بوصفها الخيار المفضل لمعظم المشترين، لا سيما الشقق بغرفة نوم واحدة والتي شكلت أكثر من 30% من المعاملات. وقد تراوحت أسعار أكثر من نصف الوحدات السكنية المُباعة بين 750 ألف و1,5 مليون درهم إماراتي، مما يؤكد الإقبال الواسع على السوق وسهولة الوصول إليها. كما تواصل الأسعار الوسطية للوحدات السكنية في المجمّعات الرئيسية ارتفاعها مدفوعةً بالطلب المستمر. ويتوقع التقرير أن يستمر القطاع السكني بالنمو، خاصةً في السوق الرئيسية، على الرغم من حلول أشهر الصيف التي عادةً ما تشهد تباطؤاً في نشاط السوق.

وتصدرت المرابع العربية قائمة أكثر خمسة مجمّعات سكنية مبيعاً للعقارات في دبي خلال شهر يونيو، يليها الخليج التجاري وداماك هيلز ووسط مدينة دبي ودبي هيلز استيت.

السوق التجارية

وعلى الصعيد التجاري، سجل شهر يونيو الماضي انخفاضًا بنسبة 15% على أساس سنوي في معاملات المبيعات، وجاء هذا نتيجة للانخفاض في معاملات الشقق الفندقية.

أما معاملات البيع في السوق التجارية فقد سجلت نمواً بنسبة 17% خلال شهر يونيو الماضي، وقد وصلت قيمة المبيعات الإجمالية في السوق إلى 7,49 مليار درهم إماراتي، بزيادةٍ قدرها 31% على أساس سنوي، مما يؤكد قوة السوق ومرونته العالية.

كما شهدت معاملات بيع المساحات المكتبية نمواً بنسبة 19% على أساس سنوي، مدفوعةً بتزايد الطلب المستمر من جانب الشركات المحلية والعالمية على حد سواء، والذي أدى إلى ارتفاع متوسط سعر القدم المربعة لهذه المساحات بنحو 20%.

وعلى صعيد الإيجارات، فقد أظهرت مختلف شرائح السوق العقارية في دبي أداءً قوياً خلال يونيو، على الرغم من انخفاض نشاط الإيجار بواقع 3,355 معاملة على أساس سنوي، بما يشمل تراجعاً بواقع 1,585 معاملة لمساحات التجزئة و1,478 معاملة لمساكن العمال. ويؤكد هذا الأداء الطبيعة التنافسية للسوق، حيث ارتفع معدل إيجارات المساحات المكتبية بنسبة 20% على أساس سنوي، ومساحات التجزئة بنسبة 11%، والمستودعات بنحو 19%. ويكشف تقرير إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط أن الركائز الاقتصادية المتينة للإمارة واستمرار الطلب من المستثمرين العالميين يعززان الآفاق الإيجابية لسوق العقارات التجارية في دبي، رغم التباطؤ المتوقع خلال أشهر الصيف.

وتركّزت النسبة الأكبر من معاملات بيع المساحات المكتبية في مناطق ديرة ومجمع دبي للاستثمار والخليج التجاري ومدينة دبي الصناعية، في حين ظهر الطلب الأكبر على شراء مساحات التجزئة في مناطق ديرة وبر دبي والمدينة العالمية وأبراج بحيرات جميرا وقرية جميرا الدائرية.

لمحة حول إنجل آند فولكرز:

تُعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، على مدار أكثر من 45 عاماً، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,500 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

لمحة حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالوحدات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

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