المملكة العربية السعودية، يستعرض تقرير جديد أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) بالتعاون مع برنامج "كفالة"، الدور المحوري لمنظومة التمويل في المملكة العربية السعودية بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أهداف التنويع الاقتصادي والشمول المالي للمملكة.

يحمل التقرير عنوان "تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية"، ويتناول الجهود الاستراتيجية للمملكة لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين الوصول إلى التمويل وتعزيز ريادة الأعمال. ويسلط الضوء على كيفية استفادة "المملكة" من الحلول المالية المصممة لدعم توسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل التكنولوجيا والسياحة والثقافة والترفيه.

يسلط التقرير بصفة خاصة الضوء على عمل برنامج كفالة في توسيع ضمانات القروض، مما يمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تجاوز العقبات المالية ودفع التوظيف في القطاع الخاص. ويستعرض التقرير منتجات برنامج كفالة التي تم تصميمها لدعم القطاعات ذات الإمكانات العالية، مما يعزز التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود.

تأتي أهمية التقرير من الدور الذي تمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة في طليعة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والابتكار. ويقدم التقرير كيف تمكن المملكة الأعمال الصغيرة من اكتشاف الفرص في القطاعات الناشئة، وتأثيرهذا التركيز على الشمول المالي ونمو الأعمال مما يعزز من مرونة الاقتصاد السعودي ويضع المملكة كاقتصاد ديناميكي وتنافسي على الصعيد العالمي.

ويناقش التقرير كذلك كيفية تعزيز الحلول التمويلية المبتكرة لبرنامج كفالة والمبادرات المستقبلية والتركيز على التحول الرقمي نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية ومساعدتها على الاستفادة من الفرص التجارية العالمية.

من جانبها أشارت بشرى كاراكاداج، المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية لدى مجموعة أكسفورد للأعمال، إلى الدور الحيوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحول المملكة.

وأضافت: "يسلط هذا التقرير الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دفع التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل في المملكة العربية السعودية/ من خلال تطوير أدوات وخدمات مالية تلبي الاحتياجات الخاصة للأعمال الصغيرة، تعمل المملكة على تعزيز اقتصاد أكثر ديناميكية وشمولية بما يتماشى مع رؤية 2030".

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج "كفالة" همام هاشم أن التقرير أبرز الفرص المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي الذي يتطور بسرعة ، وأشار بقوله: "مع تنويع الاقتصاد تحت مظلة رؤية 2030، يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أسواق واستثمارات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم التركيز على التحول الرقمي في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اعتماد تقنيات جديدة وتحسين تنافسيتها، مما يجعلها مستعدة للتحولات الاقتصادية المستقبلية".

يوفر تقرير "تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية" نظرة شاملة على جهود المملكة لخلق بيئة مواتية لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن أن تكون الأعمال الناشئة في وضع جيد للمساهمة في النجاح الاقتصادي المستقبلي للمملكة.

حول مجموعة أكسفورد للأعمال

مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) هي شركة أبحاث واستشارات عالمية لها حضور في أكثر من 30 دولة، في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكتين. وهي معروفة عالميًا كمزود متميز ومحترم للمعلومات الاستقصائية الميدانية عن الأسواق الأسرع نموًا في العالم، والتي يطلق عليها اسم "The Yellow Slice"، في إشارة إلى لون شركة OBG.

من خلال مجموعة منتجاتها - الأخبار والآراء الاقتصادية؛ استطلاعات الرأي الخاصة بالرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال؛ أحداث ومؤتمرات مجموعة أكسفورد للأعمال؛ المنصة العالمية، التي تستضيف مقابلات فيديو حصرية؛ ومنشورات التقرير - بالإضافة إلى قسمها الاستشاري، تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال تحليلاً شاملاً ودقيقًا للتطورات على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات من أجل فرص الاستثمار السليمة وقرارات العمل.

توفر OBG معلومات الأعمال لمشتركيها من خلال منصات متعددة، بما في ذلك المشتركون المباشرون، ومشتركو Dow Jones Factiva، ومشتركو Bloomberg Professional Services، ومشتركو Refinitiv's (Thomson Reuters سابقًا) Eikon، والمزيد.

-انتهى-

#بياناتشركات



