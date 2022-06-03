في الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها

أورجانون تنشر التقرير الافتتاحي حول الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي يتضمن مخططًا تفصيليًا لتنفيذ أهدافها المتمثلة بمساعدة النساء والفتيات على تحقيق آمالهن بالحصول على صحة أفضل

• إطلاق منصة "الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات لتحقيق آمالها" سيسهم في إرساء إطار عمل للشركة لتعزيز الابتكار والتقدم في مجال صحة المرأة والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أورجانون العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: OGN) والتي توظف أكثر من 400 موظف في مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، اليوم عن إطلاق تقريرها الافتتاحي حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2021، الذي يقدم منصة للحوكمة باسم "آمالها" ويضع إطار عمل للشركة لمساعدة النساء والفتيات على تحقيق آمالهن المتمثلة بالحصول على صحة أفضل. ويتزامن إطلاق التقرير والمنصة مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس شركة أورجانون ويعكس رؤيتها الرامية إلى تحسين جودة وصحة حياة المرأة كل يوم في العالم.

تملك أورجانون، بصفتها شركة الرعاية الصحية العالمية الوحيدة التي تعنى بصحة النساء، جميع الإمكانيات التي تخولها معالجة التحديات الحالية والمتنامية التي تواجه صحة المرأة. وستسعى من خلال منصة "آمالها" إلى ضخ استثمارات مركزة وإرساء شراكات استراتيجية تساعد المرأة في الوصول إلى الحلول الصحية التي تسهم في تحسين صحتها وإحقاق المساواة بين الجنسين داخل أورجانون وخارجها.

وفي هذه المناسبة، قال كيفن علي، الرئيس التنفيذي لدى شركة أورجانون: "في غضون عام فقط، تمكنت أورجانون من تحقيق تقدم كبيرة في معالجة التحديات المتعلقة بإحقاق العدالة الصحية بين الجنسين من خلال الاستماع إلى النساء والاستثمار في معالجة الاحتياجات الطبية غير الملباة. وركزت منذ إطلاق أعمالها على الثغرات العلاجية مثل طرق ووسائل تنظيم الأسرة والخصوبة ونزيف ما بعد الولادة والولادة المبكرة والانتباذ البطاني الرحمي والتهاب المهبل الجرثومي، وسنواصل العمل لتعزيز الابتكار وتحسين الوصول إلى الأدوية وتوسيع مجموعة الخيارات العلاجية التي تؤثر بنسب متفاوتة على النساء. إن الأهداف التي تم وضعها في تقريرنا الأول حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تمثل خارطة طريق للعمل من أجل تغيير البيئة الصحية للمرأة."

من جانبه، قال رامي قوسة نائب الرئيس المساعد لشركة أورجانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه خلال العام الماضي بالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء فيما يتعلق بمسار وضع صحة المرأة على قائمة أجندة الأعمال الإقليمية، وسنواصل العمل بشكل استراتيجي مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في تقريرنا الأول، التي تتماشى مع التزامنا بتعزيز صحة المرأة وتحقيق آمالها".

وفي الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها، وضعت أورجانون الأهداف التالية لتحقيق آمال المرأة:

• تحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل منخفضة التكلفة في 69 دولة تعتبر من الأقل نمواً في العالم. ستعمل أورجانون من خلال مبادرة الوصول لتحقيق آمال المرأة مع المنظمات العالمية بهدف توفير معلومات تثقيفية عن خيارات التخطيط للأسرة ودورات توعوية وتعليمية للوصول إلى وسائل منع الحمل بأسعار منخفضة. ويتمثل هدف أورجانون في تعزيز إمكانيات نحو 100 مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للوصول إلى خيارات منع الحمل بأسعار معقولة بحلول العام 2030.

• إعادة تعريف الابتكار وإرسائه في مجال صحة المرأة. ستعمل أورجانون على تطوير نشاطها في مجال التجارب السريرية وما قبل السريرية بهدف تلبية احتياجات المرأة الصحية غير الملباة، وقد بدأت فعلًا بتطوير بعض المجالات العلاجية لنزيف ما بعد الولادة والانتباذ البطاني الرحمي والولادة المبكرة.

• توسيع نطاق الوصول إلى الخيارات العلاجية التي تحسن صحتها وتضمن تحقيق آمالها: تخطط أورجانون من خلال العمل مع شركاء عالميين لتوسيع نطاق الوصول إلى مجموعة الخيارات العلاجية لنزيف ما بعد الولادة في الأسواق المتقدمة والنامية، وستعمل أيضًا على دعم تكاليف علاجات الخصوبة والوصول إلى التعليم بهدف تلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة في هذا المجال.

• إحقاق العدالة في حق التمثيل بين الجنسين والمساواة في الأجور في أورجانون بحلول عام 2030: منذ تأسيسها، حرصت أورجانون على تشكيل مجلس إدارة يتألف من كوادر بارعه يتمتعون بمهارات وخبرات استثنائية ويمثل صورة للتنوع الجنساني والعرقي. ووفق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يعتبر مجلس إدارة أورجانون الأكثر تنوعًا بين شركات الرعاية الصحية، بحيث تشكل النساء نسبة 40% من الموظفين .

• تلتزم أورجانون بدعم الخطط الرامية للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتتطلع لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ودمج مبادئ إدارة المياه والاقتصاد الدائري في نماذج أعمالها، بحيث يوضح التقرير الممارسات التي ستعتمدها على المديين القصير والمتوسط لتلبية هذه الطموحات طويلة المدى.

• ترسيخ مبادئ الأخلاق والنزاهة في مختلف مجالات أعمالها.

قالت كاري كوكس، رئيس مجلس إدارة أورجانون: "يلتزم مجلس الإدارة بتحقيق أهداف الشركة إلى جانب الأهداف المجتمعية، بالإضافة إلى قيادة استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. نحن سعداء بقدرتنا على نشر هذا التقرير الشامل بعد عام واحد فقط من تأسيس الشركة وتسليط الضوء على أهدافنا المتمثلة بتحسين جودة وصحة حياة المرأة".

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