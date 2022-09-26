في تقرير الاستدامة الثالث

نمو مؤشر القيمة المحلية المضافة بنسبة 30% ليصل إلى 931 مليون دولار

إرساء 147 مناقصــة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بقيمــة بلغت 165 مليون دولار أمريكي ونسبة نمو بواقع 54%

مسقط: أصدرت "أوكيو" المجموعة العالميّة المتكاملة للطاقة تقرير الاستدامة الثالث للمجموعة عن عام 2021م. يستعرض التقرير إنجازات وأداء المجموعة في مختلف المجالات خاصة الأداء الاقتصادي والقيمة المحليّة المُضافة، والاستثمار الاجتماعي والصّحة والسلامة والبيئة والتحوّل الرقمي والموارد البشريّة.

فعلى صعيد الاستدامة المالية التي توليها أوكيو بالغ الاهتمام وفي إطار خططها لرفع كفاءة الأداء الإنمائي والتشغيلي، تمكنت المجموعة من تحقيق إيرادات موحدة بنهاية 2021م بقيمة 22 مليارا و768 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ14 مليارا و6 ملايين دولار أمريكي في عام 2020م، ونسبة زيادة بلغت 63%. كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 3 مليارات و699 مليون دولار، بزيادة قدرها 154% عن عام 2020م، في حين بلغت الأرباح الصافية للمجموعة مليار و818 مليون دولار أمريكي.

أمّا على صعيد تعزيز القيمة المحليّة المُضافة في الأسواق المحليّة التي تحظى باهتمام كبير من أوكيو لتعزيز التوجّهات الحكوميّة بإثراء الأنشطة الاقتصادية، ومن خلال برنامج القيمة المضافة المحلية؛ فقد أشار التقرير إلى أنّ الإنفاق على السلع والمشتريات من السوق المحلي وصلت في عام 2021م إلى 931 مليون دولار أمريكي

مسجلة زيادة بنسبة 30% عن عام 2020م؛ ويأتي ذلك إيمانا من المجموعة بأهمية زيادة الإنفاق في الأسواق المحلية وإلزام المقاولين والمورّدين بتطوير الشركات الوطنية لتكون قادرة على المنافسة العالمية، وتعزيز قدراتها والتشجيع على الابتكار والريادة في الأعمال.

وفي مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال التي تعد من أولويات الحكومة؛ واكبت أوكيو هذه التوجهات بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد مجالات التركيز الرئيسية في برنامج القيمة المحلية المضافة، وفي هذا الإطار قامت المجموعة بترسـية 147 مناقصــة في عام 2021م للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بقيمــة إجمالية بلغت 165 مليون دولار أمريكي وبزيادة بلغت نسبتها 54 بالمائة عن عام 2020م.

وكجزء من الالتزامات الاجتماعية لأوكيو، وحرصا منها على خدمة المجتمعات المحلية التي تعمل بها، وإيمانًا منها بأهميّة المسؤولية الاجتماعية، بلغت قيمة مشاريع الاستثمار الاجتماعي للمجموعة 10.5 مليون دولار أمريكي، وبـلغ الدعــم الطــارئ للمتضررين في الأنواء المناخية (شاهين) 5.10 مليون دولار، كما شارك ما يزيد على 730 متطوع من موظفي المجموعة في جهود إغاثة الأسر المتضررة، حيث أكملوا 8796 ساعة من العمل التطوعي، استفاد منها 11260 شخصا .

وتولي أوكيو الأداء البيئي اهتماما كبيراً في إطار جهودها الهادفة للحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية حرصا منها على استدامة الأعمال، وفي هذا الجانب تمّ اعتماد سياسة الحد من الإنبعاثات الكربونية، ويجري العمل حاليا على 4 مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر، كما نفّذت أوكيو عدداً من المبادرات الهادفة لإدارة استهلاك المياه، وتمكنت من إنتاج 30 ميجاواط من مصادر الطاقة المتجددة في 2021م.

وفي مجال التحوّل الرقمي والأمن السيبراني أدخلت أوكيو نظــام إدارة الأمن السـيبراني وتمّ إجراء ما مجموعه 11 تقييماً لمخاطـر الأمن السيبراني ذات الصلة بمزود خدمة الاستضافة السحابية وتنفيذ نماذج متقدمة للـذكاء الاصطناعـي.

تواصل أوكيو إسهاماتها فــي توظيف القوى العاملة الوطنية حيــث يعمل لديها في سلطنة عمان 4700 موظفًا وموظفة بنسبة تعميـن تبلغ 82%، فيما تصل نسبة الموظفين ممن هم في الفئة العمرية 30 سنة أو أقل إلى نسبة 65% من إجمالي عدد الموظفين.

كما قامت المجموعة بإبتعاث 22 طالبا وطالبة في عام 2021م لاستكمال دراستهم في الجامعات والكليّات العالميّة ضمن برنامج منح تكاتف الدراسيّة. ولدى المجموعة

تسعة برامج للتدريب تهدف إلى تنمية البشرية وإعداد الكوادر الوطنيّة مواكبةً لما تبذله الحكومة من جهود في هذا المجال .

والجدير بالذكر بأن إصدار هذا التقرير لتحقيق أهداف الاستدامة بمفهومها الشامل وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة المبادرة العالميّة الخاصة لإعداد تقارير الاستدامة التي تركز على النزاهة والشفافيّة وحوكمة الأعمال. وكجزء من خطط أوكيو كشركة عالمية فإنها تتواجد في 17 دولة في خمس قارات من العالم، وتصدّر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة. وتسعى المجموعة نحو الإفصاح الكامل عن أعمالها وأنشطتها بهدف ترسيخ مكانتها العالمية.

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حول أوكيو

تعد "أوكيو" شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها في سلطنة عمان وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة، تغطي عمليات الشركة سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مروراً بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولاً إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 60 دولة حول العالم وهو ما يجعل أوكيو إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.

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الفاضلة / شيماء العوفي

رئيس الهوية التجارية و الاتصالات المؤسسية

هاتف رقم: 99325732 968 +

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