المنامة ـ جامعة الخليج العربي: بحثت مديرة مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الدكتورة عفاف بوغوى تعزيز سبل التعاون مع مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور علي البلوشي في اجتماع عقد بجامعة الخليج العربي لبحث ومناقشة شئون تعليمية عديدة، كان أهمها تطوير الدورات والورش التدريبية وتوفير برامج التعليم المستمر، وإمكانية دعم واستثمار قدرات الجامعة العلمية والبشرية والمادية لخدمة مجتمعات دول مجلس التعاون بمنطقة الخليج العربي.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات ‏ ربط الخبرات والمعارف الجامعية بالحياة العملية للفرد ومساعدته في توظيف الخبرات والمعارف المكتسبة لزيادة إنتاجيته ومهارات التدريب بطرق ابتكارية تواكب متطلبات العصر التكنولوجي الحديث، حيث أشاد الدكتور علي البلوشي مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر من جامعة السلطان قابوس بالدور الذي تقدمه الجامعة لخدمة المجتمع في مجال تقديم الاستشارات العلمية والبحثية والتقنية بما يخدم رسالة واهداف الجامعة.

واكدت الدكتورة عفاف بوغوى حرص الجامعة على مواكبة التطور في مجال التعليم واخذ خطوات جادة وسريعة للتكيف مع متطلبات التعليم المعاصر، والحرص على تعميق التعاون مع الجهات التعليمية الخارجية و الجامعات وغيرها لتخريج أجيال مزودة بمهارات وخبرات تعينهم على الانطلاق إلى الحياة المهنية بكل كفاءة واقتدار.

#بياناتحكومية

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