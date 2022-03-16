توفر آتيفو الحماية من الهجمات التي تنشأ من أنظمة ماك و لينوكس و انترنت الأشياء ومعلومات التشغيل و الأجهزة غير المُدارة

دبي، الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آتيفو نتوركس، الشركة الرائدة في أمن الهوية ومنع هجمات الحركة الجانبية، عن مشاركتهم في فعاليات مؤتمر و معرض أمن الخليج للمعلومات 2022" (جايسك 2022). التزاماً بموضوع "الهوية - السطح المطلق للهجوم"، ستقدم "آتيفو" محفظتها الموسعة من حلول حماية الدليل النشط مع إمكانات لاكتشاف الهجمات المستندة إلى الهوية بكفاءة على وحدة التحكم بالمجال من جميع النهايات الطرفية.

وبهذه المناسبة، قال راي كافيتي، نائب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "يسعدنا أن نكون الراعي الماسي لأكبر حدث للأمن السيبراني في الشرق الأوسط. في العام الماضي، كانت هناك موجة من الهجمات التي تستهدف وحدات التحكم في الدليل النشط لاكتساب الامتيازات اللازمة لتعزيز الأبواب الخلفية وتغيير سياسات الأمان وتوزيع برامج الفدية أو البرامج الضارة. وخلال فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج لأمن المعلومات (جايسك 2022)، سنقدم حل "آدي سكيور – دي سي" (ADSecure-DC) الجديد الذي يوفر الحماية من تهديدات الهجمات التي تنشأ في نظام ويندوز و ماك و لينوكس وأجهزة انترنت الأشياء و أنظمة التشغيل و الأجهزة غير المُدارة والتي تكون محدودة في قدرتها على تشغيل برامج حماية النهاية الطرفية التقليدية".

يحدد حل "آدي سكيور- دي سي" (ADSecure-DC) من "آتيفو نتوركس" التعدّاد والهجمات التي تستهدف الدليل النشط. كما يكتشف أيضاً سلوكيات المستخدم المشبوهة باستخدام الفحص العميق للحزم وتحليلات السلوك ويقدم تنبيهات عالية الدقة. في حين تكتسب المؤسسات حلول وتقنيات أمان الدليل النشط للهجمات من الأنظمة المُدارة وغير المُدارة و أجهزة انترنت الأشياء و أنظمة التشغيل و أنظمة ويندوز الشهيرة وغيرها من الأنظمة مثل "ماك" و "لينوكس" دون التدخل في عمليات وحدة تحكم في المجال.

في حين تحدث سريكانت فيسامسيتي، نائب الرئيس الأول للنظم الهندسية لدى "آتيفو نتوركس"، قائلاً: "تواصل خدمات الدليل النشط كونها مركز القوة لجميع المعلومات الهامة وتساعد الجهات الفاعلة في تعزيز هجماتهم بسهولة ودون اكتشاف بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم خدمة الدليل النشط المُدارة، تمنع الحماية الإضافية لوحدات التحكم بالمجال المهاجمين من تنفيذ برامج الفدية و هجمات Kerberoasting و "سيلفر تيكت" و "دوماين ريبليكيشن" و غيرها من هجمات الدليل النشط المتقدمة."

ستتواجد "آتيفو نتوركس" في الجناح "سي 9" (C9) من 21 إلى 23 مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

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